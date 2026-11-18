Sérioví vrazi jsou oblíbeným námětem kriminálních seriálů, které se mezi diváky těší popularitě už dlouhá léta a pravidelně se objevují na předních příčkách žebříčků sledovanosti. Stále větší oblibě se těší také takzvané true crime projekty, které už dávno nejsou jen doménou Netflixu, ale stále častěji vznikají i v tuzemské produkci. Jedním z nich je příběh Jaroslava Hejny, který za necelé dva měsíce roku 2003 zavraždil tři muže. Jeho motiv byl přitom pokaždé stejný – peníze.
Třetí epizoda Expertů na vraždy na
prima+ se vrací k případu, který se odehrál na Písecku a v Praze. Vyšetřovatelé tehdy postupně odhalovali souvislosti mezi třemi muži, jejichž osudy se na první pohled nijak neprolínaly. Oběti pocházely z odlišného prostředí a zpočátku se zdálo, že je nic nespojuje. Spojoval je však člověk, který se rozhodl jejich důvěru využít k vlastnímu obohacení.
Tři oběti, které na první pohled nic nespojovalo
První vražda se odehrála v září 2003 v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi na Písecku. Hejna tam zastřelil třiačtyřicetiletého vietnamského podnikatele a odcizil mu zlatý řetěz a mobilní telefony. O pouhých pět dní později zavraždil ve své chalupě v Božeticích dalšího muže a odjel v novém autě a o dvacet tisíc korun v hotovosti bohatší. Poté vyhledal svého známého Marka Dohnala a společně zakopali obě těla.
Třetí obětí se stal muž, kterého Hejna zavraždil v listopadu přímo v jeho bytě na pražských Příkopech. Z místa činu si odnesl nejméně padesát tisíc korun, mobilní telefon, fotoaparát a další cennosti. Tentokrát jednal sám.
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Kriminalisté postupně zjistili, že za všemi třemi vraždami stál zištný motiv. Hejna podle zjištění vyšetřovatelů nevybíral oběti náhodně. Využíval jejich otevřenosti, osamělosti i důvěry v člověka, který jim mohl nabídnout vztah, obchod nebo zajímavou příležitost.
Zajímavé svědectví zaznělo také u soudu. Hejna totiž před poslední vraždou telefonoval Marku Dohnalovi a ptal se ho, jak by měl někoho zneškodnit. Dohnal, který pracoval u bezpečnostní agentury, mu poradil, že nejzranitelnější je zadní část hlavy. Právě dvěma ranami do týla pak Hejna zavraždil svou poslední oběť v pražském bytě. Dohnal tvrdil, že netušil, k čemu jeho rada povede.
Ve 23 letech dostal doživotí
Jaroslav Hejna se ke všem třem vraždám přiznal. V listopadu 2004 mu českobudějovický krajský soud uložil trest 25 let vězení. Odvolací Vrchní soud v Praze ale v únoru následujícího roku trest zpřísnil na doživotí. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal jedním z nejmladších lidí odsouzených v
Česku k tomuto trestu.
Jeho případ se do médií vrátil také v září 2026, kdy soud znovu rozhodoval o jeho žádosti o podmíněné propuštění. Šumperský okresní soud ji zamítl s odůvodněním, že nadále existuje riziko pro společnost. Hejna si v té době odpykával více než 22 let trestu. Proti rozhodnutí podal stížnost.
Foto: TV Prima Foto: TV Prima Foto: TV Prima Foto: TV Prima Foto: TV Prima Foto: TV Prima Foto: TV Prima Případ rozebírají kriminalisté i forenzní psycholog
Dokumentární osmidílná krimisérie Experti na vraždy se nezaměřuje pouze na samotné vraždy a jejich vyšetřování. Místo senzacechtivého líčení násilných činů dává prostor odborníkům, kteří se kriminalitou a násilím zabývají celý profesní život. Do popředí se tak dostávají obory, jako jsou kriminalistika, forenzní psychologie i soudní lékařství.
V této epizodě promlouvají kapitán Karel Hýsek, kriminalistka Jiřina Hofmanová, forenzní psycholog Karel Netík a soudní lékařka Klára Neureutterová. Každý z nich přináší vlastní profesní pohled na postup vyšetřování, ohledávání těl i osobnost samotného vraha.
„Jako řada vrahů to byl člověk, který nedokázal prožívat emoce nebo rozumný mezilidský kontakt. Neměl smysl pro soucit,“ říká doktor Netík.
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První epizoda se věnovala vraždě starších manželů v jihočeské Horní Olešné. Jejich zeť František Gazdík je připravil o život poté, co zjistil, že mu byla manželka nevěrná. K činu se následně přiznal a kriminalistům podrobně popsal, jak vraždy naplánoval a provedl.
Druhý díl se zaměřil na brutální vraždu čtyřiašedesátiletého českobudějovického taxikáře. Dva mladíci si ho v září 2004 objednali s úmyslem okrást ho. Když řidič odmítl vystoupit z auta, jeden z nich ho začal bodat nožem. Tělo následně odtáhl do kukuřičného pole a oba pachatelé odjeli s ukradeným vozem.
Když rodina po zmizelém taxikáři pátrala, obrátila se také na psychotronika – člověka, který tvrdí, že dokáže získávat informace pomocí mimosmyslových schopností. Měl určit směr, kterým se má pátrání ubírat, a upozornit na tělo ukryté ve vysokém porostu. Syn zavražděného se s ním vydal na místo a nejprve objevil otcovu botu. Krátce nato našli v kukuřičném poli i jeho tělo.
Zdroje: Prima Ženy, Novinky, České noviny, prima+, Dvojka