Horejš: Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní, máme na to rvát se o postup

"Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní s takovým týmem, jako je Besiktas. To nám dodává víru do odvety. Doma jsme si vytvořili opravdu spousty brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Věřím tomu, že zítra s nimi třeba naložíme líp," uvedl Horejš na tiskové konferenci, jejíž záznam zveřejnil východočeský klub na youtube.
"Besiktas jednu naši chybičku dokázal potrestat. Ukázal, že na této úrovni se tyto chyby neodpouštějí. Takže je dnes ve výhodě toho, že je o gól napřed. Ale my víme, že jsme odehráli dobré utkání a doufám, že si to přeneseme i do toho zítřejšího," doplnil Horejš.
Od týmu očekává trpělivý výkon. "Samozřejmě víme, jaký výsledek si neseme z prvního zápasu. Je před námi 90 minut. Víme, že tady nechceme nějak bezhlavě útočit a myslet si, že do 10. minuty zápas rozhodneme. Chceme, aby zápas byl co nejdéle otevřený. Prostě čekat na svoji příležitost, která, věřím, přijde," řekl Horejš.
"Pořád je to jen 1:0 pro soupeře a každý gól, který dáme, nás vrátí zpátky do zápasu. Na naší hře se nic měnit nebude. Máme na to, abychom si zítra v zápase věřili a byli sebevědomí. Budeme tady prostě chtít postoupit a věřím tomu, že pro to uděláme všechno. I když víme, že nás čeká opravdu těžký soupeř, který dokáže potrestat každou chybu," doplnil kouč.
Jeho tým se bude muset vyrovnat s bouřlivou kulisou, která v Turecku tradičně panuje. Moderní stadion Besiktase pojme přes 40 tisíc diváků. "Já jsem hlavně rád, že takovýhle zápas s Hradcem můžeme hrát. Ten tlak k tomu asi patří. Musím říct, že všechno kolem, co tady je, je prostě skvělé, na vysoké úrovni. Při příjezdu na stadion to tady na vás dýchne, krásné kabiny, všechno je skvěle připravené. Jsme rádi, že jsme součástí takhle velkého zápasu a moc se na to všichni těšíme," uvedl Horejš.
V případě vyřazení by jeho tým přešel do závěrečného předkola Konferenční ligy. "Takhle vůbec nepřemýšlíme. Že bychom byli v klidu, že nás pak případně čeká play off Konferenční ligy. Máme před sebou 90 minut. Jestli nám někdo dává šance takové nebo makové, je de facto jedno. Myslím, že dvojzápas je rozehraný tak, že jsme pořád ve hře," řekl Horejš.