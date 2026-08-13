Máte nárok na starobní i vdovský důchod? Výsledná částka nevznikne prostým sečtením obou penzí

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná a v roce 2026 činí 4 900 korun měsíčně. Procentní část se naopak stanovuje individuálně. U starobního důchodu závisí zejména na získané době pojištění a výdělcích. U vdovského či vdoveckého důchodu představuje procentní výměra zpravidla 50 procent procentní výměry důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok.
Právě tady vzniká časté nedorozumění. Pokud například zemřelý pobíral důchod 20 000 korun, neznamená to automaticky vdovský důchod 10 000 korun. Nejprve se od důchodu odděluje základní výměra a teprve z jeho procentní části se odvozuje procentní výměra pozůstalostní penze. Podrobněji jsme pravidla nároku popsali také v článku o tom, jak funguje vdovský důchod v roce 2026.
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Při souběhu rozhodují procentní výměry
Jestliže má člověk současně nárok na vlastní starobní a vdovský či vdovecký důchod, základní výměra se vyplácí pouze jednou. Následně se porovnají procentní výměry obou důchodů. Vyšší procentní výměra náleží v plné výši a z nižší se vyplácí jedna polovina. Takto pravidlo souběhu popisuje přímo ČSSZ.
Důležitý je ještě jeden detail. Nelze automaticky říci, že člověku zůstane celý jeho starobní důchod a k němu dostane polovinu vdovského. Vyšší může být i procentní výměra vdovského důchodu. V takovém případě se v plné výši započte právě ona a procentní část vlastního starobního důchodu se zahrne jen z poloviny.
Příklad první: vlastní důchod je výrazně vyšší
Představme si seniorku, jejíž starobní důchod má základní výměru 4 900 korun a procentní výměru 16 000 korun. Celkem tedy pobírá 20 900 korun.
Po smrti manžela jí vznikne vdovský důchod, jehož procentní výměra byla stanovena na 7 000 korun. Při souběhu zůstane celých 16 000 korun z procentní části starobního důchodu, zatímco z vdovského se započítá polovina, tedy 3 500 korun.
Výsledná částka bude 4 900 + 16 000 + 3 500 = 24 400 korun měsíčně. Nejde tedy o 20 900 korun plus celý vdovský důchod.
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Příklad druhý: vyšší je naopak vdovský důchod
Jiná seniorka má vlastní starobní důchod tvořený základní výměrou 4 900 korun a procentní částí 9 000 korun, dohromady tedy 13 900 korun. Procentní výměra nově přiznaného vdovského důchodu však činí 11 000 korun.
Tentokrát je vyšší procentní výměra vdovského důchodu, a proto se započítá celých 11 000 korun. Z procentní části starobního důchodu zůstane polovina, tedy 4 500 korun. Celkový součet vyjde na 20 400 korun měsíčně.
Příklad třetí: i podobně vysoké důchody se krátí
U třetího modelového případu činí procentní výměra starobního důchodu 12 500 korun a procentní výměra vdovského důchodu 12 000 korun. Rozdíl mezi nimi je tedy poměrně malý.
Vyšších 12 500 korun se započítá v plné výši, z druhé procentní výměry pouze 6 000 korun. Po přidání základních 4 900 korun vychází výsledná penze na 23 400 korun měsíčně.
Právě modelové výpočty ukazují, proč nestačí podívat se na dvě částky a jednoduše je sečíst. Podobně je dobré hlídat i další změny penzí, například novou minimální výši starobního důchodu v roce 2026.
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Rozhodnutí ČSSZ může vypadat jinak než jednoduchý domácí výpočet
Modelové příklady ukazují princip, nikoli výši konkrétního nároku. Skutečná částka závisí na individuálně stanovených procentních výměrách obou důchodů, valorizacích a konkrétních údajích vedených ČSSZ. V roce 2026 navíc platí nové minimální hranice jednotlivých procentních výměr. Základní výměra všech důchodů činí 4 900 korun a minimální procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu je stanovena na 2 450 korun.
Pro seniora je proto nejdůležitější neporovnávat pouze celkové částky důchodů. Klíčem k pochopení souběhu jsou jejich procentní výměry. Právě jejich porovnání rozhodne, která část zůstane celá a která se při souběhu sníží na polovinu.
autorský text, ČSSZ, MPSV