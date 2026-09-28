Růžový aligátor, brýle a lžička: To je sběratelský box pro GTA 6 za 10 tisíc

Kolekce je navíc prodávána samostatně a neobsahuje ani kopii samotné hry. Pokud tedy budete chtít samotné GTA 6 i tento speciální box, budete si muset hru koupit zvlášť, takže to celé bude ještě mnohem dražší.
Vice City Collection je koncipována především jako rozsáhlý balíček merchandise předmětů, které odkazují na fiktivní svět Leonidy a Vice City. Některé z nich jsou přitom inspirovány pořadem Macca the Gator, který se objevuje přímo ve hře.
Uvnitř sběratelského boxu se nachází například šestipalcová figurka Macca the Gator - růžový aligátor. Ta má ve spodní části ukrytý úložný prostor, který lze využít například pro uschování drobností. Pak jsou tam sluneční brýle Oakley Frogskins v matně černém provedení s čočkami Prizm Sapphire.
Součástí kolekce je dále kšiltovka New Era 9FORTY A-Frame Snapback s motivy Vice City a Leonidy. Další věci jako magnetické zrcátko s motivem Macca the Gator, míchací lžička Vice City nebo klíčenka ve tvaru žiletky s motivem Vice City tam také nechybí.
Rockstar dále do balení přidává ledvinku Leonida Keys a panákovou skleničku Chunkee the Manatee. Kolekci doplňuje sada smaltovaných odznaků Leonida Keys uložená ve speciální kovové krabičce, prémiové samolepky a oboustranný plakát, který zachycuje celou mapu Leonidy.
Přestože množství předmětů může působit jako klasický sběratelský balíček, cena je skutečně naprosto přestřelená. Vice City Collection je v současnosti dostupná v předobjednávce za 399,99 dolaru nebo 349,99 liber prostřednictvím oficiálního obchodu Rockstar Games (v přepočtu na české koruny téměř 10 tisíc bez dopravy a poplatků). Kolekce bude vyráběna v omezeném množství, takže nepůjde o běžně dostupný merchandise, který by byl v prodeji bez omezení.
Rockstar zatím uvedl dostupnost pro Spojené státy, Velkou Británii a vybrané další regiony. Informace o předobjednávkách pro Asii, Latinskou Ameriku a Austrálii chce společnost zveřejnit později. Česká Republika a zbytek evropských zemí v seznamu "ship regions" dominují.
Tento sběratelský balíček vyjde ve stejný den, kdy vyjde GTA 6. Předobjednávky sběratelského boxu už Rockstar spustil, takže fanoušci, kteří chtějí mít jednotlivé předměty doma hned při vydání hry, si mohou kolekci rezervovat s předstihem. Ale nejsem si jistý, že tento balíček má hodnotu 10 tisíc, možná cena do budoucna vzroste, nicméně nyní je cena za tento balíček úplně vycucaná z prstu.