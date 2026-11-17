Od ledna se zvedají hranice pro výpočet nemocenské a nejvyšší možná dávka vzroste o 89 korun na 1 706 korun denně. Víc ale dostanou jen lidé s platem nad 50 tisíc. Kdo bere průměrnou mzdu, dostane za den nemoci stejně jako letos.
Kdo si s nemocenskou polepší
Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se odstupňuje a krátí ve třech pásmech. Do první hranice se počítá 90 procent z platu, mezi první a druhou hranicí klesne zápočet na 60 procent a z částky mezi druhou a třetí hranicí se vezme jen 30 procent. Všechno nad třetí hranici se úplně ignoruje.
Hranice pro rok 2027 stát nastavil na 1 723 korun, 2 584 korun a 5 167 korun. Nemocenská od státu pak činí 60 procent takto upraveného základu. Zvýšení limitů se tak projeví výhradně u zaměstnanců, kteří mají hrubou mzdu zhruba nad 49 700 korun měsíčně.
U průměrné mzdy 48 967 korun vychází nemocenská asi na 870 korun denně, a to v obou letech. Kdo bere 60 000 korun hrubého, dostane od ledna o 16 korun denně víc. Při stotisícovém výdělku vychází rozdíl na 41 korun a na celých 89 korun navíc dosáhnou až lidé s příjmem zhruba od 157 000 korun.
|Redukční hranice
|Částka od 1. ledna 2027
|První hranice
|1 723 Kč
|Druhá hranice
|2 584 Kč
|Třetí hranice
|5 167 Kč
Kdy platí firma a kdy stát
Prvních čtrnáct dní neschopnosti hradí zaměstnavatel. Lidem posílá náhradu mzdy, která činí 60 procent upraveného průměrného výdělku, a platí se jen za pracovní dny nebo naplánované směny.
Nemocenská od státu běží až od 15. dne a počítá se za kalendářní dny. Maximum 1 706 korun denně tak platí pro neschopnost od 15. do 30. dne. Pokud člověk marodí déle, od 31. dne se dávka počítá jako 66 procent základu s nejvyšší možnou částkou 1 876 korun. Od 61. dne nemoci to je 72 procent, což dělá maximálně 2 047 korun.
Nové hranice se od ledna promítnou i do ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství.
Kalkulačka: Kalkulačka nemocenské 2027 – spočítejte si to na BetterLife.cz
Karenční doba se zatím nevrací
V září přišli zástupci Motoristů s návrhem na návrat tří neplacených dnů na začátku nemoci. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka k tomu v pořadu Poledne s Moravcem řekl: „My se podíváme, jak ten návrh bude vypadat, ale ta myšlenka není k zahození.“ Koalice se na tom nakonec neshodla. Začátkem listopadu pak opoziční ODS oznámila, že návrat karenční doby navrhne ve Sněmovně sama. Zatím se nic nemění a náhrada mzdy se platí hned od prvního dne.
Asociace malých a středních podniků uvádí, že počet neschopenek mezi roky 2019 a 2022 vzrostl o 88 procent, i když připouští, že část nárůstu způsobila pandemie. Odbory v čele s Josefem Středulou naopak namítají, že lidé by pak z finančních důvodů chodili do práce nemocní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (praceamzda, esipa, expats, seznamzpravy, seznamzpravy, ceskenoviny).