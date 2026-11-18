Novorozený chlapec z Rakovníka se stal letošním rekordmanem tamní porodnice. Po narození vážil 5 130 gramů, přestože odhad před porodem počítal s výrazně nižší váhou.
V rakovnické porodnici se letos narodilo miminko, které svou váhou pořádně překvapilo rodiče i zdravotníky. Chlapeček přišel na svět
s hmotností 5 130 gramů a stal se místním rekordmanem. Jeho maminka přitom původně počítala s tím, že bude mít přibližně 3,8 kilogramu. Jak velký rozdíl to ve skutečnosti je? Průměrné miminko narozené v termínu váží zhruba 3,4 až 3,5 kilogramu, takže rakovnický chlapeček byl výrazně těžší než většina novorozenců. Přes pět kilogramu není běžná porodní váha
Server Healthline uvádí, že průměrná hmotnost donošených novorozenců se pohybuje přibližně kolem 3,4 až 3,5 kilogramu. Samozřejmě ale neexistuje jedna „správná“ váha, kterou by mělo mít každé miminko. Děti se rodí různě velké a do jejich porodní hmotnosti se
promítá třeba délka těhotenství, genetika nebo zdravotní stav matky. Chlapeček z Rakovníka se svou váhou 5 130 gramů proto skutečně výrazně vymyká běžnému průměru. Zajímavé navíc je, že porodní hmotnost sama o sobě neříká, jak velké bude dítě později. Lékaři při sledování růstu sledují hlavně to, jak se váha a délka dítěte postupně vyvíjí.
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Váha při narození je jen jeden z údajů, podle kterých se posuzuje vývoj dítěte. Healthline upozorňuje, že vyšší nebo nižší porodní hmotnost sama o sobě nepředpovídá,
jakou váhu bude mít člověk v dospělosti. Důležitější je sledovat vývoj v čase a porovnávat ho s růstovými křivkami. Roli přitom hraje i samotný termín porodu. Děti narozené po termínu mohou být větší, zatímco předčasně narozené děti bývají menší. U chlapečka z Rakovníka navíc porod přišel tři dny po stanoveném termínu, což je jeden z faktorů, který může s vyšší porodní hmotností souviset.
Fotografie: Freepik
Překvapení tak nebylo jen pro porodnici, ale především pro maminku. Kontrakce začaly už kolem druhé hodiny ráno, tři dny po termínu. „
Kolem druhé hodiny ranní, tři dny po termínu, mne donutily vstát velmi jemné kontrakce, byla jsem přesvědčena, že se jedná opět o poslíčky, které jsem měla poslední dva týdny na denním pořádku, a rozčilovala se, že je zase nemůžu zaspat,“ popsala pro porodnici na Facebooku. Chlapeček se nakonec narodil v 16:53. Po dvou hodinách bondingu a prvním kojení přišlo vážení, které ukázalo 5 130 gramů. „ Je tu. A je to zase kluk! A má asi víc než odhadovaných 3 800 g. Dostávám ho modrého plačícího s gratulacemi na hruď,“ vzpomínala maminka. Rekordman navíc po porodu narazil na velmi praktický problém: pro tak velké miminko neměli připravené ani rodiče, ani porodní oddělení oblečení, které by mu dobře padlo. Nicméně v září se v třebíčské nemocnici narodil ještě těžší chlapeček, který vážil téměř 6 kilogramů, jak jsme na SvětěKreativity.cz psali.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Healthine, Facebook Porodnice Rakovník
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Předpovídali 3,8 kila, výsledná váha ale překonala letošní rekord. Miminko z Rakovníka na sebe nechalo čekat 3 dny pochází z webu Světkreativity.