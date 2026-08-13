Babiččin trik na buchty funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy nevyschnou

Znáte to. Odpoledne vytáhnete z trouby plný pekáč voňavých buchet a než přijde večer, máte na lince tvrdé kusy, do kterých se nikomu nechce zakousnout. Přitom naše babičky pekly bez váhy, bez robota a jejich buchty zůstávaly hebké klidně tři dny. Rozhoduje přitom jedna jediná lžíce navíc, kterou dneska při pečení málokdo přidá.
Jedna lžíce tuku, která rozhoduje o všem
Ta zázračná přísada není nic drahého ani vzácného. Řeč je o jedné lžíci tuku, kterou do těsta zapracujete navíc, nejlépe rozehřátou do tekuta. Právě on drží buchty vláčné dlouho poté, co vychladnou.
Tuk totiž obalí jemnou strukturu těsta a oddálí chvíli, kdy střídka začne tuhnout. Zatímco pečivo bez tuku začne tvrdnout už během pár hodin, s lžící navíc si buchty zachovají vláčnost klidně několik dní. Babičky si nejradši braly sádlo. V hotovém sladkém těstě jeho chuť splyne a pozná se jedině na tom, jak pěkně měkké buchty zůstanou. Nemáte doma sádlo? Bez obav ho zastoupí rozehřáté máslo i lžíce oleje. Důležité je jediné, ať se nějaký poctivý tuk do těsta dostane.
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Stejně chytře se dá naložit i s vejci. Recept si trochu upravte a do mísy dejte samotné žloutky bez bílků. Právě ve žloutku se skrývá spousta tuku, takže pro těsto dělá to samé co lžíce sádla.
Střídka je po nich pórovitější a jemnější a hlavně vydrží vláčná i další den. Na chuti buchty přitom žloutek nijak nekřičí, poznáte ho jen podle výsledku. A protože žloutky stojí pár korun, je to jedna z nejlacinějších pojistek vláčnosti vůbec.
Nastrouhaná brambora zadrží v těstě vlhkost
Poslední z trojice pomocníků působí skoro nevěrohodně, a přitom je z nich nejjednodušší. Babičky do těsta zapracovaly jednu jemně nastrouhanou vařenou bramboru, klidně tu, co zbyla od nedělního oběda.
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Nastrouhaná brambora pak v těstě funguje jako malý rezervoár vody. Může za to škrob, který při hnětení nasaje přebytečnou vodu a jak buchta chladne, postupně ji zase odevzdává těstu. Pečivo si tak drží čerstvost i ve chvíli, kdy by běžná buchta bez brambory byla dávno na vyhození. Jen pozor, brambora s sebou nese hodně vody, takže mléko přidávejte s mírou, ať se vám těsto nerozteče.
Tři babiččiny přísady, které drží buchty vláčné, přehledně shrnuje následující tabulka:
Přísada do těsta Proč zůstanou buchty vláčné Lžíce tuku (sádlo, máslo nebo olej) obalí strukturu těsta a oddálí chvíli, kdy střídka začne tuhnout Samotné žloutky bez bílků nesou spoustu tuku, takže pro těsto dělají totéž co lžíce sádla Nastrouhaná vařená brambora škrob nasaje přebytečnou vodu a při chladnutí ji zase odevzdává těstu Čím buchty naopak vysušíte Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Vláčnost se dá stejně snadno pokazit. Častým viníkem je špatně zvolená mouka. „Do všech kynutých těst dávám hladkou mouku,” říká cukrář a porotce soutěže Peče celá země Josef Maršálek. Polohrubá se hůř zpracovává a hotové buchty z ní vysychají rychleji. Pokud zrovna jinou nemáte, přidejte do těsta o něco víc mléka nebo vody, ať zůstane pěkně pružné.
Hladká mouka a vlažné suroviny udrží kynuté těsto na buchty pružné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor si dejte i na horkou tekutinu. Když droždí zalijete vroucím mlékem, kvasinky to nepřežijí a těsto pak zůstane ležet bez hnutí, kvásek nastartuje jedině vlažná tekutina. Vejce i mléko navíc nechte chvíli předem postát v kuchyni, ať nejdou do těsta ledová rovnou z chladničky. Vlažné suroviny se propojí mnohem líp.
Jak je uchovat měkké i třetí den
Kus práce zvládnete i po upečení. Hned po vytažení z trouby přejeďte buchty rozpuštěným máslem, klidně do něj kápněte i trochu rumu. Tenká vrstva tuku na povrchu drží buchty déle měkké a dodá jim vůni.
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Po vychladnutí je ale nenechávejte volně na lince. Schovejte je do dobře uzavřené dózy a vložte mezi ně kousek jablka, ovoce kolem nich udrží vlhko a druhý den je nepoznáte od čerstvých. Když žádnou nádobu po ruce nemáte, postačí i čistá utěrka přehozená přes pekáč. I tenhle malý krok navíc rozhodne o tom, jestli si na buchtách pochutnáte ještě za pár dní.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/buchty-nadychane-testo-postup-recept-marsalek/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-pridat-do-testa-na-buchty-aby-zustaly-vlacne/, https://masazkladno.cz/babiccin-trik-do-kynuteho-testa-za-par-korun-staci-jedna-surovina-a-buchty-budou-vlacne-i-paty-den-a4c37, https://www.apetitonline.cz/jak-na/mamin%C4%8Diny-kynute-buchty-s-povidly-recept-krok-za-krokem, https://www.tiscali.cz/babicky-to-delaly-bez-vahy-dnes-to-zni-jako-kouzlo-tahle-1-lzice-navic-a-buchty-se-nikdy-nezkazi-695368