Do sudu s vodou hodím 10 gramů kyseliny jantarové a zalévám každé dva týdny. Okurky, rajčata i brambory rostou úplně jinak

Kyselina jantarová je dikarboxylová kyselina, která se přirozeně vyskytuje v rostlinných a živočišných tkáních. Tato látka
hraje klíčovou roli v tzv. Krebsově cyklu, který je nezbytnou součástí výroby buněčné energie. Její využití v zemědělství vyplývá ze schopnosti stimulovat metabolismus rostlin, zlepšovat vstřebávání živin a zlepšovat buněčnou aktivitu, jak informuje web AgroKbTrade. Byla by tedy rozhodně škoda ji opomíjet. Co všechno tahle kyselina umí
Při aplikaci na plodiny působí kyselina jantarová jako stimulátor růstu. Bylo prokázáno, že urychluje klíčení semen, stimuluje vývoj kořenů a zvyšuje fotosyntézu podporou syntézy chlorofylu. Výsledkem je podle webu
DesateroTváříOsobnosti intenzivnější růst rostlin a potenciálně vyšší výnosy. Lepší odolnost vůči stresu
Plodiny na našich zahradách často čelí stresu – máme na mysli například sucho, zasolení a extrémní teploty, které mohou
nepříznivě ovlivnit jejich růst a produktivitu. Kyselina jantarová pomáhá rostlinám se s tím vším vyrovnat jednoduše tak, že zvyšuje jejich odolnost. A jak ji zahradě dopřát? Nejlépe ve formě zálivky. Jednoduše rozpusťte několik gramů práškové kyseliny ve vodě. Typická koncentrace doporučuje rozmíchání 10 gramů kyseliny jantarové v 10 litrech vody. Tento roztok pak můžete použít jak k listovým postřikům, tak i k zálivce. Listová aplikace má svá pravidla
Při listové aplikaci se doporučuje roztok kyseliny jantarové stříkat na listy rostlin brzy ráno nebo pozdě večer. Toto načasování zajistí, že
listy budou mít dostatek času na vstřebání roztoku bez rizika působení příliš intenzivního slunečního světla, které může způsobit předčasné odpařování této výživy nebo dokonce popálení křehkých rostlinných pletiv. Zdroj fotografie: Freepik Kyselina jantarová je považována za bezpečnou pro použití v zemědělství, při správném použití může zvýšit výnos zahrady.
Jak postřik tak zálivku je doporučeno opakovat každých 14 dní – jedině tak si můžete být jistí, že svou zahradu opravdu skvěle vyživíte. A podle zjištění redakce Chalupáři-Zahrádkáři se tato výživa hodí i pro
cukety, okurky nebo brambory.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři