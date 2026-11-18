Některá česká slova možná používáte úplně běžně, ale spisovná nejsou. Otestujte se v kvízu a zjistěte, zda dokážete rozpoznat, která slova jsou spisovná a která jen hovorová nebo nářeční.
Čeština je plná slov, která běžně používáme, aniž bychom přemýšleli nad tím, jestli jsou skutečně spisovná. Některé výrazy patří pouze do běžné mluvy, jiné jsou typické pro určitý kraj. Člověk tak může celý život používat slovo, které mu připadá naprosto normální, přestože ve spisovném jazyce má jinou podobu. Rozdíly navíc nejsou vždy na první pohled patrné. Některá hovorová slova už používáme tak často, že je považujeme za spisovná. A nářečí dokáže zamotat hlavu ještě víc. Zvládnete poznat, které výrazy patří do spisovné češtiny a které jsou jen hovorové nebo nářeční?
Umíte rozlišit spisovnou češtinu od běžné mluvy a nářečí?
Spisovná čeština má svá pravidla a používá se například ve školách, úředních textech, médiích nebo ve formálních situacích. Vedle ní ale existuje běžná mluva, která je přirozenější a uvolněnější. Některá slova z ní přitom používáme každý den, aniž bychom si uvědomovali, že nejde o neutrální spisovný výraz.
Hranice mezi spisovným a hovorovým jazykem navíc nemusí být vždy tak jednoznačná, jak se zdá. Některé výrazy se postupně zabydlí v každodenní komunikaci natolik, že nad nimi přestaneme přemýšlet. Jiné naopak používáme jen doma, mezi přáteli nebo v určitém regionu. Záleží také na situaci. Slovo, které se hodí do rozhovoru u kávy, nemusí působit vhodně v pracovním e-mailu nebo při oficiálním projevu.
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Ještě zajímavější jsou nářečí. Ta se mohou výrazně lišit podle toho, z jaké části Česka člověk pochází. Výraz běžný na Moravě tak může být pro člověka z Čech úplně cizí. V tomto kvízu proto najdete slova z různých částí českého jazyka a vaším úkolem bude poznat, kam skutečně patří.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Wikipedie, Wikislovník, Čeština 2.0
Článek Kvíz ze spisovných a hovorových slov: Správně zařadit 10 výrazů zvládnou jen Češi, kteří se vyznají pochází z webu Světkreativity.