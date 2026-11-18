Řidič skončil v kritickém stavu po hrozivém nárazu do stromu
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Řidič skončil v kritickém stavu po hrozivém nárazu do stromuZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 18.11.2026 09:10
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