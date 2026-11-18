Rychlý prachy patřily k výrazným světovým internetovým fenoménům první dekády nového milénia. Film rychly_prachy.avi režiséra
Adama Sedláka se k nim vrací nejen jako k součásti digitální popkultury, ale také jako k výchozímu bodu pro otázky, které přesahují samotnou pornografii – proč se zrovna Česko stalo významným producentem pornografického obsahu a jak snadná dostupnost sexuálního obsahu a život online proměňují mužskou intimitu, vztahy i představy o vlastní identitě.
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Ve filmu kromě
Tomase Seana Pšeničky a Františka Prachaře, kterým byl scénář psán přímo na tělo, hrají také Rebeka Poláková, Diana Dulínková, Anna Veselá, Chris Arend, Hana Kusnjerová, Sára Korbelová a Tomáš Mischura. Natáčelo se v Praze, Bratislavě, Budapešti, na jihu Španělska a na Gibraltaru. Snímek slibuje energickou jízdu s dobovými hity a humorem, která se vedle zábavy nebojí otevřít otázky moci, osamělosti a odpovědnosti.
„Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že pornografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem. Vypráví o vzniku specifického pornoformátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře,“ vysvětlil režisér Adam Sedlák. Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Kain, Ábel a české pornoherečky
V centru příběhu stojí dva bratři. Jejich soupeření má až obrazně biblické rozměry, kdy je pohání touha dohnat a překonat toho druhého jako Kain a Ábel. Jejich rozhodnutí přitom dopadají také na ženy, které bratři často manipulativně přesvědčují, aby se zapojily do natáčení.
Název rychly_prachy.avi odkazuje k době stolních počítačů a videosouborů s příponou .avi, které se stahovaly a sdílely po internetu. Film pracuje s estetikou internetové pornografie a formátů, jako jsou Rychlý prachy, Fake Taxi, FakeCop nebo Czech Casting. Objeví se v něm známé české pornoherečky i erotické scény, které vznikaly ve spolupráci s koordinátorem intimity.
„Rychlý prachy vyprávějí o světě před dvaceti lety, ale dnes je příběh možná víc než aktuální – generace odpojených mladých mužů, kteří propadají různým misogynním vůdcům a jejich teoriím, je všude kolem nás,“ dodal producent snímku Tomáš Hrubý z Nutprodukce. Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm Foto: Daniel Gavenda/Bontonfilm O čem je český snímek rychly_prachy.avi?
Adam (Tomas Sean Pšenička) chce točit filmy a získat máminu lásku. S domácí kamerou proto vyráží do ulic, nabízí slečnám „rychlý prachy“ a z banálního nápadu se nečekaně zrodí celosvětový pornografický fenomén. Jenže úspěch, který měl dokázat, že není loser, rozpoutá válku mezi Adamem a jeho bratrem Kristiánem (František Prachař), právnickým koncipientem a rodinným favoritem. Z bratrské rivality se postupně stává nelítostný souboj, který nemá daleko k příběhu Kaina a Ábela.
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Rychly_prachy.avi je divoká bratrská jízda plná dobových hitů, vyprávěná prostřednictvím domácích kamer, mobilů a palubních záznamů. Film ve stylu a duchu internetové pornografie nabízí nejen provokativní pohled na vznik jednoho fenoménu, ale taky portrét doby a komentář k současné krizi mužství.
Do českých kin rychly_prachy.avi vstoupí v roce 2027. Zdroj: Bontonfilm