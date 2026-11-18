Dva góly za šest sekund. Hokejisté San Jose předvedli v NHL mimořádný obrat v několika okamžicích
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Dva góly za šest sekund. Hokejisté San Jose předvedli v NHL mimořádný obrat v několika okamžicíchZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 18.11.2026 08:30
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