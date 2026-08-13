Připravovaný film Apoleny Rychlíkové dostal přes milion korun z veřejných peněz

Kontroverzní levicová publicistka Apolena Rychlíková (foto), která proslula zejména radikálními výroky proti kapitalismu (například viz zde), připravuje nový celovečerní film. Bude to její hraný debut, projekt s názvem Krystaly - vývoj před nedávnem získal solidní podporu z peněžních prostředků Státního fondu audiovize v rámci výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu. Podle sdělení fondu je producentem chystaného filmu režisérky a scenáristky Rychlíkové společnost Cinémotif Films (majitelka Kristýna Michálek Květová). Audiovizuální fond, respektive jeho Rada pro podporu kinematografie, na vývoj projektu před několika týdny přidělil dotaci ve výši 1,185 milionu korun.
"Její (myšleno Rychlíkové, pozn. aut.) dramatický obraz jedné z podob drogové závislosti mezi dnešními teenagery vychází z hlubokého vhledu do živé reality, kterou získala jako spoluautorka při rešerších ke knize Piko. Podobně jako reportážní próza bourá i dodaný treatment zažitá schémata a omílané stereotypy spojované s drogovou tematikou. Pád její hrdinky do závislosti není efektní tragédií sociálně deprivovaného jedince. Připomíná spíš jízdu na tobogánu odstartovanou malým přešlapem v citově zjitřené a osobnostně neukotvené době dospívání. Končí v internetovém pekle Only Fans," uvedli radní fondu.
"Krystaly jsou ve fázi vývoje. V této fázi se teprve upřesňuje scénář, casting, tvůrčí koncepce, financování, produkční nastavení i další parametry, takže nyní nelze seriózně uvést ani konečný rozpočet, který je samozřejmě tvořen celou škálou zdrojů. Nelze ani říct termín natáčení. To se určuje až ve chvíli, kdy je projekt v takzvané výrobě. Ptáte se tedy zcela předčasně," uvedla na dotazy Borovan.cz Rychlíková.
V rámci této výzvy Rada pro podporu kinematografie rozdělila celkem 10 milionů korun na vývoj devíti projektů (včetně Rychlíkové filmu). "Mezi podpořenými projekty se objevují filmy z celého žánrového spektra: mysteriózní thriller ve kterém mladý horník po podivném zážitku v dole uvěří, že se dotkl samotné podstaty boha; psychologické drama, které zkoumá dopady traumatu na mezilidské vztahy a psychiku, i proces vyrovnávání se s ním; hraná adaptace knihy Vladislava Vančury o medvědáři a medvědovi, kteří uvíznou ve vesničce Vařečky a Hrnce; coming-of-age drama, kde se pět dospívajících přátel snaží uniknout bezvýchodné realitě, jejich plán na svobodu se však zvrhne v nebezpečnou hru; horor, kde hlavní hrdinka musí najít oběť, která bude hlavním chodem na její oslavě plnoletosti nebo životopisné drama jednoho z nejlepších střelců fotbalové historie, který se z mimořádného talentu stává ikonou," komentoval fond.
Zde další podpořené projekty v rámci dané výzvy (název, produkční firma, výše dotace v korunách):
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- Bican. Bedna Films. 1,125 milionu
- Tenhle pokoj se nedá sníst. Nochi Film. 1,25 milionu
- Hlubina. Breathless Films. 1,25 milionu
- Barbucha. Frame Films. 1,14 milionu
- Přestupný rok. Nukleon frame. 0,8 milionu
- Ema mele maso. Shore Points. 0,75 milionu
- Mezi bestiemi. Other stories. 1,25 milionu
- Cold feet. Off Beat Films. 1,25 milionu