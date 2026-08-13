Richard Genzer prošel neuvěřitelnou proměnou: Po změně životního stylu vypadá lépe než kdy dříve

Richard Genzer je v poslední době viditelně štíhlejší. Nejde přitom o výsledek jediné diety, spíš o souběh několika změn, které mu podle všeho sedly i po lidské stránce.
Na koncertě Marka Ztraceného na pražské Letné na sebe Richard Genzer upozornil i tam, kde to zřejmě neměl v plánu. Jak napsal
eXtra.cz, bavič působil nápadně štíhleji než dřív a dobrou náladu si s sebou přivezl také. Podstatné ale je, že tato proměna nezačala až na Letné. Zrání té změny trvalo delší dobu, jak nám na In-Lifestyle neuniklo. Menší džíny a klidnější režim
Podle loňského rozhovoru pro
Super.cz už Genzer obléká džíny o dvě čísla menší. To je detail, který o změně řekne víc než obecné konstatování, že zhubnul. Nejde jen o dojem z fotek, ale o skutečný posun v proporcích. A podle toho, jak o sobě mluví, se navíc cítí dobře. Což je nakonec důležitější než nějaké konkrétní číslo na váze. A navíc jeho pověstný humor ho předchází i nadále.
Do celé věci vstoupilo i omezení alkoholu. O něco dříve totiž rovněž pro
Super.cz vysvětlil, proč to tak je: „ Snažím se nepít a musím říct, že je to fajn. Občas se napiju, ale už to není, co to bývalo. Mojí nové přítelkyni víno nevoní, tak jsem ho přestal pít. Kořalku pít nechci a pivo mi nechutná. Takže jsem se vlastně dopracoval k moštu.“ Místo dřívějších hospodských zvyků tak přišla mnohem střídmější rutina. A právě v tom bude nejspíš jádro celé změny.
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U celebrit se často vytahují zázračné recepty, krabičky nebo tvrdá omezení. U Genzera to vypadá jinak. Už dříve naznačil, že přísné diety nejsou nic pro něj a blíž má ke střídmosti. Dává to smysl i navenek. Když někdo zhubne a zároveň nevypadá vyčerpaně, ale spíš uvolněněji, bývá za tím zpravidla dlouhodobě udržitelná změna, ne krátký sprint.
Do toho zapadá i jeho osobní situace. V poslední době působí, že mu věci vychází podle jeho představ, a s partnerkou je šťastný. „
Já jsem se přestěhoval na Prahu 6 a jsem tam hodně spokojený. Ona je z Prahy 6, tak jsme si to tak nějak vyhlídli tam. Ona se tam vrátila po letech a mně to je jedno, já s ní budu bydlet kdekoliv,“ řekl loni pro eXtra.cz. Fotografie: Nextfoto, Richard Genzer na křtu videoklipu Cejtíme se skvěle
Ostatně i stabilnější soukromí může být u člověka, který byl roky spojovaný s divočejším tempem, překvapivě silným motorem. Ne jako nějaká velká romantická lekce, ale prostě obyčejný denní režim: méně alkoholu, víc klidu, pravidelnější dny. Nic převratného, a změna je pak vidět.
Proč jeho proměna působí jinak než běžné celebrity hubnutí
Na Richardu Genzerovi je zajímavé ještě něco dalšího. Neprodává kolem sebe nový životní styl jako návod pro ostatní. Nemluví o extrémním cvičení, neukazuje tabulky, netlačí představu, že našel jedinou správnou cestu. A tím působí jeho proměna uvěřitelněji. V 58 letech u něj nejde o hon za mladistvým vzhledem za každou cenu, je to stav, kdy se člověk chce cítit dobře ve svém tempu.
A tak Genzer zůstal Genzerem, jen odlehčenějším. Pořád je to ten samý muž se smyslem pro nadsázku, jen už bez dojmu, že ho dohání únava z vlastního režimu. Jestli si novou formu udrží, ukážou až další měsíce. Už teď je ale zřejmé, že tentokrát nešlo o krátkodobý výkyv, nýbrž o proměnu, která se propsala do oblečení, návyků i celkového vystupování.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Richard Genzer prošel výraznou proměnou: Změnil životní styl a fanoušci si všímají, jak mu to sekne byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.