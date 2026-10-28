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Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví

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Stojí na poličce u vchodových dveří mezi klíči a rukavicemi, tiše bliká a nikdo si jí nevšímá. Pracuje...
Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví

Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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