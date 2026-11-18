Po brutálním zásahu na Národní třídě státní televize i rozhlas mlčely, přesto se zprávy roznesly po celé republice během jediného víkendu. Bez internetu a mobilů tehdy fungovala síť letáků, videokazet a studentů.
Přesný sled událostí, které odstartoval páteční podvečer na Albertově a následné obklíčení průvodu na Národní třídě, dnes podrobně mapuje
Ústav pro studium totalitních režimů na základě dobových výpovědí i dochovaných spisů. Dobové svodky a hlášení tehdejších bezpečnostních složek uchovává Archiv bezpečnostních složek, zatímco originální ručně psané plakáty, strojopisné letáky a látkové trikolóry opatruje ve svých sbírkách novodobých dějin Národní muzeum. Význam těchto dnů později trvale zakotvila Sbírka zákonů, když 17. listopad zařadila mezi státní svátky jako Den boje za svobodu a demokracii.
Den po zásahu vysílala ČST čtyři hodiny z Národního divadla. Dění venku diváci neviděli Výlohy obchodů nahradily mlčící televizi
V sobotu 18. listopadu ráno se většina obyvatel Československa probudila do zvláštního informačního ticha. Oficiální deníky přinesly jen krátké zkreslené zprávy a státní obrazovka místo dění v ulicích nabídla slavnostní přenos, jak popisuje text o tom, jak
Československá televize vysílala čtyři hodiny z Národního divadla. Informační vakuum však nevydrželo ani několik hodin. Studenti na fakultách a herci v divadlech okamžitě založili stávkové výbory a začali na mechanických psacích strojích přepisovat první prohlášení přes několik vrstev kopírovacího papíru.
Skleněné výlohy pražských obchodů, restaurací a vestibulů metra se přes noc proměnily ve veřejné nástěnky. Prodavači a číšníci lepili zevnitř na skla strojopisné archy, ručně malované výzvy i amatérské fotografie ze zásahu na Národní třídě. Před výlohami se tvořily husté hloučky lidí v zimních kabátech, kteří si nahlas předčítali čerstvé zprávy a sami si ručně opisovali termíny dalších shromáždění na Václavském náměstí.
Výlohy obchodů, restaurací i stanice metra převzaly po 17. listopadu roli nezávislých novin. Kolemjdoucí se u nich zastavovali, aby si přečetli aktuální prohlášení studentů a čerstvé zprávy. Kopírování kazet VHS a spanilé jízdy do továren
Největší přesvědčovací sílu měly pohyblivé záběry. Nezávislí kameramani z Originálního videojournalu a majitelé soukromých videokamer dokázali natočit zásah pořádkových jednotek i první projevy na náměstích. V bytech, na kolejích a v divadelních šatnách pak nepřetržitě běžely propojené videorekordéry, které množily jednu kopii za druhou. Často se nahrávalo až na samou hranici kapacity pásky, podobně jako při domácím šetření záznamem popsaném v článku o tom, jak fungoval
dlouhohrající režim kazet VHS.
Čerstvé videokazety spolu s balíky cyklostylovaných letáků naložili studenti a herci do osobních aut nebo vlaků a vyrazili na venkov i do velkých průmyslových závodů. V závodních jídelnách a kulturních domech zapojili přehrávač do běžné televize a dělníkům pustili skutečné záběry z Prahy. Právě tato přímá svědectví zlomila nedůvěru v regionech, kde lidé dosud neměli žádnou jinou zprávu než oficiální noviny.
O pouhých osm dní později po událostech na Národní třídě zaplnily Letenskou pláň statisíce občanů z celé republiky. Informační blokáda státních médií se definitivně zhroutila. Rozhlas z Mnichova a milionová Letná
Celostátní dosah zajistily zahraniční rozhlasové stanice, které zprávy telefonicky předávané z Prahy okamžitě vracely éterem zpět do československých domácností. Zatímco dříve vyžadoval
noční poslech Svobodné Evropy opatrnost kvůli rušičkám a udavačům, v listopadu 1989 hrálo rádio otevřeně v mnoha dílnách i kuchyních. Výsledek této improvizované sítě se ukázal za jediný týden: v sobotu 25. listopadu zaplnily Letenskou pláň statisíce občanů a v pondělí 27. listopadu se k dvouhodinové generální stávce připojila téměř celá země.
Na tříhodinovou VHS se vešlo šest hodin: Režim LP šetřil peníze za cenu horšího obrazu
Oblast informací Oficiální státní média Občanská a studentská síť Zásah na Národní třídě Mlčení nebo zkreslené zmínky Přímá svědectví a fotografie ve výlohách Obrazové záznamy Zadrženy mimo televizní vysílání Amatérské kazety VHS množené v bytech Šíření do okresů Jednotná verze Rudého práva Spanilé jízdy studentů a herců do závodů Rychlost odezvy Brzděna stranickým schvalováním Okamžitý přenos rozhlasem a vlakovými kurýry Často kladené otázky
Jak fungoval cyklostyl, na kterém se letáky množily? Šlo o jednoduchý rozmnožovací stroj s otáčivým válcem a lihovou nebo blánovou matricí. Umožňoval během chvíle vytisknout stovky čitelných letáků bez přístupu k hlídaným státním tiskárnám.
Co byly takzvané spanilé jízdy studentů a herců? Organizované výjezdy menších skupin z univerzitních měst do továren, zemědělských družstev a menších obcí. Jejich cílem bylo osobně vysvětlit požadavky Občanského fóra a vyvrátit lži oficiálního tisku.
Noční poslech Svobodné Evropy pod dekou byl rituál. StB tvrdě trestala každé vyzrazení zpráv Kdy se 17. listopad stal státním svátkem? Jako významný den jej parlament uzákonil už v květnu 1990. Plnohodnotným státním svátkem s pracovním klidem se Den boje za svobodu a demokracii stal od roku 2000. Zdroje fotografií Večerní demonstrace na Václavském náměstí v listopadu 1989: RobbieIanMorrison / Wikimedia CC 4.0 Lidé čtou zprávy a letáky ve výloze v listopadu 1989: RobbieIanMorrison / Wikimedia CC 4.0 Statisícový dav na Letenské pláni 25. listopadu 1989: ŠJů / Wikimedia CC 3.0