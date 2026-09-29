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Za šest měsíců od nuly k ostrým střelbám. Armáda USA testuje AMPV 30

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Americká armáda už od jara prověřuje dvě nová pásová bojová vozidla pěchoty AMPV 30 od společnosti BAE Systems. Firma je postavila za vlastní peníze na podvozku víceúčelového obrněného vozidla a od prvního návrhu po předání jí to trvalo pouhého půl roku.
Za šest měsíců od nuly k ostrým střelbám. Armáda USA testuje AMPV 30

Za šest měsíců od nuly k ostrým střelbám. Armáda USA testuje AMPV 30

Zdroj: BAE Systems
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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