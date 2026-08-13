Nový mistr Evropy na stovce Glave běhá ve slunečních brýlích i v noci. Atletiku začal dělat po kriketu a fotbalu

Když se srpnový večer na Alexander Stadium v Birminghamu rozsvítily reflektory, Romell Glave stál v blocích s tmavými slunečními brýlemi na nose. Stejně jako vždycky. Stejně jako na jarních mítincích, stejně jako na britském šampionátu v červnu, kde poprvé v kariéře legálně prolomil hranici deseti sekund časem 9,98. Brýle jsou jeho poznávací znamení; proč je nosí i za tmy, sám veřejně nevysvětlil. Jisté je něco jiného: za tmavými skly se skrývá sprinter, jehož cesta k evropskému zlatu trvala deset let a vedla přes zlomenou páteř, pandemii i tři sporty, které s atletikou nemají nic společného.
Z Manchesteru na Jamajce do Croydonu
Glave se narodil 11. listopadu 1999 v Manchesteru, ne tom anglickém, ale jamajském. Na ostrově vyrůstal s kriketem a fotbalem, dvěma sporty, které na Jamajce soupeří o pozornost dětí se sprintem. Sám Glave opakovaně mluví o tom, že sprint byl až jeho „další“ volba, ne první. V roce 2015, v patnácti letech, se přestěhoval do Británie. O pár měsíců později, v lednu 2016, poprvé vkročil do klubu Croydon Harriers v jižním Londýně.
Šestnáctiletý kluk bez závodní historie. Trenér Michael Afilaka si ho vzal pod křídla, a za rok a půl z něj byl nejrychlejší sedmnáctiletý sprinter planety. Čas 10,21 sekundy v roce 2017 zněl jako startovní výstřel k velké kariéře. Jenže ta kariéra se rozhodla jet oklikou.
Zlomená záda a reset hlavy
Juniorský nástup vystřídala série zranění, která Glaveovi ukradla roky, jež jiní sprinteři využívají k přechodu do seniorské špičky. Během pandemie přišla nejhorší rána: fraktura obratle. Pro sprintera, jehož řemeslo stojí na explozivním startu a přenosu síly přes trup, diagnóza hraničící s koncem.
Glave se ale nevrátil jen fyzicky. V rozhovoru pro Athletics Weekly popsal, jak začal pracovat se sportovním psychologem a jak musel přestavět celý svůj přístup k závodění. Neříkal si už „musím být rychlý“, ale „musím být připravený“. Rozdíl zní banálně. Na dráze ale rozhoduje o tom, jestli sprinter v semifinále ztuhne, nebo se uvolní.
Afilaka, jeho trenér už šest let, o něm mluví jako o sportovci, který potřeboval čas dozrát; ne talent, ale trpělivost. A právě trpělivost je ve sprintu vzácnější než rychlé nohy.
Čísla, která předpověděla Birmingham
Glaveův evropský titul nevyskočil z prázdna. Výkonnostní křivka sezony 2026 ukazuje systematický postup:
- Červen 2025, Turku: porazil olympijského šampiona Marcella Jacobse i Kanaďana Andreho De Grasse
- Větrné časy: 9,88 a 9,90 sekundy; neplatné pro tabulky, ale signál, že sub-10 je na dosah
- Britský šampionát, červen 2026: 9,98 s legálním větrem, první národní titul, před Zharnelem Hughesem (10,01) a Louiem Hincliffem (10,03)
Do Birminghamu tedy přijel jako muž ve formě, ne jako outsider s jedním dobrým závodem. Když se jeho čas porovná se světovou špičkou (mistr světa 2025 Oblique Seville vyhrál globální finále za 9,77), je jasné, že Glave patří do evropské elity, i když na globální medaili by musel ještě přidat. Prostor tam je. Je mu šestadvacet.
Brýle jako podpis
Sluneční brýle při večerních závodech přitahují kamery i otázky. Glave ale důvod nikdy veřejně neodhalil. Žádný potvrzený zdravotní motiv, žádná deklarovaná přecitlivělost na světlo. Co je doložitelné, je jeho důraz na mentální rituály a psychologickou přípravu, a právě v tomto kontextu dává smysl číst brýle jako součást závodní identity, ne jako módní rozmar. Mnoho sprinterů si buduje „bublinu“ před startem; Glave si ji nasazuje na nos.
Co bude dál
Pokud organizátoři nasadí Brity i do štafety 4×100 metrů, fanoušci mohou Glavea vidět ještě přímo v Birminghamu; šampionát běží do 16. srpna. Další velkou akcí v kalendáři World Athletics je Ultimate Championship v Budapešti 11.–13. září 2026, kde by se mohl poprvé měřit s kompletní světovou špičkou v roli evropského šampiona.
Deset let od prvního tréninku v Croydonu, přes zlomenou páteř a roky bez velkého závodu, stojí Glave na vrcholu kontinentu. Brýle na nose, 9,98 v nohách a konečně zdravý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta