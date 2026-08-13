Jachty, večírky, Formule 1 a ztráta formy. Tenisový expert popsal, co stojí za krizí světové jedničky Sabalenkové

Stačilo pár fotek z řecké dovolené, koncert Coldplay v Miami a odhlášení z turnaje v Montrealu kvůli únavě, a narativ byl na světě. Tenisový komentátor v médiích spojil její letní pokles s životním stylem mimo kurt: jachty, večírky, Formule 1. Jenže když se podíváte na čísla, obraz „krize“ se začne drolit. Sabalenková vstupovala do US Open jako nasazená jednička s obrovským bodovým polštářem. Otázka tedy nezní, jestli je v krizi, ale co přesně se za tím slovem skrývá, a kolik z toho je realita a kolik projekce sociálních sítí.
Co je doložené a co ne
Po finále Roland Garros 7. června Sabalenková sama řekla, že plánuje tequilu, gumové medvídky a let na Mykonos. Po semifinálové porážce ve Wimbledonu následovala řecká dovolená s partnerem Georgiosem Frangulisem. A když se 16. července odhlásila z Montrealu s odkazem na únavu, objevila se na koncertu Coldplay v Miami.
Tohle jsou ověřitelné momenty. Jenže titulkový rámec „jachty, večírky a Formule 1″ jde dál, než kam sahají primární zdroje. Konkrétní účast na závodech Formule 1 se v otevřených zdrojích nepodařilo doložit. „Jachta“ koluje v sekundárních textech s odkazem na sociální sítě, ale původní příspěvek jsme nedohledali. Komentátor, který tento rámec veřejně prezentoval, podle dostupných informací nemá přímý přístup do týmu Sabalenkové, jde o externí interpretaci, ne o vhled do tréninkového deníku.
Čísla, která „krizi“ komplikují
Slovo krize předpokládá pád. Jenže k 18. srpnu 2025 vypadala sezona Sabalenkové podle oficiálních statistik WTA takhle:
- Bilance: 50 výher, 10 porážek
- Tituly: Brisbane, Miami, Madrid
- Finále Grand Slamu: Australian Open, Roland Garros
- Semifinále Grand Slamu: Wimbledon
- Týdnů v řadě na č. 1: 44
„Výpadek“ léta 2025 se ve skutečnosti skládá ze dvou věcí: odhlášení z Montrealu kvůli únavě a čtvrtfinálové porážky v Cincinnati od Jeleny Rybakinové 1:6, 4:6. Rybakinová v tom zápase dominovala podáním a Sabalenková působila unaveně. Ale jedna čtvrtfinálová prohra obhájkyně titulu není kolaps, je to signál.
Skutečná hrozba: US Open a 2 000 bodů
Kde se „krize“ stávala reálnou, byl žebříček. Sabalenková na US Open obhajovala plných 2 000 bodů za loňský titul. Podle žebříčkové analýzy WTA z 22. srpna platilo jednoduché pravidlo: pokud se dostane alespoň do čtvrtfinále, jednička jí zůstane bez ohledu na výsledky ostatních.
Důležitá korekce: hlavními vyzývatelkami nebyly Rybakinová, jak se v některých textech objevovalo, ale Iga Świąteková a Coco Gauffová. Rybakinová vstupovala do US Open nasazená až jako devítka. Boj o čelo žebříčku byl trojstranný, ne dvoustranný.
Únava, nebo životní styl?
Sabalenková odehrála do poloviny července 56 zápasů. Tři grandslamová semifinále a lepší. Tři turnajové tituly. Když se odhlásila z Montrealu, použila formulaci, že je to „v jejím nejlepším zájmu“ před zbytkem sezony. To zní spíš jako řízení zátěže než jako důsledek nočního života.
Světové jedničky v historii tenisu ztrácely vrchol kvůli zranění, přetížení a formovým výkyvům. Doložený precedent „luxusní životní styl mimo kurt rovná se pád z čela žebříčku“ v otevřených zdrojích neexistuje. Sabalenková je mediálně otevřenější než většina kolegyň, sama pouští fanoušky do zákulisí přes sociální sítě, čímž zvyšuje viditelnost každého volnočasového momentu. Rybakinová po výhře v Cincinnati mluvila o taktice a soustředění. Sabalenková sdílela koncert. Rozdíl v mediálním otisku je obrovský, rozdíl v profesionalitě nemusí být žádný.
Co z toho plyne pro zbytek sezony
Podle nás je nejpřesnější číst léto 2025 Sabalenkové jako varování, ne jako krizi. Padesát výher a tři tituly jsou tvrdá data. Dva veřejné volnočasové momenty a jedna porážka ve čtvrtfinále jsou měkký materiál na diagnózu rozkladu. Skutečný test přišel v New Yorku, a tam šlo o body, ne o Instagram.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář