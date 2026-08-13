Nebojím se být stará, říká Kadeřávková v 29 letech. Po vysazení léků přibrala 10 kilo a je jí to jedno

Anna Kadeřávková patří k té generaci českých hereček, které vyrostly před kamerou a zároveň na sociálních sítích. Obojí přináší pozornost a obojí přináší komentáře, o které nikdo nestojí. V pořadu Party Show a v rozhovorech z léta 2026 otevřela téma, které většina jejích kolegyň obchází: přibrala v souvislosti s medikací téměř deset kilogramů a nemá v plánu se za to omlouvat. Nejde přitom o módní body-positive pózu. Za váhovým výkyvem stojí léčba, kterou si nevybrala.
Borelióza od pěti let
Kadeřávková se s lymskou boreliózou potýká od dětství. Nemoc jí diagnostikovali v pěti letech, v průběhu let se vracela a vyžadovala opakovanou antibiotickou léčbu. Už v roce 2018, když se vracela do seriálu Ulice, popisovala na TV Nova přísný režim: speciální dieta, zákaz alkoholu, pravidelné užívání léků. Natáčení přizpůsobovala zdravotnímu stavu, ne naopak.
O osm let později mluví o medikaci v minulém čase. Přesný název preparátů ani důvod ukončení léčby veřejně nezmínila. Co zmínila, je důsledek: tělo, které vypadá jinak než před léčbou. A internet, který si toho všiml dřív než ona sama.
Deset kilo a drbací skupiny
Podle jejích slov v pořadu Party Show přibrala v souvislosti s medikací téměř deset kilogramů. Reakce přišla okamžitě, ne od přátel, ale z anonymních diskuzí a takzvaných drbacích skupin na sociálních sítích. Komentáře řešily její postavu, obličej, stehna.
Kadeřávková na to reaguje jednoznačně: urážlivé zprávy maže a nedává jim prostor. Není to rezignace, spíš vědomé rozhodnutí nepřevádět zdravotně podmíněnou změnu těla na morální soud o vlastní hodnotě. V českém showbyznysu, kde se od hereček tradičně čeká „návrat do formy“ a transformační příběh s happy endem na váze, je to neobvyklý postoj. Žádný dietní plán, žádné „pracuji na sobě“. Jen konstatování: tohle se stalo, mělo to zdravotní příčinu a já se za to stydět nehodlám.
Třicítka jako společenská nálepka
Narozena 24. července 1997, Kadeřávková vstoupila do posledního roku dvacátek. Její výrok o stárnutí nemíří na skutečný věk, devětadvacet let je v jakémkoli objektivním měřítku mládí. Míří na tlak, který české ženy ve veřejném prostoru znají: po třicítce se ptají na děti, po pětatřicítce na botox.
Redakci VIPŽivot neuniklo, že už v březnu 2025 sdílela na Instagramu nenalíčené fotky a psala o přijetí křivek a nedokonalostí. Na podzim téhož roku v rozhovoru pro Aplausin mluvila o Ulici jako o odrazovém můstku, o hypotéce, o stresu z dospělosti. Přiznala, že předchozí rok nebyl lehký. Aktuální výroky o váze a věku tak nejsou osamocený mediální výkřik, ale pokračování linie, kterou buduje delší dobu.
Proč na tom záleží
V českém mediálním prostoru existuje zavedený scénář: celebrita přibere, celebrita se omluví, celebrita zhubne, celebrita sdílí výsledek. Kadeřávková ten scénář odmítá. Neprodává návrat k ideálu, protože žádný ideál nedefinuje. Prodává, pokud vůbec něco, normalitu. Tělo se mění, někdy kvůli lékům, někdy kvůli věku, někdy bezdůvodně. A to je podle ní v pořádku.
Pro ženy, které samy prošly hormonální léčbou, antibiotiky nebo jinou medikací s vedlejšími účinky na váhu, je v tom víc než inspirativní citát na Instagram. Je v tom pojmenování zkušenosti, kterou medicína zná, ale veřejný prostor dosud převážně ignoruje: váhový nárůst jako vedlejší efekt léčby, ne jako osobní selhání.
Kadeřávková pár dní po narozeninách stihla ještě finále reality show Are You The One? Česko na Prima+. Třicítku má za rok. A podle všeho ji nechystá řešit.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová