Že příběh americké marketérky v Paříži končí, oznámil
Netflix už 21. května, kdy se 6. řada natáčela v Řecku. Lily Collins tehdy fanouškům ve videu slíbila, že závěr oslaví „tím nejšik způsobem“. Tvůrce Darren Star pro magazín Variety dodal, že natáčení s tímhle obsazením a štábem pro něj bylo zážitkem na celý život. Foto: Giulia Parmigiani/Netflix Co ukazuje teaser k 6. řadě Emily v Paříži?
Teaser, který Netflix zveřejnil 11. listopadu, začíná jako nostalgická rekapitulace. Připomíná, jak Emily poprvé potkala Gabriela nebo jak si sama stříhala ofinu. Pak ale přijde Mindy se svou pozvánkou na party, jachtu a středomořské pobřeží. Nechybí ani moment, na který fanoušci čekali. Emily na trhu v Řecku nečekaně narazí na Gabriela.
Řecko, Monako a nakonec Paříž
Poslední řada podle Netflixu začíná v Řecku, pokračuje do Monaka a cílem je návrat do Paříže. Oficiální popis slibuje novou éru ambicí a romantiky, ve které bude Emily stát před rozhodnutími, jež prověří její loajalitu. Nakonec si podle Netflixu bude muset vybrat mezi kariérou, srdcem a životem, který si v Paříži vybudovala.
„Chtěl jsem, aby poslední řada působila jako ten největší zážitek z Emily v Paříži,“ řekl Darren Star pro web TVLine. Tentokrát se dokonce hlavní hrdinka objeví i v paddocku Formule 1.
Kromě Lily Collins jako Emily nebo Ashley Park jako Mindy se vrací
Philippine Leroy-Beaulieu jako Sylvie, Ashley Park jako Mindy, Lucas Bravo jako Gabriel i Lucien Laviscount jako Alfie. Princeznu Jane si znovu zahraje Minnie Driver.
Kdo čeká, že se seriál na rozloučenou změní v drama, bude asi zklamaný. Podle teaseru zůstává Emily věrná tomu, co ji proslavilo: módě, pohlednicovým výhledům a milostným zápletkám, které se dají sledovat i s napůl zavřenýma očima.
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Seriál Emily v Paříži má na
Kinoboxu hodnocení 67 %. Kritici na webu Rotten Tomatoes mu dávají 64 %, diváci jen 48 %. U 5. řady se rozdíl ještě zvětšil, kritici jí přiznali 65 % a diváci jen 37 %.
Na sledovanosti se to ale nijak neprojevilo. Podle přehledu webu
What's on Netflix měla nejúspěšnější 4. řada v týdnech, kdy byla v globálním TOP 10, přes 72 milionů zhlédnutí. Pátá řada jich za stejnou dobu nasbírala přes 41 milionů a hned v prvním týdnu skončila na druhém místě anglicky mluvených seriálů.
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Netflix se tak loučí s jedním ze svých nejspolehlivějších vánočních tahounů. Pátá řada vyšla loni 18. prosince a šestá dorazí ještě o týden později, takže si k ní na Štědrý den stačí přichystat cukroví.
Šestá a poslední řada seriálu Emily v Paříži vyjde na Netflixu 24. prosince. Pak se s Emily, Sylvií, Mindy, Gabrielem a dalšími rozloučíme nadobro. Foto: Caroline Dubois/Netflix © 2026 Foto: Caroline Dubois/Netflix © 2026 Foto: Caroline Dubois/Netflix © 2026 Foto: Giulia Parmigiani/Netflix © 2026 Foto: Giulia Parmigiani/Netflix © 2026 Foto: Giulia Parmigiani/Netflix Foto: Caroline Dubois/Netflix © 2026
Zdroje: Netflix, Variety, TVLine, What's on Netflix, Rotten Tomatoes, Kinobox
1. Mindy volá na party do Řecka a Emily nečekaně narazí na Gabriela. Poslední řada Emily v Paříži dorazí na Štědrý den
2. Byla jedničkou v desítkách zemí, teď se loučí. Emily v Paříži ukázala teaser k poslední řadě, která vyjde na Štědrý den 3. Kritici ji nemilovali, diváci jí zůstali věrní šest let. Netflix ukázal první teaser k poslední řadě Emily v Paříži 4. Řecko, Monako a nakonec Paříž. Závěrečná řada Emily v Paříži má teaser a vyjde na Netflixu 24. prosince 5. Ofinu si stříhá sama a na trhu potká bývalou lásku. Poslední Emily v Paříži slibuje velké vánoční loučení 6. Na Štědrý den se Emily naposledy vrátí do Paříže. Netflix ukázal první záběry ze závěrečné řady svého módního hitu
Hodnocení na
Kinoboxu: 67 %