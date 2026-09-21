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Záhada Jantarové komnaty: Kde skončil poklad za miliony dolarů

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Originální Jantarová komnata zdobila Kateřinský palác od 18. století. Během války ji rozebrali nacisté a cenné obložení následně zmizelo beze stopy.
Jantarová komnata - rekonstrukce

Jantarová komnata - rekonstrukce

Zdroj: FOTO:Sergey A. Demidov, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
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