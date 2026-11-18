Dnes je zamluvení stolu v restauraci jistý závazek. Některé podniky požadují i údaje o platební kartě, aby si v případě potíží mohly strhnout poplatek.
Plánování večeře s přáteli většinou končí potvrzením rezervace v restauraci a domluvou, kdo tedy přijde. Změna počtu hostů však může přinést i poměrně nepříjemné překvapení. Restaurace si totiž kvůli rezervovanému stolu, pokud je očekávaný počet hostů větší,
připravuje personál, suroviny i provoz a prázdná židle tak pro ni může znamenat ztrátu. I proto se dnes stále častěji zavádí takzvané no-show poplatky, tedy poplatky za nedostavení se. Dvě prázdná místa, účet vyšší o tisíce
Jak citlivé může být toto pravidlo, ukázal případ z berlínské restaurace Loumi, která získala dokonce michelinskou hvězdu. Švýcarský lékař Claudio Stöbe si v ní zamluvil stůl pro čtyři osoby.
Při online rezervaci byl předem upozorněn, že jestliže někdo z očekávaných hostů nedorazí anebo rezervaci změní méně než 48 hodin před návštěvou, může podnik účtovat 169 eur za osobu, což je něco málo přes 4 100 korun, informoval Tagesspiegel. Drobné to tedy rozhodně nejsou.
Dva hosté nakonec účast odřekli. Stöbe o změně restauraci hned informoval a navrhl, že zbývající dvojice utratí alespoň částku odpovídající původně plánované útratě čtyř lidí. Podnik nicméně na návrh nepřistoupil. Dvojice sice utratila vysokou částku, přesto jí restaurace připočetla dalších 338 eur (přes 8 200 Kč) za dvě neobsazená místa.
Celkem zaplatila 1 198 eur, tedy přibližně 29 tisíc korun. „Pokutu považuji za příliš vysokou vzhledem k našemu mimořádně férovému chování,“ uvedl jeden z hostů. Restaurace argumentovala tím, že uvolněná místa už nedokázala nabídnout dalším zájemcům a provoz plánuje dle předem potvrzených rezervací.
Matka si objednala jídlo přes internet. Nevídaná prosba na kurýra způsobila v podniku chaos Proč restaurace podobné poplatky zavádí
Z pohledu podniku nejde jenom o jednu prázdnou židli. U degustačních menu se suroviny nakupují a porce připravují podle počtu objednaných míst.
Restaurace navíc plánuje směny zaměstnanců a odmítá další zájemce, pokud má plno. Když hosté bez včasného upozornění nepřijdou, ztráta pro podnik může být značná. Fotografie: Freepik
Na druhou stranu není fér automaticky předpokládat, že každé neobsazené místo znamená škodu ve výši celé ceny menu. Podnik může ušetřit za suroviny a
někdy dokáže stůl nabídnout jiným hostům. Proto je důležité rozlišovat mezi oprávněnou náhradou vzniklé škody a částkou, která je pouze napsaná v rezervačních podmínkách. Co si pohlídat, abyste neplatili zbytečně
Podle německých spotřebitelských poraden Verbraucherzentrale Niedersachsen mohou být poplatky za nedostavení se za určitých podmínek přípustné. Zákazník samozřejmě musí být na pravidla
srozumitelně upozorněn už při rezervaci. Důležitá je také přiměřenost požadované částky a možnost prokázat, že skutečná škoda byla nižší. Restaurace by měla být schopna doložit, jak jí zrušená rezervace finančně uškodila.
U nás v Česku tyto poplatky zatím běžné nejsou, ale nikdy nevíte, kdy na ně můžete narazit. Před potvrzením stolu si proto raději zkontrolujte, dokdy lze rezervaci bezplatně změnit,
zda se poplatek vztahuje na každého hosta a jak se počítá při částečné změně počtu osob. Pokud někdo z vaší skupiny nemůže dorazit, dejte podniku vědět co nejdříve a uchovejte si potvrzení o změně. Když vám následně přijde vysoký účet za nevyužitá místa, požádejte o vysvětlení výpočtu a právního důvodu poplatku.
A náš tip na závěr – rezervaci berte jako závazek, ne jako nezávaznou možnost. Jestli se vaše plány jakkoli změní, jednejte hned a ideálně písemně. Pokud restaurace požaduje nečekaně vysokou částku, neznamená to automaticky, že je její nárok oprávněný. V případě sporu se vyplatí obrátit na spotřebitelskou poradnu.
Pravidla se navíc mohou lišit podle země, ve které podnik působí. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o dalších zkušenostech z restaurací. Například jeden muž odešel ještě před objednávkou, protože ho naštvala poznámka v menu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
Tagesspiegel, Verbraucherzentrale Niedersachsen
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Rezervace v restauraci se může pořádně prodražit. Své o tom ví dvojice, která doplácela 8 200 Kč za chybějící hosty pochází z webu Světkreativity.