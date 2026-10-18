Zapomenuté řepánky se vracejí do českých kuchyní: Tradiční sladké pečivo z cukrové řepy

Poprvé jsem řepánky jedla v Polabí, u kamarádky, při obyčejné podzimní návštěvě. A pak se mi k nim myšlenky pořád vracely. Staré kynuté pečivo se sladkou náplní z cukrové řepy a vypadá nenápadně, jenže má v sobě přesně tu vůni a chuť, která člověka velmi rychle přenese někam k babiččině kuchyňskému stolu. mletého máku
Domů jsem jela s receptem spíš v hlavě než na papíře a s jednou trochu úsměvnou otázkou: kde teď seženu
cukrovou řepu? Na zahradách jsem ji poslední roky moc nevídala, spíš krmnou nebo červenou. Nakonec se mi ji podařilo koupit, takže už nebylo na co čekat. Při pečení jsem si znovu připomněla, že některé recepty se nedělají kvůli parádě na talíři. Dělají se proto, že kuchyň na chvíli ztichne a všechno začne dávat trochu větší smysl.
Líbí se mi na nich i jejich
úspornost. Nejsou okázalé, ale rozhodně nepůsobí chudě. Náplň připravuji podobně jako moje babička, tedy dost „od oka“, jenže po pár várkách už člověk pozná, kdy je tak akorát hustá. Do těsta dávám místo másla . Pečivo je pak vláčnější a druhý den pořád sádlo příjemné.
Můj tip zní: Náplň nechte opravdu vychladnout. Teplá se do těsta plní špatně a bochánky mají při pečení tendenci se otevírat. Recept na neuvěřitelně zajímavé domácí řepánky
Doba přípravy: zhruba 1 hodina 45 minut Kynutí těsta: asi 45 minut Doba pečení: 10-15 minut při 180 °C Počet kusů: přibližně 12 řepánků Ingredience, které budeme potřebovat Kynuté těsto 500 g hladké mouky 25 g čerstvého droždí 75 g krupicového cukru 2 žloutky 100-150 ml vlažného mléka 75 g sádla 1 špetka soli 1 vejce na potření Z čeho udělat náplň 1 středně velká cukrová řepa 2 lžíce másla 100 ml vody 1 lžíce cukru podle sladkosti řepy 1 hrnek mletého máku 1 hrnek horkého mléka 1 špetka mletého badyánu, volitelně Postup přípravy řepánků z kynutého těsta
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a lžíci mouky. Misku nechte asi 10 minut stát, než kvásek naskočí.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte zbytek cukru, přidejte sůl, žloutky, hotový kvásek a rozpuštěné nebo jen změklé sádlo. Zbytek mléka přilévejte po částech, podle toho, kolik si mouka vezme. Vypracujte hladké a měkčí těsto.
3. Hnětení neuspěchejte. Poctivých
8 až 10 minut těstu prospěje, bude pružné a nebude se tolik trhat. Pak mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout asi 45 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Během kynutí se pusťte do náplně
4.
Cukrovou řepu oloupejte a nastrouhejte najemno. V pánvi nebo menším kastrolu rozpusťte máslo, přidejte řepu, krátce ji promíchejte a po chvíli podlijte vodou. Foto: Cooky.cz, Víte, jak vypadá cukrová řepa?
5. Ochutnejte ji. Pokud není dost sladká, přidejte
lžíci cukru. Směs duste zvolna, přibližně 10 až 15 minut, až řepa změkne. Voda by se měla převážně vstřebat nebo odpařit.
6. K měkké řepě nasypte
mletý mák a podle chuti i špetku mletého badyánu. Přilijte horké mléko a míchejte, dokud náplň nezačne houstnout. Potom ji odstavte a nechte úplně vychladnout.
7. Vykynuté
těsto rozdělte asi na 12 podobně velkých dílů. Každý kousek zakulaťte, lehce zploštěte a do středu dejte lžíci náplně.
8. Okraje těsta pevně spojte, ať náplň při pečení nevyteče. Bochánky skládejte spojem dolů na plech s pečicím papírem. Nechte je ještě přibližně
10 minut odpočinout, ono se to na výsledku pozná.
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9. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Troubu předehřejte na 180 °C a řepánky pečte 10 až 15 minut, dokud nezezlátnou.
10. Hned po upečení je můžete lehce potřít
smetanou, jak se uvádí ve starších postupech. Podávejte je vlažné, poprášené moučkovým cukrem. Do druhého dne vydrží, ale nejhezčí jsou přece jen v den pečení. Rady a pár slov k náplní z cukrové řepy Když je náplň řídká, vraťte ji na plotnu a nechte ještě chvíli odpařit. Do těsta patří vychladlá a hustá, jinak se s ní budete prát. Sádlo dá těstu vláčnost a trochu starý ráz. Pokud ho nechcete použít, nahraďte ho stejným množstvím másla. Menší cukrová řepa se většinou lépe strouhá a bývá jemnější. Když na ni narazíte, vezměte ji raději než velký kus. Pro někoho může znít cukrová řepa v moučníku nezvykle, ale bez ní by řepánky nebyly tím, čím jsou. Na rozdíl od červené řepy nemá výraznou zemitost a po podušení na másle příjemně zesládne. S mákem a horkým mlékem vytvoří náplň, která je měkká, vláčná a nepřebíjí chuť těsta. Tahle nenápadnost je na ní vlastně nejhezčí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková