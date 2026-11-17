Olejový radiátor s výkonem 2 000 wattů stojí při plném provozu kolem 13 korun za hodinu. Zákazníci ČEZ za hodinu zaplatí 13,22 koruny, u společnosti E.ON vychází částka na 13,10 koruny. Kdo ho nechá jet osm hodin denně, zaplatí za měsíc přes 3 000 korun, v Praze u Pražské energetiky asi 2 700 korun. Přitom je jedno, jestli radiátor stál pět set nebo pět tisíc korun, naplno spotřebuje obojí stejně.
Účet ovlivňuje dodavatel i ceník
Většina domácností má jednotarifovou sazbu D02d, a právě v ní stojí kilowatthodina u ČEZ 6,61 koruny včetně všech poplatků. Společnost E.ON si účtuje 6,55 koruny a Pražská energetika 5,57 koruny. Spotřebič s příkonem 2 000 wattů odebírá při maximálním výkonu dvě kilowatthodiny elektřiny za hodinu.
Při osmihodinovém každodenním provozu po dobu třiceti dnů vyjde přitápění u ČEZ na 3 173 korun. U společnosti E.ON se částka na faktuře zvýší o 3 144 korun a klienti Pražské energetiky zaplatí 2 674 korun. Jde o základní ceníky bez sjednané fixace na distribučním území konkrétního dodavatele, takže kdo má cenu zafixovanou nebo odebírá elektřinu od jiné firmy, platí jiné částky. Kdo má dvoutarif, platí podle své sazby.
Termostat zkracuje dobu topení
Jenže tyhle částky platí jen tehdy, když radiátor hřeje celou dobu bez přestávky. Zabudovaný termostat ale topidlo automaticky vypíná, jakmile je v pokoji požadované teplo, a účet je pak nižší. O konečné útratě rozhoduje hlavně to, jak dlouho topidlo skutečně hřeje.
Veškerá elektřina se mění na teplo
Proto taky nezáleží na tom, kolik radiátor stál. Každé elektrické topidlo přemění veškerou odebranou elektřinu na teplo. Dražší přístroje se od těch základních liší tím, jakým způsobem teplo do okolí předávají a jak přesně se dají řídit pomocí termostatu, časovače nebo týdenního programu. Samotný nápis ECO na krabici přístroje ale elektřinu neušetří.
Olejový radiátor hřeje i po vypnutí
Olej uvnitř radiátoru se totiž rozehřívá pomaleji než v jiných typech ohřívačů, ale nahromaděné teplo vydává ještě dlouhou dobu po vypnutí. Přístroj navíc nemá žádný ventilátor, takže pracuje zcela tiše. Na rozdíl od něj teplovzdušný ventilátor dodá teplý vzduch okamžitě, po jeho vypnutí místnost ovšem rychle vychladne.
Kalkulačka: Kalkulačka provozu elektrického topidla – spočítejte si to na BetterLife.cz
Od nového roku se změní ceníky
Ceny elektřiny zmíněné v článku platí do konce roku 2026. Od ledna 2027 zvýší společnost ČEZ cenu silové elektřiny pro zhruba 1,6 milionu zákazníků bez fixace. Energetický regulační úřad navíc navrhuje od nového roku zvednout regulované platby pro domácnosti v průměru o 2,8 procenta.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tzb-info, kupi, energozrouti).