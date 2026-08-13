Plzeň získala dva body ze tří kol. V kuloárech se skloňují tři jména na nového trenéra, rozhodne miliardář Strnad

Když 26. září 2025 FC Viktoria Plzeň oznámila, že většinový podíl přebírá Michal Strnad prostřednictvím své společnosti Palatua a.s., vypadalo to jako stabilizační krok. Adolf Šádek si ponechal menšinový podíl, zůstal předsedou představenstva i generálním ředitelem a Strnad veřejně prohlásil, že Šádek má „nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka“. Jenže o tři dny později skončil trenér Miroslav Koubek. A za necelé tři týdny seděl na lavičce Martin Hyský. Taková rychlost mění optiku celého příběhu.
Tři data, která přepsala mocenskou mapu
Chronologie mluví jasněji než jakékoli kuloárové šumy. 26. září vstoupil Strnad jako majoritní vlastník. 29. září, den po prohře se Zlínem, odešel Koubek po vzájemné dohodě s vedením. 15. října klub představil Hyského jako nového hlavního trenéra se smlouvou do léta 2027. Mezi příchodem miliardáře a novou tváří na lavičce uplynulo devatenáct dní.
Šádek při Koubkově odchodu popsal situaci střízlivě: tým „během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů“ a herní projev nebyl uspokojivý. Důležitý detail: po prvních třech kolech sezony 2025/2026 měla Plzeň sedm bodů z devíti možných, vedla tabulku se skóre 11:2 a bodově se rovnala Spartě i Slavii. Krize nepřišla hned. Přišla postupně, kapka po kapce, a prohra se Zlínem v desátém kole ji přetekla.
Mezidobí jménem Bakoš
V šestnáctidenním vakuu mezi Koubkem a Hyským vedl tým asistent Marek Bakoš. Bývalý slovenský reprezentant a klubová legenda dostal roli krizového mostu, a věděl to. „Nehraje se za trenéra, za pana Šádka, nového majitele, ale za Viktorku Plzeň,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Formulace prozrazuje, že v kabině cítil potřebu uklidnit hráče, kteří nevěděli, komu vlastně patří klub a kdo bude řídit jejich kariéry.
Bakoš po Hyského příchodu zůstal jako asistent. To z něj dělá permanentní interní pojistku, člověka, který zná prostředí a může kdykoli znovu překlenout případnou turbulenci.
Kdo skutečně rozhoduje
Oficiální verze je jednoznačná: sportovní odpovědnost leží na Šádkovi. Strnad investoval soukromě, Viktoria není součástí jeho zbrojařské skupiny CSG a majitel při vstupu zdůraznil, že do operativního řízení nezasahuje. Jenže když se výměna vlastníka a trenéra odehraje v intervalu necelých tří týdnů, každý další tah už veřejnost čte i jako test nového rozdělení vlivu.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější rovina celého příběhu. Nejde primárně o to, zda Hyský inkasuje víc nebo míň gólů než Koubek; ligové statistiky ukazují u obou zhruba 1,18 inkasovaného gólu na zápas v plzeňském dresu. Jde o to, jak rychle se nový vlastník propsal do rozhodovacího řetězce, i když formálně stojí stranou. Šádek trenéra vybíral, Šádek ho představoval, Šádek ho veřejně hájil. Ale v pozadí stojí člověk, jehož jmění se počítá v miliardách a jehož investiční logika nemusí být totožná s logikou fotbalového manažera, který klub budoval dvě dekády.
Jména, která se nabízejí
V diskusích o případném dalším trenérském tahu se jako relevantní domácí varianty opakovaně objevují David Horejš, Zdenko Frťala a Radoslav Kováč. Žádný otevřený zdroj je v daném čase explicitně neoznačil za „kuloárový shortlist“ Plzně, ale jejich profily stojí za srovnání:
- David Horejš v Hradci Králové odtrénoval v sezoně 2025/2026 celkem 35 zápasů s bilancí 16 výher, 8 remíz a 11 porážek při skóre 50:41. Stabilní práce s omezeným rozpočtem.
- Zdenko Frťala v Teplicích za stejnou sezonu nasbíral 42 bodů z 35 zápasů, skóre 40:42. Výsledky odpovídající záchranářskému prostředí, ale s viditelným herním rukopisem.
- Radoslav Kováč má slávistickou minulost a trenérské ambice, ovšem jeho poslední angažmá není v dostupných zdrojích dostatečně zdokumentované na přímé číselné srovnání.
Pokud by Plzeň sáhla ke změně, historický příklad z téže sezony ukazuje, že klub dokáže nového trenéra jmenovat do dvou až tří týdnů, a sezona se dá ještě zachránit. Viktoria pod Hyským nakonec dohrála ročník na třetím místě.
Devatenáct dní od nového majitele k novému trenérovi. V Plzni se ukázalo, že vlastnická změna nemusí být jen podpis na smlouvě, může být startovní výstřel, po kterém se přepisuje všechno ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner