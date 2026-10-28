Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle

Kdo před pár lety obešel celý byt a do všech lustrů a lampiček našrouboval LED žárovky, má pocit, že má svícení vyřešené. Účet za elektřinu se sice snížil, jenže kus světla z nových žárovek se ke stolu ani ke knize nikdy nedostane. O tom, jak úsporně doma svítíte, totiž rozhoduje i těleso lampy, čistota stínidla a to, kdy se světlo vůbec rozsvítí.
Nová žárovka ve starém lustru přichází o světlo
Vezměte si typické stropní svítidlo z doby klasických žárovek. Má mléčné sklo, uvnitř objímku E27 a žárovka v ní často leží na boku. Světlo se uvnitř odráží od stěn tělesa, část ho pohltí sklo a ven projde jen zbytek.
Podle odborníka na osvětlení Ludvíka Málka může u žárovky, která ve svítidle leží naležato, přijít nazmar až polovina světla. Další díl ubere sama LED žárovka, protože její světlo nejdřív prochází matnou baňkou. Výsledkem je, že platíte za světlo, které zůstane uvězněné v lampě.
Přečtěte si také: Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více Prach na stínidle ubírá světlo
Nejrychlejší pomoc nestojí nic. Prach, který se během let usadí uvnitř lampy, funguje jako šedý filtr. Pokryje lesklé plochy, které mají světlo posílat ven, i kryt, kterým musí projít, a do místnosti se ho pak dostane méně. Jakmile svítidlo vyčistíte, svítí zase skoro stejně jako v den, kdy bylo nové.
Kvůli prachu usazenému ve svítidle se do místnosti dostane méně světla, pravidelné umytí stínidla přitom nic nestojí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mytí nepomůže tam, kde se materiál změnil natrvalo, třeba když reflektor zkorodoval. Stínidla a kryty stojí za to čas od času sundat a umýt. Před čištěním svítidlo vypněte, a pokud budete sundávat víc než žárovku a stínidlo, raději i jističem. Žárovky nechte vychladnout a umyté díly vracejte na místo až úplně suché.
Svítit jen tam, kde zrovna jste
Velký lustr často zalije světlem celý pokoj i ve chvíli, kdy sedíte v jednom rohu u křesla. Menší lampička posvítí přesně tam, kde světlo potřebujete, a zbytek místnosti může zůstat v příjemném šeru.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví
Ušetřit pomůže i stmívač místo obyčejného vypínače, protože ztlumené světlo spotřebuje méně energie. Než ho pořídíte, zkontrolujte na obalu, jestli je vaše LED žárovka stmívatelná. Tuhle vlastnost totiž nemají všechny.
Na chodbu, do sklepa nebo do garáže se hodí svítidla se snímačem pohybu. Rozsvítí se, jen když kolem někdo jde, a po nastavené době sama zhasnou. Světlo zapomenuté na celý večer tak přestane svítit do prázdna.
Starý lustr nemusí hned do sběru
Oblíbenou lampu, se kterou se nechcete loučit, jde vylepšit i bez nákupu nového tělesa. Do starého svítidla se místo objímky se žárovkou namontuje LED modul, tedy deska s diodami, která se připojuje přímo na síťové napětí. Stojí málo peněz a světlo uvnitř tělesa rozloží stejnoměrněji než jediná žárovka.
Přečtěte si také: Češi mají nového favorita na topení. Tohle dřevo hoří, i když není úplně suché
Obyčejná LED žárovka se závitem zůstává nejjednodušší volbou, protože ji našroubujete do stávající objímky bez jakékoli úpravy. Dobře poslouží u světel s doplňkovou rolí, třeba v noční lampičce u postele nebo v ozdobném svítidle na poličce, od kterého nikdo nečeká, že osvítí celý pokoj.
Svítidlo stavěné pro LED vytěží nejvíc
Žárovky se mezi sebou běžně srovnávají podle toho, kolik lumenů dají na každý watt. Tohle číslo ale popisuje samotnou žárovku a o lampě, ve které bude svítit, neříká nic. Když úspornou LED zašroubujete do tělesa stavěného pro klasické žárovky, velký kus jejího světla v něm uvízne a zaplacená energie přijde vniveč.
LED diody vysílají světlo převážně jedním směrem, zatímco klasická žárovka září kolem dokola. Svítidlo vyvinuté přímo pro ně proto vystačí s menším množstvím odrazných ploch a krytů, na kterých se světlo ztrácí. Takové svítidlo navíc lépe odvádí teplo, takže diody obvykle vydrží déle. „Svítidlo s integrovaným LED světelným zdrojem bude mít účinnost rozhodně vyšší,“ uvedl Málek v článku Deníku.
Přečtěte si také: Kominík prozradil: proč dávat do kamen slupky od brambor a jak často to dělat Vestavěná LED má i slabinu
Svítidlo s vestavěnou LED nemá žárovku, kterou byste vyměnili. Až diody jednou doslouží, půjde nejspíš pryč celé těleso. Počítejte také s vyšší cenou při nákupu, kterou mohou během let vyrovnat nižší účty za elektřinu.
Jednotlivé možnosti přehledně shrnuje následující tabulka:
Řešení Co nabízí Na co myslet Výměnná LED žárovka ve starém svítidle našroubujete ji do stávající objímky bez úprav a stačí u světel s doplňkovou rolí, třeba v noční lampičce nebo ozdobném svítidle když leží naležato, může přijít nazmar až polovina světla a další díl ubere matná baňka LED modul, který ve starém tělese nahradí objímku se žárovkou nízká cena a stejnoměrnější rozložení světla v tělese hodí se, když se se starým svítidlem nechcete rozloučit; zapojení na 230 V svěřte elektrikáři Svítidlo s integrovaným LED zdrojem vyšší účinnost, lepší odvod tepla a diody obvykle vydrží déle žárovku v něm nevyměníte, po dožití diod nejspíš půjde pryč celé těleso a při nákupu stojí víc
Výměna stropního svítidla, montáž LED modulu i nahrazení vypínače stmívačem znamenají práci s elektrickým rozvodem pod síťovým napětím. Tuhle práci proto svěřte elektrikáři.
Přečtěte si také: Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %
Zdroje: https://goldenlighting.com/blogs/news/how-to-clean-your-lights, https://www.hornbach.cz/p/led-vymenny-modul-16w-1475lm-4100k-bily/10556716/, https://www.tzb-info.cz/3891-udrzba-osvetlovacich-soustav-opomijeny-zdroj-uspor, https://www.lightnowblog.com/2009/04/guest-post-by-jim-brodrick-led-source-efficiency-versus-luminaire-efficiency/, https://wholesaleledlights.co.uk/blog/integrated-leds-vs-led-bulbs/, https://www.estav.cz/cz/11110.jak-usporit-elektrinu-jen-za-pomoci-vymeny-vypinacu, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/476767-posvitte-si-na-sviceni-a-spocitejte-si-kolik-usetrite-s-led-zarovkami, https://www.superbrightleds.com/blog/light-loss-maximizing-led-energy-savings.html, https://www.denik.cz/cesko/sviceni-uspory-zarovky/
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!