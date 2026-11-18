jsem roky nechávala být. V cukrárně jsem kolem Odpalované těsto chodila pravidelně, vypadají ostatně vždycky dost větrníků přesvědčivě, ale doma? Tam jsem měla v hlavě spíš seznam možných průšvihů. Spadne to, nevyběhne to, bude z toho gumová placka. Pak mi kamarádka řekla, ať se netrápím s jednotlivými kousky a udělám větrník rovnou na plech. Dva pláty, krém, šlehačka, poleva. Nic víc. A výsledek mě upřímně překvapil, hlavně proto, že se povedl hned napoprvé.
Větrník je v českých cukrárnách taková jistota, kterou člověk moc nevysvětluje. Wikipedie ho uvádí jako z odpalovaného těsta, plněný šlehačkou nebo krémem a politý čokoládovou či moučník karamelovou polevou. Verze na plech si z něj nechává to podstatné: nadýchaný korpus, pořádnou náplň ve dvou vrstvách a nahoře lesklý karamel. Jen se vynechá zdlouhavé tvarování jednotlivých větrníků. Těsto se natáhne na dva plechy, upeče a pak se celý dezert složí jako jeden velký kus. U nás zmizel dřív, než jsem stačila pořádně uklidit linku, asi hodinu po nakrájení zůstalo na tácu jen pár drobků a nůž od polevy.
Můj tip zní: Prvních 15 minut po vložení plechu do trouby dvířka neotvírejte. Opravdu ne, ani na rychlou kontrolu. Odpalované těsto se zvedá díky páře uvnitř, a když mu prudce shodíte teplotu, plát se umí nepěkně propadnout. Nastavit minutku, odejít od trouby a nediskutovat s tím. Recept na karamelový větrník na plech s domácí polevou
Celková délka přípravy: přibližně 3 až 4 hodiny Ingredience k přípravě
Odpalované těsto: 750 ml vody 230 g másla 230 g hladké mouky špetka soli 8 ks vajec
Karamelový pudinkový krém: 750 ml mléka 2 balení karamelového pudinkového prášku 250 g másla (změklého) 150 g moučkového cukru
Šlehačková vrstva: 250 ml smetany ke šlehání 1 ztužovač šlehačky 50 g moučkového cukru
Karamelová poleva: 250 ml smetany ke šlehání 250 g cukru krupice Postup přípravy karamelového větrníku v plechové verzi
1. Do většího hrnce nalijte
750 ml vody, přidejte 230 g másla a špetku soli. Zahřívejte na středním plamenu, dokud se máslo nerozpustí a směs nezačne vřít. Pak vsypte najednou 230 g hladké mouky a hned míchejte vařečkou. Chvíli to vypadá trochu divoce, ale těsto se začne odlepovat od stěn a spojí se do hladší koule. V tu chvíli je odpálené.
2. Těsto přendejte do mísy a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Počítejte zhruba s 20 až 30 minutami. Vejce nepřidávejte do horké hmoty, srazila by se a místo pěkného těsta by vznikla hrudkovitá směs.
Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Větrník na plech: Vzdušný krém ve zlatavém odpalovaném těstě, který nakrmí celou rodinu najednou
3. Do zchladlého těsta postupně zapracujte
8 vajec. Přidávejte je po jednom, ne všechna najednou. Každé vejce musí těsto nejdřív přijmout, teprve potom přijde další. Hotová hmota má být hladká, lesklá a ze lžíce má stékat v silnějším pruhu.
4. Těsto rozdělte na dva plechy vymazané tukem a vysypané moukou. Rozetřete ho přibližně rovnoměrně, ale netrapte se každou nerovností. Odpalované těsto si v troubě stejně udělá svoje typické vlny. Pečte v troubě předehřáté na
200 stupňů asi 30 až 40 minut, dokud nebude plát zlatý. Prvních 15 minut troubu neotvírejte. Mezitím, co pláty chladnou, připravte krém
5.
375 ml mléka dejte ohřívat do hrnce. Ve zbylých 375 ml mléka rozmíchejte oba karamelové pudinkové prášky a nalijte je do horkého mléka. Za stálého míchání uvařte hustý pudink. Na povrch přitiskněte potravinářskou fólii, aby se neudělal škraloup, a nechte vychladnout. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Větrník na plech: Vzdušný krém ve zlatavém odpalovaném těstě, který nakrmí celou rodinu najednou
6. Změklé
máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé pěny. Potom po lžících zašlehávejte vychladlý pudink. Krém má být hladký a lesklý. Máslo i pudink by měly mít podobnou teplotu, jinak se náplň snadno srazí. To je jedna z těch věcí, které člověk podcení jen jednou.
7. Karamelový krém rozetřete na jeden vychladlý plát těsta. Vrstvu vytáhněte až ke krajům, při krájení pak řezy vypadají čistěji a nikde nezůstane suchý roh.
8.
Šlehačkovou vrstvu připravíte tak, že vyšleháte 250 ml smetany se ztužovačem a 50 g moučkového cukru do tuha. Šlehačku rozetřete na karamelový krém a navrch opatrně položte druhý plát těsta.
Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku Teď připravíme karamelovou polevu
1. Do hrnce se silnějším dnem nasypte
250 g cukru. Na středním plamenu ho nechte pomalu rozpouštět a karamelizovat. Lžící do něj raději zbytečně nezasahujte, stačí občas pánví nebo hrncem lehce pohnout. Jakmile má cukr jantarovou barvu, velmi opatrně přilijte 250 ml smetany ke šlehání. Směs začne prudce bublat, takže ruce držte dál od páry. Na mírném plamenu pak míchejte, dokud se karamel se smetanou nespojí do hladké polevy.
2. Polevu nechte asi 5 minut zchladnout. Nemá být úplně vařící, ale pořád musí téct. Nalijte ji na horní plát a rozetřete stěrkou. Hotový větrník dejte alespoň na
60 minut do lednice, aby poleva zpevnila a vrstvy si trochu sedly. Pak krájejte na obdélníky a podávejte. Tipy redakce: Teplota surovin při šlehání krému: Máslo a pudink by měly mít opravdu podobnou pokojovou teplotu. Když je jedno studené a druhé teplejší, krém se začne dělit a vypadá spíš jako sražený tvaroh než náplň do větrníku. Pokud se to stane, misku krátce nahřejte nad párou a znovu prošlehejte. Karamelová poleva nesmí být příliš horká: Polevu nelijte na dezert rovnou ze sporáku. Bývá příliš řídká, utíká ke krajům a může stékat dolů. Nechte ji chvíli stát, aby lehce zhoustla, ale pořád se dala pohodlně roztírat. V téhle chvíli se s ní pracuje nejlíp. Skladování: Větrník na plech patří do lednice, ideálně přikrytý potravinářskou fólií. V dobrém stavu vydrží dva až tři dny. V běžné domácí realitě se ale častěji řeší, kdo si vzal poslední kousek a proč nezůstal ještě jeden. Alternativa k pudinku: Karamelový pudinkový prášek můžete nahradit vanilkovým a do krému přidat lžíci domácího karamelu. Chuť bude jemnější a o něco méně sladká. Šlehačka drží lépe: Pokud chcete pevnější šlehačkovou vrstvu, která při krájení tolik neutíká, použijte místo ztužovače lžičku agaru rozpuštěného v lžíci horké vody. Šlehačka pak lépe drží tvar i druhý den.
Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta
VIDEO
Karamelový zákusek jako z cukrárny. Výrazná karamelová chuť potěší každého milovníka sladkých dezertů
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Anna Balážová