Když Anna Dvořáková jako malá listovala lexikonem slovanských strašidel, který jí dal do ruky dědeček Luděk Munzar, netušila, že jednou bude stát před kamerou obklopená právě těmi bytostmi. VIPŽivot zaznamenal, že prý měla najeté vodníky, polednice a prostě všechno, co staroslovanská mytologie nabízí. Dnes, o dvě dekády později, se tahle dětská fascinace proměnila v roli Simony Novotné v české rodinné fantasy, která míří do kin. A pro třiadvacetiletou herečku to znamená něco víc než další položku ve filmografii: je to první příležitost, kdy si může velký kinofilm skutečně přivlastnit.
Simona a svět, kde rodiče nejsou jen rodiče
Film Máma a Táta jsou Boží staví na premise, která v české kinematografii nemá moc předchůdců. Do současné Prahy zasadí staroslovanskou mytologii: rodiče hlavní rodiny Novotných se stanou vtělením Peruna a bohyně Černaji, jejich děti se ocitnou uprostřed střetu dávných sil. Anna Dvořáková v roli Simony patří mezi hlavní herecká jména projektu vedle Petra Lněničky, Vicy Kerekes, Jakuba Jenčíka, Anny Vyčítalové a Jiřího Chadraby. Ve srovnání s dosavadní filmografií Dvořákové jde o výrazný posun. Předtím měla menší filmové výstupy (Klec, Fixit, Dokonalý den) a silnější pozice spíš v seriálech jako Eliška a Damián nebo Taneční. Tady je poprvé pojmenovanou členkou hlavního ansámblu ve filmu s plošnou distribucí.
Spojení Anny Dvořákové se staroslovanskou mytologií není marketingová náhoda. Kořeny sahají do dětství a k jednomu konkrétnímu člověku, Luďku Munzarovi. V rozhovoru pro Český rozhlas Anna popsala dědečka jako „jednoho z nejvíc morálně správných lidí“, ale současně úplně normálního a vtipného dědu. Vozil ji v kočárku, chodil s ní na procházky, bral ji do řeznictví místo do cukrárny: „Naučil mě na šunky, sekanou a párky.“ Právě on jí dal do ruky lexikon o slovanských strašidlech. Anna na knihu vzpomíná jako na bránu do světa vodníků, polednic a dalších bytostí, které teď oživuje film, v němž hraje. Babička Jana Hlaváčová ji zase učila mluvit pomalu a artikulovat. Munzar formoval charakter, Hlaváčová řemeslo.
Vlastní cesta ve stínu slavného jména
Být vnučkou Luďka Munzara a Jany Hlaváčové, dcerou Báry Munzarové a Jiřího Dvořáka, to není jen výhoda. Anna to říká otevřeně: nikdy nebude mít stejnou startovací čáru jako ostatní. Lidé jí opakovaně „dali sežrat“, do jaké rodiny se narodila. Přesto důrazně odmítá představu protekčního dítěte. V rozhovoru pro iDNES popsala, jak na castingu k jedné z prvních větších příležitostí o její rodině vůbec nevěděli. „Nemám ráda protekci a nechci dostat nic zadarmo,“ řekla. Rodinné zázemí jí přitom dává něco, co si ostatní musejí hledat jinde. Bere soukromé herecké hodiny u maminky Báry Munzarové. Může se kdykoli přijít poradit. Ale právě proto jsou na ni očekávání vyšší, a podezření z nepotismu hlasitější.
Česká kinematografie tradičně dominuje v komediích, dramatech a historických látkách. Fantasy a sci-fi se objevují zřídka, a když, často v televizním formátu klasické pohádky s princeznami a draky. Máma a Táta jsou Boží se od tohoto modelu vědomě odlišuje. Nejde o pohádku v uzavřeném fantastickém světě, ale o fantasy zasazenou do současné Prahy. Tvůrci mluví o kombinaci Krotitelů duchů a Návštěvníků. Praktické efekty (chůze po Vltavě, levitace, zamrzlý byt) doplňují digitální triky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová