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Zapomenuté řepánky se vracejí do českých kuchyní: Tradiční sladké pečivo z cukrové řepy

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Na Polabí jsem je ochutnala poprvé u kamarádky a hned mi bylo jasné, že tohle staré pečivo si chci přenést i domů do své kuchyně. Řepánky jsou poctivé kynuté bochánky plněné sladkou náplní z cukrové řepy a máku, přitom nejsou nijak složité a nejkrásnější na nich je právě jejich obyčejnost.
Obrázek k receptu na Řepánky, které vracejí chuť starých časů: dali byste si tuhle českou retro dobrotu

Obrázek k receptu na Řepánky, které vracejí chuť starých časů: dali byste si tuhle českou retro dobrotu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Řepánky, které vracejí chuť starých časů: dali byste si tuhle českou retro dobrotu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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