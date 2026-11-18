15. listopadu 2026 ve 19:22 přidal Machmud „Mach“ Muradov na Instagram příspěvek s větou, na kterou jeho fanoušci čekali od chvíle, kdy pár koupil pozemek: „Začínáme stavět náš vysněný domov.“ Označil v něm manželku Sabinu i projektanty a architekty, kteří mají dům dostat ze stolu do terénu. O dva dny později následovalo video ze schůzky s architektem a stavební firmou. Ukazuje, že Muradovovi nestaví katalogový dům na zelené louce. Sedí nad finálními návrhy a dohadují se o každé místnosti. A jak to v podobných domácnostech chodí, několik bitev vyhrála Sabina.
Fitko pro šampiona, okno pro Sabinu
Video, jehož obsah podrobně popsal iSport, odhaluje, kdo měl při navrhování jaké priority. Muradov sáhl po tom, co k jeho řemeslu patří: domácím fitku. Pro muže, který se živí tím, že vstupuje do klece proti nejlepším zápasníkům ve střední Evropě, to není rozmar. Vlastní posilovna znamená trénink bez dojíždění, kdykoli a v klidu domova.
Sabina mluvila o věcech, které podle svých slov „prosadila“. Za nejlepší prvky domu označila okno v kuchyni a otevřený obývací prostor. Z obou je znát, kam míří její představa: k uspořádání, kde se vaří, sedí a žije v jednom propojeném prostoru, ne k uzavřeným pokojům odděleným chodbou. Ve videu pár ukazoval i to, „v jakém stylu se to ponese“. Konkrétní architektonické označení ale zatím nezaznělo.
Co se z videa naopak nedozvíme:
přesnou lokalitu pozemku, velikost domu a počet pokojů, rozpočet stavby, termín dokončení a nastěhování.
Výjimečný je tak projekt hlavně díky celebritnímu rozměru a nadstandardním prvkům typu vlastní posilovny. Fakticky jde o vysněný rodinný dům navržený na míru, což je v českých poměrech samo o sobě luxus, který si dopřeje menšina stavebníků.
Od kusu země ke stavbě
Kdo sleduje Sabinu, dříve Karáskovou, ví, že dnešní oznámení má předehru. Influencerka, kterou divákům představil Love Island, už při koupi pozemku psala, že zatím jde jen o „kus země“, ze kterého má být jednou domov. Teď se z té věty stává stavební projekt.
Muradovovi mají za sebou rok, který by jiným vystačil na dekádu. Vzali se loni a fotky z utajované svatby i nové příjmení veřejně potvrdili na přelomu let 2025 a 2026. Následovalo řešení úředních záležitostí, zázemí na Slovensku kolem Žiliny a nakonec pozemek. Spolu bydlí už delší dobu, do společné domácnosti si pořizovali například vířivku. Rozdíl je v tom, že teď poprvé stavějí něco od nuly a po svém.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější rovina celé zprávy. Dům na míru je nejhmatatelnější důkaz, že pár počítá s dlouhou společnou budoucností. Proč se do stavby pustili právě teď, Muradovovi neřekli. Časová osa ale mluví sama za sebe: svatba, pozemek, projekt. Tři kroky za sebou, bez zaváhání.
Kolik by takový dům mohl stát
Cenu Muradovovi nezveřejnili, a z čeho stavbu financují, také není známo. Proto jsme sestavili orientační model podle aktuálních českých stavebních ukazatelů. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (
ČKAIT) uvádí v odpovědi z února 2026 pro budovy pro bydlení průměrně kolem 70 tisíc Kč za metr čtvereční včetně DPH. U efektivnější zděné konstrukce zmiňuje zhruba 55 tisíc Kč za metr čtvereční.
Užitná plocha Úsporná varianta (55 tis. Kč/m²) Průměr (70 tis. Kč/m²) 200 m² 11 milionů Kč 14 milionů Kč 250 m² 13,75 milionu Kč 17,5 milionu Kč
Jde o samotnou stavbu, bez ceny pozemku. Navrch se připočítává projektová příprava, přípojky, terénní úpravy, interiér a vybavení. Domácí fitko s profesionálními stroji, velká prosklení a otevřené prostory, které vyžadují náročnější statiku, posouvají účet obvykle nahoru, ne dolů.
Pro běžné stavebníky, kteří by se chtěli inspirovat, hraje roli i hypotéka. Podle říjnového Hypomonitoru České bankovní asociace činila průměrná sazba nových hypoték 5,24 %, u úvěrů na výstavbu 5,17 %. Zda Muradovovi úvěr čerpají, není známo.
Pro srovnání se nabízejí dva extrémy z českého MMA. Karlos Vémola koupil v roce 2018 v Měchenicích proslulý Vémoland, rodinný dům s dvojgaráží a bazénem, za 14,5 milionu Kč. Jiří Procházka je naopak spojovaný se skromnější chatou u Brněnské přehrady za zhruba pět milionů Kč a s důrazem na klid a přírodu. Muradovův projekt zatím stojí někde mezi nimi: rodinný dům se sportovním zázemím, ne okázalá rezidence.
Šampion mezi zápasy a stavbou
Kdo je muž, který teď místo soupeřů řeší kuchyňská okna? Podle oficiálního profilu na webu
OKTAGON MMA je šestatřicetiletý Uzbek s výškou 188 centimetrů držitelem bilance 30 výher, 8 porážek a žádné remízy. Trénuje v Monster Gymu a je šampionem polotěžké váhy i prozatímním šampionem střední váhy.
Klid na stavbu mít nebude. Na jubilejním turnaji OKTAGON 100 v Praze ho 29. prosince 2026 čeká Polák Krzysztof Jotko. Kontrast je výmluvný: jeden týden schůzka nad půdorysy, o pár týdnů později jeden z nejsledovanějších zápasů sezóny. Fitko v novém domě tak dává smysl i čistě prakticky.
Dům, úřady a hranice
Kde přesně dům vyroste, pár veřejně neprozradil. Otázka lokality přitom není jen zvědavost bulváru. Muradov má za sebou dlouhý spor s českými úřady. Ministerstvo vnitra mu na základě bezpečnostních závěrů odmítá vydat povolení k přechodnému pobytu, zápasník s těmito závěry nesouhlasí.
Podle
Novinek policie 2. července 2026 zastavila řízení o jeho správním vyhoštění. Český pobytový titul mu to ale automaticky nezakládá. Muradov mezitím získal povolení k pobytu na Slovensku jako rodinný příslušník občanky EU. To mu podle mluvčí ministerstva umožňuje pohybovat se po Česku nejvýše 90 dnů během posledních 180 dnů.
Vlastnictví a pobyt jsou přitom dvě oddělené věci. Nemovitost v Česku může koupit každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost. Dům ale sám o sobě nezakládá právo v zemi dlouhodobě žít. Pokud by Muradovovi stavěli v Česku, zůstává pro trvalý život rodiny podstatné, jak dopadne pobytová otázka. Pokud na Slovensku, kde se brali a kde má Muradov povolení k pobytu, je situace jednodušší. Přímou souvislost mezi úředními spory a stavbou ale pár nikdy nepotvrdil.
Na pozemku, o kterém Sabina před pár týdny psala jako o pouhém kusu země, se teď začne kopat. Až jednou v kuchyni otevře okno, které si prosadila, bude za ním výhled, o kterém zatím ví jen ona a její muž.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný