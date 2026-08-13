Za socialismu ji měla každá domácnost, dnes ji většina lidí rozbila. Sběratelé za ni dají až 5 000 Kč

Skleněná láhev omotaná drátem bývala v kuchyni stejná samozřejmost jako utěrka na háčku. Zmáčklo se, zasyčelo a tekla z ní domácí sodovka. Většina těch křehkých kousků se ale časem roztříštila nebo padla do popelnice. Kdo svůj sifon schoval a nechal v původní podobě, možná má doma věc, po které dnes sběratelé rádi sahají.
Proč z běžné věci zůstala vzácnost
Sifon byl každodenní dříč kuchyně. Z kohoutkové vody udělal bublinky rychleji, než by člověk došel do sklepa pro limonádu. Háček byl v materiálu. Nejběžnější verze měla tělo z tlustého skla, které pod tlakem bombičky nepromíjí náraz. Stačil pád ze skříňky nebo neopatrné stěhování a bylo po ní, takže se jich v domácnosti vystřídalo hned několik.
Devadesátá léta pak sifonům podrazila nohy. Do samoobsluh dorazila levná balená perlivá voda a vyrábět si bublinky doma najednou nikomu nestálo za námahu. Láhve putovaly do sklepů, na půdy a spousta z nich rovnou do popelnice. Tuzemské výrobní linky se navíc zastavily v roce 2005 a od té chvíle se okruh pěkně dochovaných kusů rok co rok zužuje. Právě tahle kombinace, křehkost a hromadné vyhazování, z nich udělala vyhledávané zboží.
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Než začnete v duchu utrácet, je fér krotit nadšení. Většina kousků, které se doma válejí po skříních, nikoho neobohatí a zůstane u hezké vzpomínky. Nejlacinější jsou hliníkové sifony z konce éry a otlučené či zašlé skleněné kusy, za ty dostanete sotva pár set korun.
U skleněných lahví v pěkném stavu se bavíme o jiných číslech. Kompletní kus s neporušeným drátěným pletivem se na inzertních portálech běžně drží kolem dvou a půl tisíce. Naprostá špička bez vady se dostane k pěti tisícům, občas i o kus výš. A jestli máte doma bezcennou veteš, nebo malý poklad, o tom rozhoduje několik znaků, které bez cviku snadno přehlédnete.
Kompletní skleněné sifony v dobrém stavu se na inzertních portálech běžně prodávají kolem 2 500 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kde se která láhev na cenové škále zhruba pohybuje, ukazuje přehled níž:
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Jaký kus máte doma Kolik za něj dají hliníkové provedení nebo poškozené sklo pár set korun kompletní skleněná láhev v dobré kondici s celou sítí kolem 2 500 Kč špičkově dochovaná skleněná rarita kolem 5 000 Kč, výjimečně i výš Čeho si všímá zkušený kupec
O ceně rozhoduje pár věcí, které zvládnete projít během chvilky:
hlavice s ventilem rozhoduje nejvíc, původní a funkční vršek cenu táhne nahoru, náhrada narychlo sešroubovaná odjinud ji srazí; kovové opletení kolem těla nesmí nikde chybět ani povolovat a sklo prosvítající skrz má být bez prasklin a rzi; staré sklo je překvapivě těžké a proti oknu z něj občas vystoupí slabě zelenkavý tón; někde na dně nebo na uzávěru najdete ražbu výrobce, která pomůže určit stáří; nesnažte se láhev vyleštit ani přelakovat, sběratelé si potrpí na přirozenou patinu a naleštěné imitaci se obloukem vyhnou. Reliéfní nápis mění hru Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder
Úplně nejvýš se dostanou láhve, které mají značku vylitou přímo do skla. Vyražené jméno pivovaru, staré sodovkárny nebo obce zvedne cenu do jiných pater. Nejvíc přitom bodují podniky z malých míst, na které si dnes už skoro nikdo nevzpomene.
Kam až to může dojít, ukázala jedna dražba. Na Aukru za pivní láhev s reliéfem Chuchelského pivovaru někdo v červnu 2024 zaplatil 71 500 korun. To jsou ovšem sumy vyhrazené prokazatelným unikátům, běžný sifon z domácí kredence se k nim ani nepřiblíží. I obyčejnou láhev ale čitelná značka pošoupne k horní hranici jejího rozpětí.
Kdo je vyráběl a proč je chtějí i za hranicemi
U nás se o výrobu staraly dva podniky. Za těžkými skleněnými láhvemi v kovovém opletu stálo děčínské družstvo Kovočas, hliníkovou a lehčí variantu měl na svědomí Sandrik se závodem v Moravské Třebové. Kousky z Děčína mívají mezi znalci o něco lepší pověst.
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České a bohémské sklo má fanoušky i za hranicemi a o povedený kus se občas přetahuje hned několik kupců z různých zemí. Popularitu žene hlavně dvojí, lidem začaly vadit věci na jedno použití a zároveň je lákají předměty s vlastní historií. Až budete příště vyklízet sklep, nevyhazujte starou láhev bez prohlídky. Otočte ji dnem nahoru, prohlédněte si dno, hrdlo i boční stěny a pátrejte po jakékoli vyražené značce. Klidně se pod vrstvou prachu skrývá ten nejcennější kousek z celé domácnosti.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele, https://www.tvguru.cz/stary-sodovkovac-byval-hitem-kazde-domacnosti/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonová_láhev, https://zpravy.kurzy.cz/775628-na-aukru-se-v-cervnu-prodala-stara-pivni-lahev-za-71-5-tisice-korun/, https://www.tiscali.cz/nevali-se-vam-v-kuchyni-tahle-stara-sklenena-lahev-z-cssr-sberatele-ze-zahranici-ji-vykupuji-az-za-70-000-kc-717286