Joe se vracel z víkendu se svými přáteli, když na okraji silnice zahlédl něco, co jej donutilo jednat. U frekventované silnice se totiž nacházelo mládě v nesnázích.
Když muž u Aljašky zahlédl mládě losa v nouzi, okamžitě věděl, že musí zasáhnout. Malé losí mládě se snažilo
téměř půl hodiny překonat zábradlí, aby se dostalo ke své matce, ale jeho unavené a vratké nohy mu to neumožňovaly. Joe se rozhodl jednat a zahájil odvážnou záchrannou akci, která byla velmi riskantní a mohla skončit tragédií. Při ochraně svých mláďat používají všechny zbraně
Joe je vášnivý lovec, bylo mu tedy jasné, že situace je velmi nebezpečná. Je totiž známo, že losí matky svá
mláďata zuřivě chrání. Joe a jeho přátelé rychle naplánovali, jak tele bezpečně dostat zpět k matce, aniž by někomu ublížili. Podle webu MadlyOdd se rozdělili a začali postupně zastavovat projíždějící auta.
Jak se doprava na obou stranách silnice zpomalovala, matka losa nervózně přecházela sem a tam. Stateční muži,
kteří měli přívěs, zablokovali pohled matky na tele, aby ji na chvíli rozptýlili. Další auto provedlo stejný manévr na opačné straně silnice. Celý tento záchranný plán byl zaznamenán na videokameru a následně zveřejněn na síti YouTube. Jakmile zaměstnali matku, Joe začal jednat
Když byla matka losa zaměstnána, muž přeskočil zábradlí a přiblížil se k vyčerpanému teleti. Mládě jako by pochopilo,
že mu chce pomoci, se k němu samo přiblížilo. Joe jej bez námahy přenesl přes zábradlí, postavil ho na chodník a ustoupil, aby mu poskytl prostor. Matka losa bez váhání přijala své mládě zpět, přestože se dostalo do kontaktu s člověkem.
VIDEO
Ačkoli Joe není ve styku s divokou zvěří žádným nováčkem, tato situace pro něho byla výjimečná. I když jeho akce vedla k dojemnému shledání,
uvědomuje si, že vše mohlo dopadnout jinak. Nejedná se o jedinou statečnou záchranu, o které jsme čtenáře deníku SvětKreativity informovali. Nedávno jsme psali o záchraně papouška, který byl v nesnázích.
Článek
Náhle vyběhl z auta na frekventované dálnici. Jako jediný si všiml něčeho, co z něj udělalo hrdinu pochází z webu Světkreativity.