Žďár nad Sázavou mění dopravní pravidla

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Žďár nad Sázavou mění dopravní pravidlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Žďár nad Sázavou čeká do 21. prosince výrazná proměna dopravy hned v šesti různých částech města. Nové jednosměrné ulice, snížení rychlosti na 30 kilometrů…
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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