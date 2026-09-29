Za šest měsíců od nuly k ostrým střelbám. Armáda USA testuje AMPV 30

Vlastní investice a ověřený podvozek
Vozidla mezitím prošla polními zkouškami včetně ostrých střeleb. BAE Systems předala oba koncepční stroje americké armádě v dubnu jako podporu modernizační iniciativy Transformace v kontaktu 2.0 (Transformation in Contact 2.0, TiC 2.0). Vývoj firma zaplatila z interního rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 17 milionů USD (přibližně 363 milionů Kč). Základem obou vozidel je osvědčený podvozek víceúčelového obrněného vozidla AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle, obrněné víceúčelové vozidlo).
Jednotka zapojená do iniciativy TiC od převzetí vozidla podrobuje náročnému hodnocení v terénu. Součástí zkoušek byly i ostré střelby. Výsledky armáda poměřuje s tím, co vojáci na současném bojišti potřebují, aby si udrželi převahu nad protivníkem.
„Naším úkolem byla rychlost a inovace a výsledek předčil očekávání. Bojiště se dnes mění rychleji než kdykoli dříve, a proto je zásadní, aby vojáci měli k dispozici schopnosti, které k vítězství potřebují. Náš tým během celého projektu ukázal, jak lze pro armádu začlenit nová konstrukční řešení rychleji a s nižšími náklady,“ uvedl Bill Sheehy, viceprezident BAE Systems pro budoucí programy pozemního manévru.
Věž z obojživelníku námořní pěchoty
Obě vozidla nesou takzvané společné horní desky, na nichž je osazena dálkově ovládaná věž MCT (Medium Caliber Turret, věž se zbraní středního kalibru) firmy Kongsberg. Jde o kompaktní a lehký systém, který se už sériově vyrábí pro obojživelné bojové vozidlo ACV (Amphibious Combat Vehicle, obojživelné bojové vozidlo) americké námořní pěchoty.
Obrana proti dronům a sdílení cílů
Kromě palebné síly klade konstrukce AMPV 30 důraz na přežití posádky a propojení s dalšími stroji. Vozidla mají prostředky C-UAS (counter-unmanned aircraft systems, systémy pro boj s bezpilotními prostředky) určené k obraně proti dronům. Dále disponují systémem pro předávání cílů mezi platformami, díky němuž může více vozidel společně identifikovat cíle a koordinovat se na bojišti. Kamerový systém s výhledem 360 stupňů pak vojákům umožňuje sledovat okolí, aniž by museli opustit chráněný prostor vozidla.
Třicet věží na jednom podvozku
Podvozek AMPV má modulární a otevřenou architekturu. Ve spojení se společnou horní deskou tak na něj lze bez větších úprav instalovat různé balíky misijního vybavení a podle výrobce je kompatibilní s více než 30 typy věží. Obě vozidla AMPV 30 zároveň zvyšují počet prototypů AMPV s věží, do nichž BAE Systems za poslední dva roky investovala, na celkem osm.