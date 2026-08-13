Ukrajinští velitelé objednali za bojové body techniku za 21 miliard

Jednotky ukrajinských obranných sil objednaly během prvního roku fungování státního tržiště Brave1 Market vojenskou techniku a vybavení v hodnotě jedné miliardy dolarů (přibližně 20,94 miliardy korun). Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že objednávky byly hrazeny prostřednictvím systému ePoints, tedy elektronických bodů získávaných za ověřené vojenské úkoly.
Více než 400 vojenských jednotek podle ministerstva za tuto dobu obdrželo přibližně 500 tisíc bezpilotních letounů, pozemních robotických vozidel a prostředků elektronického boje či elektronického průzkumu. Nabídka tržiště nyní zahrnuje více než 1 100 různých položek.
Velitelé si mohou techniku vybírat sami
Aktualizovaný program ePoints propojený s tržištěm Brave1 Market začal fungovat 1. srpna 2025. Do systému zásobování ukrajinských ozbrojených sil přinesl prvky přímého trhu, které jednotkám umožňují samostatně rozhodovat o výběru potřebného vybavení.
Bojoví velitelé tak nemusí čekat pouze na techniku přidělenou prostřednictvím centrálního státního zásobování. Z katalogu si mohou vybrat například průzkumné a útočné drony, bezosádková pozemní vozidla, prostředky elektronického boje nebo systémy určené k zachycování a vyhodnocování elektronických signálů.
Brave1 Market je internetová platforma propojující ukrajinské vojenské jednotky s výrobci obranných technologií. Jednotka si v katalogu vybere konkrétní výrobek a následně může kontaktovat jeho dodavatele a dohodnout podmínky objednávky.
Body přiděluje systém DELTA za ověřené mise
Vojáci získávají ePoints za splněné a ověřené úkoly. Patří mezi ně zásahy nepřátelských cílů, průzkumné operace, logistické mise, odsun raněných nebo nasazení bezosádkových pozemních vozidel.
Ověřování výsledků probíhá prostřednictvím systému DELTA (ukrajinského systému situačního povědomí, který zahrnuje digitální mapu bojiště, vojenskou komunikační aplikaci, zabezpečené přenosy obrazu a nástroje pro plánování a sdílení informací mezi jednotkami). Systém byl navržen s ohledem na standardy NATO.
Získané body mohou jednotky směnit za vybavení, které podle jejich velitelů nejlépe odpovídá aktuálním podmínkám na frontě. Program má současně zvýhodňovat útvary, jejichž činnost je v systému zaznamenána a ověřena.
Červnové objednávky překročily dvě miliardy korun
Nejvyšší měsíční hodnoty od spuštění programu dosáhly objednávky v červnu 2026. Ukrajinské jednotky tehdy prostřednictvím Brave1 Market objednaly drony, pozemní roboty a prostředky elektronického boje a průzkumu za více než pět miliard hřiven (přibližně 2,36 miliardy korun).
Ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že průměrná doba dodání zboží dostupného skladem klesla na sedm dnů. Rychlejší systém má jednotkám umožnit průběžně doplňovat nejčastěji používanou techniku podle vývoje situace na jednotlivých úsecích fronty.
Brave1 začínal jako grantový program
Brave1 je ukrajinská státní iniciativa zaměřená na rozvoj obranných technologií. Projekt realizuje Fond pro rozvoj inovací ve spolupráci s úřady a institucemi ukrajinského bezpečnostního a obranného sektoru.
Původně se soustředil především na poskytování grantů začínajícím firmám vyvíjejícím vojenské technologie. Brave1 uvádí, že dosud podpořil více než 750 projektů částkou 3,7 miliardy hřiven (přibližně 1,75 miliardy korun). Organizace se označuje za největšího investora rané fáze v ukrajinském odvětví obranných technologií.
Její činnost se postupně rozšířila také na tvorbu strategie obranných inovací, přípravu technických požadavků, testování výrobků v bojových podmínkách a zavádění vybraných technologií do výzbroje. Brave1 propojuje státní instituce, armádu, výzkumná pracoviště a soukromé výrobce.
Brave1 zveřejňuje také žebříček jednotek
Na webu Brave1 Market je zveřejňován také měsíční žebříček jednotek podle počtu získaných bojových bodů. Červencové pořadí platforma uvádí pod názvem „Nejlepší pro nejlepší“. Body se přidělují za ověřené zničení nepřátelské techniky a příslušníků nepřátelských sil.
První místo v červencovém žebříčku obsadilo Centrum speciálních operací „A“ ukrajinské bezpečnostní služby SBU. Následovaly 414. samostatná brigáda bezpilotních systémů „Ptáci Maďara“, jednotka bezpilotních leteckých systémů „Fénix“, 3. samostatná útočná brigáda a skupina Lasar ukrajinské Národní gardy.
Do první desítky se dále zařadily 59. samostatná útočná brigáda, 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů „K-2“, 95. samostatná výsadková útočná brigáda, 412. samostatný pluk bezpilotních systémů „Nemesis“ a 429. samostatná brigáda bezpilotních systémů „Achilles“. Žebříček vyjadřuje pořadí podle získaných bodů, nikoliv celkové hodnocení bojových schopností jednotlivých útvarů.