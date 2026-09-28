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Obrázkový kvíz na téma jedlé houby, které Češi nechávají v lese: Mezi 10 fotkami se skrývá řada delikates

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Až šest milionů Čechů vyrazí každý rok do lesa na houby. Přesto spousta jedlých druhů zůstává v lese ležet proto, že je nikdo nezná. Tento kvíz prověří, jestli patříte mezi skutečné znalce, nebo jestli chodíte domů jen s hříbky a liškami.
Fotografie hub v košíku

Fotografie hub v košíku

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby v košíku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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