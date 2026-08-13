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Ukrajinští velitelé objednali za bojové body techniku za 21 miliard

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Ukrajinské vojenské jednotky během prvního roku fungování tržiště Brave1 Market objednaly vybavení za miliardu dolarů, tedy přibližně 20,94 miliardy korun. Body potřebné k nákupu získávají za ověřené bojové, průzkumné, logistické a evakuační úkoly.
Ukrajinští velitelé objednali za bojové body techniku za 21 miliard

Ukrajinští velitelé objednali za bojové body techniku za 21 miliard

Zdroj: Trade-off
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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