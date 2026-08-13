Máte na půdě tuhle váhu po babičce? Nevyhazujte ji, kupci za ni platí i 15 000 Kč

Moderní kuchyňská váha vydrží pár let a pak putuje do koše. Těžká litinová váha po babičce, ke které patří dvě mosazné misky a sada maličkých závaží, poslouží spolehlivě i po mnoha desetiletích. Možná právě proto po ní dnes jde spousta sběratelů, zatímco většina lidí ji má za zbytečnou veteš z půdy. Dřív než takový kus poputuje do výkupu, věnujte mu chvíli a mrkněte, co vlastně doma máte.
Proč po nich sběratelé jdou, i když je jiní vyhazují
Kouzlo je v poctivé mechanice. Klasická domácí váha stojí na dvouramenné páce, jejíž obě ramena jsou stejně dlouhá. Na koncích drží misky a uprostřed se pohupuje jazýček, který prozradí, jakmile se obě strany vyrovnají. Za touto rovnoramennou konstrukcí stojí Gilles Personne de Roberval, francouzský matematik, který ji zformuloval už roku 1669. Přesnější podobu jí o dvě stě let později dal mechanik Joseph Béranger. Vahadlo uložené na břitech zvládá přesné vážení i po sto letech, takže tolik starých vah funguje dodnes, zatímco moderní přístroje vydrží sotva pár let.
Zašlý kov s patinou navíc sluší moderně i rustikálně zařízenému bytu, takže si dnes hodně lidí pořizuje starou váhu jako dekoraci na poličku nebo linku. Zájem na bazarech i aukčních portálech kvůli tomu dlouhodobě stoupá.
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Rozpětí cen je široké a hodně záleží na stavu i značce. Běžné poválečné kusy se prodávají za pár tisíc korun. Nejtypičtější domácí značkou je Kamor, litinové tělo doplněné mosaznými miskami. Kvůli ukazateli, který připomíná ptačí hlavičku, se těmto vahám lidově přezdívá „kačenky”. Za kompletní zachovalý kus s miskami a závažími se cena drží kolem 2 000 až 2 500 korun, na Bazoši narazíte i na levnější kousky.
Výš se šplhají zachovalé a bohatě zdobené kusy, u nichž cena atakuje i 15 000 Kč. Sběratelé shánějí také německé značky Bizerba a Soehnle, jejichž pěkné exempláře se na aukcích prodávají zhruba mezi osmi a dvanácti tisíci korunami. Na samém vrcholu jsou vysoké modely z 19. století, jejichž talíře se houpou na jemných řetízcích. U originálů z časů monarchie se secesním nebo biedermeierovským zdobením se cenovka klidně vyšplhá na několik desítek tisíc korun.
Pro rychlý přehled, kolik se za jednotlivé typy zhruba platí:
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Typ nebo značka váhy Orientační cena Běžné poválečné kusy pár tisíc korun Kamor „kačenky” (litina, mosazné misky), kompletní kus zhruba 2 000 až 2 500 Kč Zachovalé a bohatě zdobené váhy až 15 000 Kč Německé Bizerba a Soehnle (pěkné kusy) zhruba 8 000 až 12 000 Kč Vysoké váhy z 19. století (secese, biedermeier) několik desítek tisíc Kč Nejvíc rozhoduje kompletnost
O hodnotě rozhoduje hlavně to, jak je váha úplná. Věk hraje menší roli, než by člověk čekal. Nejzranitelnější jsou misky. Ztrácejí se nebo se poškodí nejsnáz, a jakmile chybí, jde cena prudce dolů. U kusu s dochovanou původní miskou bývá výsledná částka i několikanásobně vyšší než u pouhého torza.
Roli hraje i to, jestli zůstala celá sada závaží. Z původních deseti se jich obvykle zachová jen pár, takže kompletní řada i s dobovou krabičkou zvedá výslednou cenu nejvíc. Podle sběratelů umí čitelné cejchování spolu se značkou výrobce a všemi závažími zvednout cenu o polovinu až na dvojnásobek.
Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder O výsledné ceně rozhoduje hlavně kompletnost, tedy dochované misky i celá sada původních závaží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jednou chybou cenu srazíte
Nejvíc škody nadělá dobře míněná oprava. Kdo litinu přebrousí a přetře novou barvou nebo vymění originální misku za repliku, srazí hodnotu obvykle o desítky procent. Čerstvou barvu znalec pozná okamžitě a podle toho jde s nabídkou dolů. Původní patina sice může vypadat ošuntěle, ale pro hodnotu udělá víc než nový lesk, tak ji nechte být.
Pozor si dejte i při koupi. Čím výš ceny rostou, tím častěji narazíte na novodobé kopie. Prozradí je většinou několik detailů:
v ruce jsou lehčí, než odpovídá pořádné litině; povrch je uhlazený, bez drobných nerovností po starém odlévání; stárnutí kovu působí až strojově pravidelně, jako by vzniklo naráz; cejchovací značky mají mělčí a méně ostrý otisk než u originálu. Jak poznat cenný kus a kde hledat značku Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Výrobní značka bývá nejčastěji zespodu na patce, případně vyražená z boku ramene. U opravdu starých lékárnických a obchodních kusů z těžké leštěné mosazi hledejte na rameni ražbu rakouské orlice, občas doplněnou nosností a letopočtem. Zrovna takové váhy se dnes proměňují v žádaný doplněk stylových i současných kuchyní.
Ještě než dáte inzerát, prolistujte dokončené aukce srovnatelných kusů, ať máte představu o reálné ceně. Když k váze přiložíte kus historie, třeba starou fotku z kuchyně, kde léta stála, nebo jméno rodiny, které patřila, hodnota povyroste. Kus s doloženým původem je pro sběratele mnohem lákavější než anonymní nález bez minulosti.
Zdroje: https://starozitnosti.hyperinzerce.cz/starozitne-vahy-kuchynska-technika, https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy, https://lucickymlyn.cz/shop/secesni-vahy-zn-kamor/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/vaha-kamor/, https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-starou-kuchynskou-vahu-ceny-stoupaji-a-sberatele-nabizeji-i-desetitisice-20260608-8712.html, https://www.antik-bazar.cz/stare-vahy, https://www.tiscali.cz/vyhodili-jste-starou-mosaznou-vahu-s-dvema-miskami-pokud-mate-druhou-ve-sklepe-sberatele-za-ni-nabizi-i-15-000-kc-680573