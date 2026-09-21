Zajímavý byt s rozlohou 48 m²: Koupelnu „vyšoupli“ do obytného prostoru

Tento byt o ploše pouhých 48 m² je skvělým příkladem toho, jak lze celkem malý prostor využít k vytvoření stylového a funkčního domova. Interiér je vybudován v převažujícím industriálním stylu, který se snoubí s moderními prvky, designovými ikonami a uměním např. ve stylu pop- artu, a rámován je odvážnou barevnou paletou.
Zdroj: Zalc Aqruitetura Design
Obývacímu prostoru s dominuje stěna s cihlovým dekorem, na které zaujme výrazná grafika ve stylu pop-art. Tento tradiční materiál, typický pro industriální styl, dodává prostoru hloubku a texturu. Kontrast mezi hrubostí cihel a jemnějšími moderními prvky, jako jsou designové židle či lesklé povrchy v kuchyni, vytváří vyvážený a harmonický celek. Cihlová stěna zároveň slouží jako ideální pozadí pro umělecká díla, která na jejím povrchu ještě více vyniknou. Celek přitahuje pozornost a dodává bytu jedinečný charakter, i když míst, která si uzurpují náš pohled, je v tomto interiéru přehršel. Kombinace jednoduchých, místy strohých, ale kvalitních materiálů a výrazných barevných akcentů vytváří energické a dynamické prostředí. Dekorace a obrazy vystavené v bytě čerpají často inspiraci z populární kultury, komiksů a reklam, což je v kontrastu s industriálním prostředím, čímž vzniká zajímavý vizuální dialog. Umělecké předměty, které jsou rozmístěny po celém bytě, přidávají osobitý nádech a odrážejí vkus majitele. Tyto detaily navíc přispívají k tomu, že prostor nepůsobí stroze, ale naopak velmi autenticky.
Designové židle ve stylu Eames
Jedním z výrazných prvků v bytě jsou designové židle ve stylu Eames Plastic Chair. Tento ikonický design, původně vytvořený Charlesem a Ray Eamesovými v 50. letech 20. století, je dodnes považován za symbol moderního nábytku. Skleněný vzhled židlí přináší do industriálního prostředí lehkost a transparentnost, což pomáhá vizuálně odlehčit prostor. Židle nejenže jsou esteticky působivé, ale také velmi pohodlné a praktické, což je v malém bytě neocenitelné.
židle z průsvitného plastu prostor „nezastaví“. Zdroj: Zalc Aqruitetura Design Zelená oáza uvnitř městského bytu
Přestože je byt relativně malý, majitelé věnovali velkou pozornost zeleni. Převislé rostliny umístěné na poličkách přinášejí do interiéru život a svěžest. Zelené prvky nejenže zjemňují industriální charakter bytu, ale také vytvářejí příjemnou atmosféru a dodávají prostoru pocit útulnosti. Rostliny jsou pečlivě rozmístěny tak, aby byly nedílnou součástí dekoru, a zároveň napomáhají vytvořit zdravější a příjemnější prostředí pro bydlení.
Netradiční černožlutá kuchyně
Kuchyně je bezpochyby jedním z nejvýraznějších prvků bytu. Kombinace lesklých černých obkladů a výrazné žluté police vytváří odvážný a moderní vzhled, který okamžitě upoutá pozornost. Tento netradiční barevný kontrast je podpořen i žlutými posuvnými dveřmi, které zakrývají úložnou skříň sahající až ke stropu. Tato skříň poskytuje dostatek úložného prostoru, což je v malém bytě klíčové a zároveň funguje jako designový prvek, který přispívá k celkovému dynamickému vyznění kuchyně.
Žluté prvky oživují jednoduchý design. Zdroj: Zalc Aqruitetura Design Funkční propojení ložnice a obývacího prostoru
Ložnice, která je součástí obývacího prostoru, je elegantně integrovaná do celkového designu bytu. Díky promyšlenému uspořádání a pečlivému výběru barev působí prostor jednotně a harmonicky, přestože je rozdělený na různé funkční zóny. Hnědá, černá, šedá a žlutá barva, které jsou v bytě použity, jsou v ložnici doplněny pro lepší vizuální oddělení ještě klasickou bílou a spolu tvoří v této části bytu méně dynamickou, útulnou a klidnou atmosféru, která se však neobejde bez uměleckých provokativních doplňků a detailů.
Postel není skrytá, ale je součástí hlavního prostoru. Zdroj: Zalc Aqruitetura Design Kompaktní prostor s maximálním využitím
Tento byt je dokonalou ukázkou toho, jak lze i na malém prostoru vytvořit plně funkční a stylové bydlení. Díky pečlivě zvoleným materiálům, promyšlenému designu a důrazu na detaily se podařilo vytvořit interiér, který je nejen vizuálně atraktivní, ale také praktický a pohodlný pro každodenní život. Kombinace industriálního stylu s moderními prvky a odvážnými barevnými akcenty činí z tohoto bytu inspirativní příklad pro všechny, kteří hledají originální řešení malých prostor.
Koupelna nemá dveře
Méně tradiční řešení našli architekti pro umístění koupelny, nebo spíše mycího koutu, který představuje umyvadlo se zrcadlem a odkládacími policemi. Designově celá sestava zapadá do konceptu celého prostoru a možná je pro „línější“ muže praktickým řešením. Přece jen otevírání dveří poněkud zdržuje.
Koupelna je nestandardně součástí obytného prostoru. Zdroj: Zalc Aqruitetura Design
Zdroj: Zalc Aqruitetura Design Fotogalerie: Výrazná žlutá barva se objevuje i na vstupních dveřích. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Dekorativním prvkem je tapeta s dekorem režného zdiva. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Koupelnu vyšoupli do obytného prostoru. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Na koupelnu navazuje obytný prostor. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Velká okna přinášejí do pokoje dostatek denního světla. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Postel není schovaná a je součástí hlavního prostoru. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Lištové systémy pro uchycení osvětlení jsou moderní. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Od jídelního stolu je vidět přímo ven. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin V místnosti je řada dekorativních prvků. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Žluté prvky se prolínají celým bytem. Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin Zdroj: Zalc Aqruitetura Desgin