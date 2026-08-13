Xavi povede Nizozemsko. Španěl podepsal smlouvu až do roku 2030

Zpráva přišla 12. srpna 2026 přesně ve 21:00 na oficiálním webu KNVB. Kontrakt běží do mistrovství světa 2030 včetně. Žádná opce na prodloužení, žádný automatický dodatek; po turnaji by musela přijít nová dohoda. Xavi tím získává mandát na celý cyklus národního týmu: Ligu národů 2026/27, kvalifikaci a případný turnaj EURO 2028 a nakonec šampionát v Maroku, Portugalsku a Španělsku. Právě ta poslední destinace dodává příběhu ironický nádech: Španěl, který má Nizozemsko dovést na turnaj pořádaný jeho vlastní zemí.
Proč zrovna Xavi
Ronald Koeman skončil 1. července 2026, den poté, co Oranje vypadlo v osmifinále MS 2026 po penaltách s Marokem. Sportovní ředitel KNVB Nigel de Jong tehdy přiznal zklamání a mluvil o nesplněném cíli. Svaz neprodloužil Koemanův končící kontrakt a začal hledat nástupce.
Kritéria nebyla tajná. De Jong opakovaně zmiňoval tři přívlastky: iniciativní, dominantní, atraktivní fotbal. Jméno, které všechny tři splňuje téměř programově, sedělo v Barceloně bez angažmá už přes dva roky. Xavi odešel z Camp Nou v květnu 2024, nejdřív oznámení, že nepokračuje, pak dohoda o rozvázání smlouvy během pěti dnů. Od té doby trénoval jen svou kariéru komentátora a rodinný život.
V rozhovoru pro španělské RNE z 18. července 2026 řekl otevřeně, že klubový režim mu kvůli rodině nesedí a že jeho dalším krokem by měla být reprezentace. Šest set kilometrů na sever ho slyšeli pozorně.
Cruijffova linka, ne náhoda
Xavi na představení zdůraznil, že jeho fotbalová DNA je neoddělitelná od nizozemské školy. Jmenoval Cruijffa, Michelse, Van Gaala, Rijkaarda, čtyři muže, kteří formovali barcelonský i nizozemský fotbal současně. „Chci hrát útočný fotbal z držení míče, s kreativitou, vášní a přesvědčením,“ cituje ho oficiální oznámení KNVB.
Nejde o prázdnou frázi. Analytický text NOS připomíná, že „Hollandse School“ dávno překročila hranice Nizozemska a že její principy dnes možná lépe artikuluje absolvent barcelonské La Masíe než leckterý domácí kandidát. KNVB tím de facto přiznala, že herní identita je důležitější než pas trenéra.
Historický kontext to podtrhuje. Posledním zahraničním koučem Oranje byl Rakušan Ernst Happel, který tým vedl na MS 1978. Od té doby lavičku obsazovali výhradně Nizozemci. Xavi tuto sérii po téměř padesáti letech přerušuje.
Co ho čeká nejdřív
Kalendář nečeká. V nejbližších týdnech má Xavi dotvořit realizační tým; sám avizoval, že do štábu chce zapojit i nizozemský prvek, nepočítá tedy s čistě importovaným španělským zázemím. První sraz a první zápas přijdou rychle:
- 24. září 2026 — Nizozemsko vs. Německo (Liga národů, doma)
- 27. září 2026 — Srbsko vs. Nizozemsko
- 1. října 2026 — Nizozemsko vs. Řecko
Skupina A2 Ligy národů je tvrdý vstup. Německo jako soupeř pro debut je zároveň test i příležitost; výsledek okamžitě nastaví očekávání celého cyklu. Liga národů navíc není jen prestižní soutěž, její výsledky mohou hrát roli v záložní cestě na EURO 2028 přes play-off, pokud by se kvalifikace nevydařila.
Samotný los kvalifikace EURO 2028 proběhne až 6. prosince 2026 v Belfastu. Turnaj je naplánovaný na 9. června až 9. července 2028 ve Spojeném království a Irsku. Střetu s Xaviho Nizozemskem se zatím bát nemusíme: Česko je v Lize národů ve skupině A3 se Španělskem, Chorvatskem a Anglií. V kvalifikaci EURO se ale oba týmy potkat mohou.
Rizika i příslib
Podle nás je tahle volba logická, ale ne bezriziková. Xavi nikdy nevedl seniorskou reprezentaci. Klubový trenér pracuje s hráči denně, reprezentační kouč je vidí několikrát za rok. Vtisknout poziční hru a presingové vzorce do krátkých srazů je jiná disciplína než každodenní dril na tréninkovém hřišti. Koemanův případ ukazuje, že ani domácí legenda s hlubokou znalostí kádru nemusí v turnajovém režimu uspět.
Na druhou stranu, finanční a právní detaily smlouvy KNVB nezveřejnila, ale samotná délka kontraktu mluví jasně. Čtyřletý mandát je v reprezentačním fotbale nadstandardní závazek. Svaz tím Xavimu dává prostor, který Koeman na konci neměl: čas na chyby, čas na korekce, čas na to, aby se herní identita usadila.
Víc než jméno na lavičce
Bezprostřední hráčské reakce zatím veřejně nepadly. Fanouškovská nálada se teprve formuje. Co ale už teď stojí za pozornost, je signál, který KNVB vysílá směrem dovnitř i ven: po turnajovém zklamání nesáhla po pragmatickém hasiči, ale po trenérovi, jehož celá kariéra (hráčská i trenérská) stojí na přesvědčení, že míč má mít ten, kdo s ním umí.
24. září proti Německu se ukáže, jestli to přesvědčení přežije první kontakt s realitou. Xavi bude mít na lavičce oranžový dres poprvé v životě. A poprvé v životě nebude mít míč u nohy on sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle