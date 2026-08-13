Výprodej Sparty pokračuje. Šéf Rosický se zbavuje svých nejlepších kanonýrů, dalším v pořadí je Birmančevič

Lukáš Haraslín zamířil do saúdského Al-Fateh, Jan Kuchta odešel na hostování s opcí do Legie Varšava a srbský křídelník Birmančevič ani neodjel se Spartou na soustředění do bavorského Grassau. Klub mu dal svolení hledat si nové angažmá. Tři ofenzivní pilíře, na kterých Sparta stavěla gólovou produkci posledních sezon, jsou pryč nebo na odchodu, a sezona už běží. Po třech ligových kolech a vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů Lyonem se přestavba kádru odehrává za plného provozu.
Sto padesát šest gólů, které musí někdo nahradit
Čísla mluví jasně. Kuchta za Spartu odehrál 156 soutěžních zápasů a zaznamenal 60 gólů a 32 asistencí. Haraslín za pět sezon v rudém dresu nastřádal 194 startů, 59 branek a 36 asistencí. Birmančevič přidal za 109 utkání 37 gólů a 21 asistencí. Dohromady 156 gólů, víc než celý ligový ročník většiny českých klubů.
Už potvrzené odchody Haraslína a Kuchty znamenají ztrátu 119 branek. Pokud odejde i Birmančevič, Sparta se rozloučí s kompletní ofenzivní osou, která definovala její hru v éře titulů i evropských pohárů.
Birmančevič: od opory k hráči bez plánu
Příběh třicetiletého Srba má zvláštní oblouk. Ve Spartě patřil k nejproduktivnějším křídlům v historii klubu, 37 gólů za necelé tři sezony z něj udělalo hráče, na kterého se dalo spolehnout v rozhodujících momentech. Pak přišlo lednové hostování v Getafe. Šest ligových zápasů, 138 minut, nula gólů, nula asistencí. Epizodní role bez jediného produktivního čísla.
Po návratu do Prahy ho čekala studená sprcha. Brian Priske, který se v červnu vrátil na sparťanskou lavičku, s ním nepočítá. Sparta v oficiálním přehledu kádru pro soustředění stručně uvedla, že Birmančevič „neodjel a má povolení hledat si nové angažmá“. Žádné vysvětlení, žádné zdvořilostní fráze o vzájemné dohodě. Prostě konec.
Srbská média, konkrétně bělehradský Telegraf, spekulují o zájmu Vojvodiny Novi Sad, údajně podmíněném předchozím odchodem Lazara Ranđeloviće z novosadského kádru. Sparta ani Vojvodina ale jednání nepotvrdily. Kam Birmančevič zamíří, zůstává otevřené.
Vědomá strategie, nebo riskantní sázka?
Sparta letní exodus neprezentuje jako krizový výprodej. Prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok při Priskeho návratu mluvil o „dlouhodobém plánu na letní přestupové období“ a o společné debatě nad podobou kádru. Tomáš Rosický zůstává v pozici sportovního ředitele a podle klubu se intenzivně podílel na Priskeho angažování. Rámec je jasný: jde o plánovanou přestavbu, ne o paniku.
Jenže rozsah té přestavby je mimořádný. Vedle tří klíčových útočníků odešel na hostování do Sampdorie brankář Peter Vindahl. Sparta zároveň uvedla, že i Kairinen, Rrahmani a Kukučka řeší svá další angažmá. Daněk a Krasniqi už nejsou kmenovými hráči. To není chirurgický řez, to je přestavba od základů.
Co Spartu čeká s prořídlým kádrem
Kalendář nečeká. V lize má Sparta po třech kolech šest bodů: výhra nad Zlínem 3:1, výhra v Mladé Boleslavi 2:0, ale i porážka 1:3 v Brně hned na úvod. Před sebou má zápasy s Teplicemi, brněnským Artisem a především podzimní derby se Slavií. K tomu ligová fáze Evropské ligy, kam Sparta spadla po vyřazení s Lyonem ve 3. předkole Ligy mistrů.
Kdo nahradí gólovou produkci odcházejících? V odvetě s Lyonem nastoupila ofenzivní trojice Mercado, Brunes, Alcócer, ze střídačky přišli Singhateh a Vitályos. Jména, která česká liga teprve pozná. Karabec může dostat větší prostor. Ale nikdo z nich nemá za Spartu bilanci, která by se blížila číslům Haraslína nebo Kuchty.
Přestavba pod tlakem
Sparta vědomě bourá to, co fungovalo, s vírou, že postaví něco nového. Podle nás je to největší letní risk v české lize, ne proto, že by jednotlivé odchody nedávaly smysl, ale proto, že přicházejí všechny najednou. Ztráta 156 gólů z jedné ofenzivní osy se nedá nahradit jedním přestupovým oknem. Dá se jen doufat, že Priske ví něco, co čísla zatím neříkají.
Birmančevič mezitím čeká na telefon s nabídkou. Sparta mu dala volno, ale nový dres mu zatím nikdo nepřinesl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl