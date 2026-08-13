Ružička musí Spartaku Moskva zaplatit přes 8 milionů Kč. Slovenský útočník po vyhazovu přestupuje k rivalovi

Příběh, který se táhne od března, dostal 12. srpna 2026 nečekanou tečku. Spartak Moskva prodal práva na vyhozeného útočníka Avtomobilistu Jekatěrinburg za peněžní kompenzaci a Adam Ružička tam podepsal roční smlouvu. Nejde o klasický přestup hráče, který si vybral nový klub. Jde o obchod s právy na člověka, kterého původní zaměstnavatel vyhodil pro porušení smluvních závazků, a kterému liga následně nařídila zaplatit miliony. Mechanismus KHL umožnil, aby se z disciplinárního skandálu stal standardní byznysový transfer.
Co se vlastně stalo v Kazani
Dne 18. března 2026 vydal Spartak Moskva strohé prohlášení: smlouva s Adamem Ružičkou je rozvázána kvůli porušení smluvních závazků ze strany hráče. Žádné detaily, žádné vysvětlení.
Konkrétnější obraz přinesla až Match TV. Podle její verze Ružička 10. března před zápasem s Ak Barsem odmítl nastoupit a bez povolení odjel z Kazaně do Moskvy. Spartak tuto mediální rekonstrukci nikdy veřejně nepotvrdil ani nevyvrátil. Oficiálně zůstává jen ta suchá formulace o porušení smlouvy.
Podstatné je, co následovalo bezprostředně po vyhazovu. KHL v transferové zprávě ze stejného dne uvedla, že Ružička nezískal status volného hráče. Místo toho mu přiřadila takzvaná „zakrepljonnyje prava“ (vázaná práva), která zůstala Spartaku. Jinými slovy: klub ho vyhodil, ale pořád ho vlastnil.
Osm milionů a logika článku 32
Čtyři měsíce po vyhazovu, 21. července 2026, disciplinární orgán KHL vynesl rozhodnutí. Nároky Ružičky uznal jen částečně, nároky Spartaku plně. Práva na hráče potvrdil původnímu klubu podle článku 13 ligového řádu.
Finanční dopad vyplývá z článku 32: při disciplinárním rozvázání smlouvy má hráč klubu odvést dvě třetiny nevyplacené části mzdy. Ruská média po rozhodnutí uváděla dluh kolem 330 až 334 tisíc eur. Při kurzu ČNB z 21. července 2026 (24,17 Kč za euro) to vychází lehce přes 8 milionů korun.
Pro zasazení do kontextu: mediálně uváděný Ružičkův roční plat ve Spartaku činil 45 milionů rublů. Dluh zhruba 30 milionů rublů odpovídá přibližně dvěma třetinám jedné roční gáže. Kontrakt přitom měl po prodloužení z srpna 2025 běžet až do konce sezony 2026/27. Ružička tedy přišel nejen o peníze, ale i o jistotu dvouletého kontraktu v klubu, kde byl jedním z klíčových útočníků.
Zda se jeho dluh vůči Spartaku nějak započítá proti kompenzaci, kterou Spartak inkasoval od Avtomobilistu za prodej práv, veřejné zdroje nepotvrzují. Obě finanční větve (Ružičkův závazek a přestupová částka) existují v dostupných informacích odděleně.
Z osmého týmu Západu do top 4 Východu
Dne 12. srpna 2026 Spartak oznámil, že práva na Ružičku prodal Avtomobilistu Jekatěrinburg za peněžní kompenzaci. Hráč podepsal roční smlouvu. Transferová tabulka KHL už ho vede u příchodů Avtomobilistu.
Kariérně to paradoxně nemusí být krok dolů. Spartak v sezoně 2025/26 skončil osmý na Západě a vypadl v prvním kole play-off. Avtomobilist naopak patřil mezi čtyři nejlepší týmy Východní konference. Ružička tedy míří do konkurenceschopnějšího prostředí, ovšem s jednoletou smlouvou, která jasně signalizuje zkušební režim.
Sám Ružička přitom ve Spartaku rozhodně nezklamal výkonnostně. Za 51 zápasů nasbíral 40 bodů, tedy 0,78 bodu na zápas. V celkovém bodování KHL se pohyboval kolem 55. místa, ale hráči se stejným bodovým ziskem často potřebovali o deset až sedmnáct zápasů víc. Na olympiádě v Miláně v únoru 2026 byl nejproduktivnějším zástupcem KHL na turnaji, za Slovensko dal 5 bodů v 6 zápasech a hrál v první lajně.
Vzorec, který se opakuje
Pro Ružičku nejde o první reputační krizi. V roce 2024 řešil konec v Arizoně Coyotes poté, co se na internetu objevilo video s bílým práškem. Odchod do KHL tehdy vypadal jako nový začátek. Teď přichází další restart, tentokrát uvnitř stejné ligy.
Roční smlouva v Avtomobilistu je přesně to, co se dalo čekat: klub získal produktivního centra za sníženou cenu, Ružička dostal šanci dokázat, že jeho problémy jsou za ním. Pokud odehraje bezproblémovou sezonu, otevírá se mu buď prodloužení, nebo návrat na západ. Pokud ne, bude mít za sebou dva skandální odchody ve dvou letech.
Liga ho nevyřadila. Přesměrovala ho, z hvězdné pozice do režimu, kde musí znovu prokázat, že jeho hokej stojí za riziko.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka