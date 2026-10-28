Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví

Stojí na poličce u vchodových dveří mezi klíči a rukavicemi, tiše bliká a nikdo si jí nevšímá. Pracuje přitom každou minutu roku, o silvestrovské půlnoci stejně jako v obyčejné úterý dopoledne. Řeč je o Wi-Fi routeru. Jeho podíl na účtu za elektřinu dokáže leckoho překvapit.
Krabička, kterou u dveří nechal technik
V mnoha bytech skončil router v předsíni z prostého důvodu. Právě tam do bytu vstupuje kabel od operátora a krabička zůstala na místě, kde ji technik po instalaci připojil. Od té doby s ní nikdo nehnul.
Router v předsíni často zůstane tam, kde ho při instalaci připojil technik, a běží bez přestávky celý rok. Ilustrační foto.
Vypnout ho přitom nenapadne skoro nikoho. Rok má 8 760 hodin a router jede v každé z nich, ať doma někdo sleduje filmy, nebo je byt úplně prázdný.
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Běžný domácí router si podle modelu bere zhruba 5–20 W, typicky kolem 10 W. Těch deset wattů se ale sčítá hodinu po hodině a za rok nepřetržitého provozu z nich je přibližně 88 kWh. Úsporný kus s 5 W skončí kolem 44 kWh, žravější model s 20 W až u 175 kWh.
Kolik bere právě ten váš, prozradí zásuvkový měřič spotřeby, který stačí na den nebo dva zapojit do zásuvky a router připojit přes něj. Na číslo natištěné na adaptéru se moc nespoléhejte, protože skutečný odběr routeru bývá jiný. Roční spotřebu pak dostanete, když watty vynásobíte hodinami provozu a vydělíte tisícem.
Úsporná pračka v ekoprogramu prohrává
Router vede hlavně v domácnostech s moderní pračkou, která pere úsporně. Taková pračka v nejlepší energetické třídě A si v ekoprogramu na 30 °C vezme na jedno praní necelé půl kilowatthodiny. I kdybyste ji pouštěli každý druhý den, za rok to dělá zhruba 78 kWh, tedy méně než typický router.
Přečtěte si také: Češi mají nového favorita na topení. Tohle dřevo hoří, i když není úplně suché Úsporná pračka v ekoprogramu na 30 °C spotřebuje i při praní každý druhý den za rok méně elektřiny než typický router. Ilustrační foto. Zdroj: Limi change / Unsplash.
Pračka totiž bere energii hlavně na ohřev vody a jen pár hodin týdně, zatímco router odebírá proud bez přestávky. Pro představu:
Spotřebič Spotřeba za rok Wi-Fi router s 10 W, nonstop přibližně 88 kWh úsporná pračka, ekoprogram 30 °C, praní každý druhý den zhruba 78 kWh průměrná pračka v Česku (ČSÚ, 2021) zhruba 161 kWh Průměrná česká pračka zatím vede
Jakmile zvolíte běžný program na 40 °C, spotřeba téže pračky stoupne o víc než třetinu a pračka při praní třikrát týdně router těsně předběhne. Kdo pere na 60 °C, má spotřebu proti 40 °C zhruba dvojnásobnou, při stejném tempu praní tedy kolem 186 kWh za rok. Letitá pračka, která si bere až třikrát víc než dnešní úsporné stroje, by se i v ekoprogramu při dvou praních týdně dostala až ke 134 kWh.
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Podle dat Českého statistického úřadu připadalo v roce 2021 na jednu pračku v průměru zhruba 161 kWh ročně, přičemž domácnosti praly asi třikrát týdně. Průměrná pračka tak spotřebuje skoro dvakrát víc než typický router. Router ji předstihne v domácnosti, kde pere úsporný stroj v ekoprogramu.
Vypínat na noc se nevyplatí
Možná vás napadne router na noc vytáhnout ze zásuvky. Úspora je ale skromná. Za jednu noc od půlnoci do šesti ráno si router s 10 W vezme jen 0,06 kWh, při ceně 7 Kč za kWh tedy zhruba 40 haléřů.
Britští operátoři navíc výslovně radí nechat router zapnutý. Pro nepřetržitý provoz mluví i u nás tyto důvody:
Přečtěte si také: Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle v nočních hodinách si router stahuje bezpečnostní záplaty, zařízení chytré domácnosti ovládaná přes aplikaci přestanou bez připojení reagovat, mobily bez domácí Wi-Fi přejdou na mobilní data.
Delší odjezd je jiná situace. Když byt zůstane prázdný sedm a více dní, router klidně odpojte, jen předtím zkontrolujte, jestli doma neběží nic, co bez internetu přestane fungovat. Kdo má připojení po kabelu nebo telefonní lince, odpojí i přívodní kabel, protože úder blesku do vedení nebo do jeho blízkosti může poslat po kabelu přepětí, které router zničí.
Kde ušetřit doopravdy
Kupujete nový router? V technických parametrech hledejte i příkon. Mezi nejúspornějším a nejžravějším modelem z rozpětí výše je za rok rozdíl přes 130 kWh, tedy víc, než kolik úsporná pračka z tabulky spotřebuje za celý rok. Hostovskou Wi-Fi pak zapínejte jen ve chvíli, kdy máte návštěvu.
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Router navíc v předsíni často nebývá sám. Pokud vedle něj svítí třeba převodník optického připojení od operátora, běží stejně jako router celý rok a jeho spotřeba se přičítá ke spotřebě routeru.
Zdroje: https://energysage.com/electricity/house-watts/how-many-watts-does-a-wi-fi-router-use, https://kb.pl/aktualnosci/dom/ile-pradu-zuzywa-router-wi-fi/, https://csu.gov.cz/produkty/spotreba-paliv-a-energii-v-domacnostech-energo-2021, https://www.beko.com/cz-cs/blog/cesi-vetsinou-nakupuji-pracky-v-energeticke-tride-A, https://www.arecenze.cz/clanky/it-technik-radi-cechum-wi-fi-router-patri-jen-na-1-misto-stred-bytu-vyhrava-zapomente-na-rohy-i-pohazene-kabely/, https://www.zen.co.uk/blog/zen-blog/2024/02/26/how-much-power-does-my-wifi-router-use-and-when-should-i-switch-it-off, https://365tipu.cz/?p=30370, https://www.skrblik.cz/energie/elektrina/naklady-na-elektrinu-za-domaci-spotrebice
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