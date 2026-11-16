Invalidní důchod prvního a druhého stupně se do penze nepočítá. Kalkulačka spočítá cenu chybějících let

Lidé s přiznanou nižší invaliditou mnohdy předpokládají, že se jim roky strávené v nemoci automaticky započítají do odpracované doby pro budoucí starobní penzi. Úřady ale dobu pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně jako takovou neuznávají. Kdo při této dávce nepracuje, může o starobní důchod v budoucnu přijít, protože nesplní zákonem požadovanou dobu pojištění.
Třetí stupeň se počítá jako náhradní doba
Stát pro získání starobního důchodu vyžaduje určitý počet odpracovaných let. Kromě zaměstnání nebo podnikání úřady uznávají i některé takzvané náhradní doby. Člověk při nich sice nevydělává a neodvádí pojistné, stát mu je ale do penze započítá. Zásadní podmínkou je, že žadatel získá v České republice alespoň jeden rok běžné příspěvkové doby v zaměstnání nebo při podnikání.
Jednou z takových náhradních dob je pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, což byl do konce roku 2009 plný invalidní důchod. Česká správa sociálního zabezpečení eviduje tento čas automaticky. Žadatel o starobní penzi tak nemusí úřadu nic prokazovat. Roky v nejvyšším stupni invalidity se pro nárok na starobní důchod započtou naplno, pro výpočet jeho výše ale patří mezi náhradní doby, které se počítají jen částečně.
Výše starobního důchodu závisí na průměrných výdělcích a počtu získaných let. Kancelář veřejného ochránce práv uvádí, že Česká správa sociálního zabezpečení náhradní dobu při určení průměrného měsíčního výdělku zcela vynechá. Získaný čas se pak ale přidá k celkovým odpracovaným letům, což konečnou částku starobního důchodu ovlivní.
Nižší stupně invalidity vyžadují práci
Pro první a druhý stupeň invalidity platí úplně jiná pravidla. Samotné rozhodnutí o tom, že má člověk invaliditu prvního nebo druhého stupně, totiž žádnou odpracovanou dobu nepřináší. Nezáleží přitom vůbec na tom, jestli úřad peníze skutečně vyplácí, nebo jen uznal zhoršený zdravotní stav bez nároku na výplatu důchodu.
Zákon počítá s tím, že lidé s nižším stupněm invalidity využijí svůj zbývající pracovní potenciál.
„Tato situace může negativně ovlivnit výši budoucího starobního důchodu a dokonce způsobit, že nárok na něj nevznikne, protože nebude získána potřebná doba důchodového pojištění,“ uvedla k chybějícím rokům bez práce Česká správa sociálního zabezpečení.
|Stupeň invalidity
|Započtení do starobní penze
|Podmínka pro započtení
|První stupeň
|0 % (nezapočítává se)
|Nutná práce nebo úřad práce
|Druhý stupeň
|0 % (nezapočítává se)
|Nutná práce nebo úřad práce
|Třetí stupeň
|Pro nárok plně, pro výši jen částečně
|Pojištění alespoň 1 rok v ČR
Pracující invalidní důchodci mají při nemoci stejná práva jako ostatní zaměstnanci. Pokud onemocní, stát jim vyplácí nemocenské dávky. Doba poskytování nemocenského trvá u prvního a druhého stupně invalidity nejdéle 380 kalendářních dnů. U třetího stupně je tato lhůta zkrácená na 70 dnů v jednom kalendářním roce.
Čas běží na úřadu práce nebo při péči
Když člověk s nižším stupněm invalidity nezvládá pracovat, pomůže mu evidence na úřadu práce. Pro starobní důchod se započte doba, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Doba bez podpory se započte nanejvýš v délce tří let, a to jen v případě, že žadateli bylo v době evidence 55 let a víc. U mladších ročníků se bez podpory uzná jen jeden rok. Celkem se bez podpory započtou nanejvýš tři roky. Všechny tyto doby v evidenci se pro starobní důchod navíc krátí na 80 procent. Kancelář ombudsmana dodává, že pro invalidní důchod se evidence počítá vždy celá.
Řešením může být také osobní péče o dítě do čtyř let věku, která se započítává naplno celá. Nezáleží na tom, jestli o dítě pečuje žena nebo muž. Doba se počítá vždy jen jednomu člověku. Podobně funguje péče o osobu závislou na pomoci druhých. Naplno se započte čas strávený péčí o dítě mladší deseti let v prvním stupni závislosti, nebo o kohokoliv jiného ve druhém a vyšším stupni. Pečující žadatel ale musí se závislým člověkem žít ve společné domácnosti nebo doložit blízký příbuzenský vztah.
Pozor na kontrolní prohlídky
Má to ale jeden háček. Invalidita se přezkoumává při kontrolních prohlídkách, obvykle po jednom až třech letech. Když posudkový lékař sníží třetí stupeň na druhý, náhradní doba od toho dne končí, i když se člověku v práci nic nezměnilo.
Kdo při invaliditě prvního nebo druhého stupně nepracuje, může se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a dobu si platit sám. Česká správa sociálního zabezpečení to lidem s nižší invaliditou výslovně doporučuje. Přihláška se podává na okresní správě sociálního zabezpečení a někdy jde dobu doplatit i zpětně.
Kolik by stálo doplacení chybějících let, spočítá kalkulačka.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, cssz.gov, ochrance, cssz.gov).