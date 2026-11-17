Kdo dostává důchod šestého, počká si v prosinci do pondělí 7. prosince, kdo dvanáctého, bude ho mít už v pátek 11. prosince. Ostatní termíny se nemění a všechny prosincové důchody přijdou před Vánoci. Lednová výplata bude u části lidí vyšší, protože v ní naposledy přijde valorizační doplatek. Slibovaných 2 000 korun k lednové valorizaci ale nepřijde, podle ministerstva práce nejdřív v březnu a jen tehdy, když zákon včas projde.
V prosinci se posunou dva termíny
Od dubna 2025 chodí důchody v sedmi sudých dnech od 2. do 14. v měsíci, a když termín padne na sobotu, peníze přijdou v pátek, když na neděli, v pondělí.
V prosinci letošního roku se kalendářní změna týká dvou skupin příjemců. Lidé, kteří dostávají peníze standardně 6. den v měsíci, si tentokrát počkají o něco déle. Šestého prosince vychází na neděli, a proto peníze na účty nebo na pošty dorazí až v pondělí 7. prosince.
Naopak o den dříve dostanou důchod ti, kteří ho běžně pobírají 12. den. Dvanáctého prosince připadá na sobotu, takže se výplata posouvá na předcházející pátek 11. prosince.
Samostatná pravidla platí pro lidi, kteří žijí v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, zařízeních pro lidi se zdravotním postižením nebo v týdenních stacionářích. Pokud jim penzi předává přímo toto pobytové zařízení, mají pevný výplatní den 12. v měsíci.
V prosinci 12. vychází na sobotu, domovy tak peníze dostanou už v pátek 11. prosince. V tento den pošle úřad peníze domovu a ten by je měl předat klientům ještě ten samý den nebo co nejdříve. Kdo má vlastní účet a o výplatu přes domov nežádal, dostává důchod dál ve svém dosavadním termínu.
Další posuny termínů přijdou v květnu a červenci
V lednu roku 2027 se zdrží výplata těm, kteří mají termín 2. ledna. Tento den vychází na sobotu, a protože 1. ledna je státní svátek, peníze přijdou až v pondělí 4. ledna. V průběhu roku 2027 ovlivní kalendář a svátky zasílání peněz ještě v květnu a v červenci.
|Běžný termín
|Kdy penze dorazí
|Důvod posunu
|2. května (neděle)
|3. května (pondělí)
|Neděle se posouvá na pondělí
|8. května (sobota)
|7. května (pátek)
|Sobota se posouvá na pátek
|4. července (neděle)
|2. července (pátek)
|Následující dny jsou svátky
|6. července (úterý)
|7. července (středa)
|Svátek se posouvá na další den
Lednová valorizace s posledním doplatkem
Od 1. ledna 2027 se základní výměra důchodů zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra o 0,2 %. Průměrný starobní důchod tak stoupne o 304 korun.
Protože se důchod zatím vyplácí na klouzavý měsíc, přijde v lednovém termínu ještě doplatek zvýšení za dny od 1. ledna do výplatního dne. Je to naposledy.
Od 1. července 2027 totiž podle schváleného zákona začne Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácet důchody za celý kalendářní měsíc. Podle mluvčí ČSSZ Jitky Brenčič to na výplatní dny nemá mít vliv. Sněmovna teď ale projednává další změny důchodových předpisů, takže nelze vyloučit další úpravy.
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Kdy dorazí mimořádný příspěvek 2 000 korun
Na začátku listopadu prošla novela o jednorázovém příspěvku ve Sněmovně druhým čtením, dál ji čeká třetí čtení, Senát a podpis prezidenta. Nárok má mít každý, komu byl důchod přiznán nejpozději do 31. prosince 2026. Kdo pobírá dva důchody, dostane příspěvek jednou.
„Při účinnosti zákona v lednu 2027 předpokládáme výplatu v měsíci březnu 2027,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tn.nova, idnes).