Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje na celém světě nejen díky skvělé chuti, ale také kofeinovému povzbuzení. Slyšeli jste už o tzv. houbové kávě? Opravdu se nejedná o žádný vtip. Češi jsou národem houbařů. Milujeme houbovou polévku, omáčku nebo smaženici. Tak proč nepřidat houby i do oblíbeného nápoje? Chuť je jedinečná a prospěje vašemu zdraví.
Nevšední, zdravá a chutná káva
V nabídce kaváren se objevují nejrůznější druhy a příchutě kávy. Mezi ně patří právě i ta houbová. Ovšem pozor, není to žádná novinka. Blahodárné účinky houbové kávy jsou známy už po několik tisíc let. Houby jsou nejen chutné, ale také zdravé. Platí to zejména o těch, které se přidávají do kávy. Obsahují řadu vitamínů, minerálů, proteinů a antioxidantů. Houbová káva patří mezi adaptogeny, které mají řadu pozitivních účinků na naše zdraví.
Houby vhodné do kávy
Do oblíbeného nápoje se samozřejmě nehodí všechny druhy jedlých hub. Rozhodně zde nepatří například klasické lesní houby typu praváků, suchohřibů, kovářů nebo klouzků. Vhodné jsou například reishi, které podporují celkovou imunitu. Antivirové účinky má shiitake, jenž pomáhá také snížit i cholesterol. Trávení podpoří chaga, která je výborným antioxidantem. Houba maitake zase snižuje hladinu cukru v krvi. Do houbové kávy lze v neposlední řadě použít i cordyceps. Zlepšuje energii a činnost plic.
Foto: Radek Štěpán
Zdravotní benefity houbové kávy
Houbová káva je kombinací stimulačních účinků kofeinu a prospěšných látek obsažených v samotných houbách. Nápoj pomáhá lépe zvládat stres, upravit rovnováhu hormonů, a díky obsahu antioxidantů posílí celkovou imunitu a vitalitu. Tento druh lahodné kávy si mohou dovolit i lidé, kteří mají obtíže spojené se snášenlivostí klasické kávy, jako je bolest žaludku nebo žlučníku.
Zdroje info: Autorka, https://www.health.harvard.edu/nutrition/mushroom-coffee-worth-a-taste
Náhledové foto: Pixabay
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