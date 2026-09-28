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Růžový aligátor, brýle a lžička: To je sběratelský box pro GTA 6 za 10 tisíc

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Rockstar Games před pár dny oznámili speciální limitovanou kolekci věnovanou Grand Theft Auto 6, která nabídne řadu předmětů inspirovaných Vice City a světem nové hry. Je však velice předražená. Kolekce s názvem Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection, která je stále v režimu předobjednávek, stojí neuvěřitelných 9,738.99 korun českých bez dopravy a dalších nákladů...
Růžový aligátor, brýle a lžička: To je sběratelský box pro GTA 6 za 10 tisíc

Růžový aligátor, brýle a lžička: To je sběratelský box pro GTA 6 za 10 tisíc

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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