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Keitu čeká Aaron Pico. Výhra ho může poslat do TOP 15 UFC

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Losene Keita po zářijovém knokautu Muhammada Naimova dostává výrazně těžší úkol. Na UFC 333 v Abú Zabí má nahradit Arnolda Allena proti dvanáctému muži pérové váhy Aaronu Picovi.
Keitu čeká Aaron Pico. Výhra ho může poslat do TOP 15 UFC

Keitu čeká Aaron Pico. Výhra ho může poslat do TOP 15 UFC

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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