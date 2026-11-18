Tradiční přípravy na nejkrásnější svátky v roce nabírají na obrátkách a spousta domácností aktuálně řeší zásadní dilema. Obléknout zástěru, nebo si raději ušetřit práci a cukroví jednoduše objednat? Luxusní sladkosti od slavných cukrářů zůstávají i letos naprostým nadstandardem. Kdo si chce na Vánoce smlsnout na opravdu prémiových produktech s podpisem velkých hvězd, musí zkrátka sáhnout hodně hluboko do kapsy.
Dvanáct exkluzivních druhů od Maršálka
S prodejem hotového cukroví nezahálí jeden z nejznámějších českých cukrářů. Josef Maršálek ho letos připravuje ve spolupráci se svou sestrou Zuzanou v rodinné pekařské dílně v Kyžlířově. Kilová krabice s dvanácti různými druhy zájemce vyjde na 1 750 korun. Proti minulému roku sice k žádnému zdražení nedošlo, obsah ovšem prošel velkou obměnou. Spojuje naprosté tradice s velmi neobvyklými chuťovými zážitky.
Díky tomu se v krabici vedle naprosté klasiky s citronovo-vanilkovým džemem ukrývají také kokosové tyčinky s populární matchou, mandlové trubičky s pylem či ořechy doladěné čokoládou a tonkou. Mistr cukrář si zakládá na špičkových surovinách. K pečení používá madagaskarskou vanilku, máslo, kvalitní smetanu nebo sušené ovoce. Zájemci o ochutnávku ale musí překousnout jedno úskalí. Balíky se neposílají kurýrem a cukroví si každý musí převzít výhradně osobně přímo v Oderských vrších během čtyř konkrétních prosincových dnů.
Italské oříšky od Pohlreicha
Vánoční byznys každoročně roztáčí slavný obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Jeho luxusní pražská cukrárna nabízí zákazníkům speciální balení za částku 1 995 korun. Suma se oproti minulému roku posunula sice směrem nahoru, jenže u této exkluzivní nabídky se vyplatí sledovat ještě jeden podstatný parametr. Došlo totiž k navýšení celkové gramáže balení na poctivý kilogram, takže finální cenovka v přepočtu nakonec reálně o malou částku klesla.
Uvnitř na mlsouny čeká dohromady sedm druhů svátečního cukroví. Pochutnat si mohou například na oblíbených kokosových pralinkách Raffaello, nugátových a pistáciových kouscích Baci di Dama, oblíbených medovníkových kuličkách či makovém lineckém s citronovo-rozmarýnovým krémem. I Pohlreichova parta staví svůj úspěch na nejkvalitnějších ingrediencích, jako jsou lískové ořechy z italského Piemontu, sicilské mandle či vanilka z dalekého Madagaskaru.
Pohlreich nabízí i možnost upéct si cukroví doma z jejich předem připravených těst a náplní – za 395 korun prodává půlkilové těsto na vanilkové rohlíčky, linecké makové těsto s citronovým krémem a linecké těsto s malinovou marmeládou.
Sladké mistrovství pro zkušené amatéry
Ne každý známý profesionál ovšem volí strategii prodeje hotových upečených kousků v hezké dárkové krabičce. Cukrářka Iveta Fabešová to letos pojala trochu jinak a milovníkům pečení nabízí cenné rady. Přibližně tří a půl hodinové kurzy vánočního pečení v centru Prahy stojí rovných 5 900 korun, účastníci si ale kromě nového know-how odnášejí i vlastnoručně upečené sladkosti, certifikát a knihu s recepty. Za jedno odpoledne se naučí připravit hned šest druhů oblíbených cukrovinek, mimo jiné čokoládové rohlíčky s karamelem nebo ořechy plněné krémem.
Podobnou cestu zážitkových lekcí pro milovníky míchání těst letos zvolila také bývalá televizní porotkyně ze soutěže Peče celá země Mirka van Gils Slavíková. Ve speciálním čokoládovém centru v Průhonicích chystá rovnou šest hodin pečení pro všechny pokročilosti a nyní za zvýhodněnou cenu necelých sedmi tisíc korun. Zúčastnění dostanou podrobná skripta s recepty a s prázdnou domů zaručeně neodejdou. Pod bedlivým dozorem si sami připraví třeba holandské kokosky, basilejský perníček či výtečné arašídové sušenky.
Vlastní pekařské workshopy v pražském ateliéru otevřela i její kolegyně z televizní poroty Míša Landová. Čtyřhodinové setkání ve dvanáctičlenné skupině stojí 4 200 korun a všechny termíny jsou podle aktuálních informací vyprodané. Účastníci se pod jejím dohledem detailně zaměřují na přesné tvarování makových vanilkových rohlíčků, pracen s pomerančem, perníkového lineckého i kávových vosích hnízd s ořechy. Součástí kurzu doplněného o drobné cateringové pohoštění a nápoje je také lekce míchání tradičního domácího vaječného koňaku obohaceného vanilkou a špetkou exotické fazole tonka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (svet-potravin, kupi, marsalkovo.cz/cukrovi/, cafeimperialdolce.cz/vanocni-cukrovi/, mirkastudio.cz/kurz-vanocni-cukrovi/, olakala.cz/peceni/vanocni-cukrovi-1).