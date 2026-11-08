Zemětřesení v Olomouci. Nejprve Sejkův zkrat na hřišti, potom vyhazov trenéra Hapala

Ve 39. minutě sobotního zápasu v Hradci Králové se Václav Sejk ohnal po Samuelu Dancákovi. Rozhodčí Jan Beneš neváhal a vytáhl přímou červenou kartu. Sigma, do té doby čtvrtý nejlepší tým ligy, se v deseti rozpadla a odvezla si pět gólů. O několik hodin později přišlo oznámení, které v Olomouci znamená víc než jakákoli porážka. Klub v
oficiálním oznámení uvedl, že končí spolupráce s Pavlem Hapalem, a to v obou jeho funkcích najednou. Nástupce zatím nejmenoval. Redakce SportyŽivě se pokusila získat vyjádření z klubu, ale tiskové oddělení na ně zatím nestihlo zareagovat. Hráč měsíce, který odešel ve 39. minutě
Načasování je až kruté. Sejka v pátek vyhlásili Hráčem měsíce Chance Ligy za říjen, v němž dal tři góly a přidal asistenci. O den později stál u zrodu nejhoršího olomouckého výsledku sezony.
Podle
klubové reportáže přišlo vyloučení v momentě, kdy byl zápas ještě otevřený. Hradec pak skóroval těsně před poločasem a gól do šatny zlomil zbytek odporu. Hapal po utkání nechodil kolem horké kaše: červenou kartu označil za nedisciplinovanost. „V éře VAR se nesmíte nechat vyprovokovat,“ zdůraznil s tím, že karta a branka v závěru první půle rozhodly.
Z kabiny zněla stejná slova, jen ostřeji. „Dostali jsme facku,“ řekl záložník Dominik Janošek. A k Sejkovi dodal: „Udělal si to sám. Všichni musíme udržet emoce na uzdě.“
Problém navíc nevznikl v sobotu. Hradec byl po Teplicích a Zlíně třetím venkovním zápasem v řadě, který Sigma dohrávala v oslabení. „Hrát třikrát o jednoho méně je hodně složité,“ přiznal Hapal. Jednou jde o nehodu, potřetí o vzorec.
Oficiálně jde o víc než o jeden zápas
Vedení Sigmy se v oznámení Hradci ani Sejkovi nevěnuje. Rozhodnutí podle klubu vychází z „celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce“ a z představ vedení o dalším směřování klubu. O novém uspořádání sportovního úseku chce klub informovat později.
Přímou souvislost mezi červenou kartou a odvoláním tedy nikdo nepotvrdil. Kontrast je ale výmluvný. Sigma šla do Hradce po dobrém říjnu a výhře 3:0 nad Brnem, ze 13 zápasů měla bilanci sedm výher, tři remízy a tři porážky, celkem 24 bodů. Po sobotě klesla na čtvrté místo a v závislosti na výsledcích Sparty a Teplic mohla spadnout ještě níž. Neodvolávalo se tedy ze dna tabulky, ale z boje o špičku.
Podle nás sobotní večer rozhodnutí nezpůsobil, spíš ho urychlil. Regionální Hanácké novinky po zápase psaly o „lekci z odpovědnosti“ a o tom, že lidé na tribunách chtějí tým, který bojuje a nenechá se rozebrat. Debakl v takové náladě dodal vedení poslední argument.
Hapal sám s koncem zjevně nepočítal, alespoň ne veřejně. V pozápasovém rozhovoru ještě mluvil o tom, že se tým musí „od nového dne zase vrhnout do práce“. Jeho vyjádření po odvolání zatím chybí.
Jeden muž, dvě židle
Klíč k pochopení soboty leží v tom, že Sigma neměnila jen trenéra. Měnila model, v němž jeden člověk řídil lavičku i celý sportovní směr klubu.
Datum Co se stalo 31. 10. 2025 Hapal se po 25 letech vrací do Olomouce jako generální sportovní manažer 12. 4. 2026 Odvolání Tomáše Janotky, Hapal přebírá tým jako dočasný kouč 20. 6. 2026 Klub ho potvrzuje jako hlavního trenéra pro sezonu 2026/27 7. 11. 2026 Konec v obou funkcích
Při návratu Hapal zdůrazňoval, že přichází jako manažer, „nikoliv jako trenér, který by stál Janotkovi za zády“. Necelého půl roku poté Janotku na lavičce nahradil. Přitom jeho předchůdce nebyl neúspěšný. Pod Janotkou Sigma vyhrála MOL Cup, skončila šestá a v Konferenční lize došla do osmifinále. Klub ho odvolal s tím, že tým potřebuje impuls před bojem o elitní skupinu.
Ani letní prodloužení nebylo původním plánem. Hapal v červnu pro Sport.cz vysvětloval, že klub hledal trenéry, vytipovaní kandidáti ale byli pod smlouvami. „K mání nebyl nikdo, kdo by nám vyhovoval, proto jsem u týmu zůstal já,“ řekl.
Dvojrole tak vznikla spíš z nouze než z koncepce. Když vedení teď ukončilo celou spolupráci, dá se čekat, že nechce jen nový obličej na lavičce, ale i jiné rozdělení moci. Kdo vybírá kouče, nemůže být zároveň koučem, kterého by měl hodnotit.
Slavia za dva týdny a Sejk ve zkoušce
Sigma má na přestavbu jen reprezentační pauzu. Hned po ní, v sobotu 21. listopadu od 15:00, přijede do Olomouce mistrovská Slavia. Těžší restart si klub po takovém otřesu vybrat nemohl.
Komplikace má i na hřišti. Klubový trest pro Sejka oznámen nebyl, sportovní postih ho ale nemine. Podle
Disciplinárního řádu FAČR má vyloučený hráč předběžný zákaz činnosti až do rozhodnutí disciplinární komise. Pokud by komise čin kvalifikovala jako surovou hru, sazba se pohybuje od jednoho do šesti soutěžních utkání. Rozhodnutí je na disciplinární komisi LFA a proti Slavii tak nejlepší hráč října nejspíš bude chybět.
Hapal je podle dostupných zdrojů minimálně třetím odvolaným trenérem letošního ročníku. Před ním skončili Martin Hyský v Plzni a Bronislav Červenka ve Zlíně. Ani jeden z nich ale neodcházel z horní části tabulky, ani přitom nezastával zároveň manažerskou funkci.
Sigma vstupuje do pauzy bez trenéra, bez sportovního manažera a možná i bez svého nejlepšího útočníka. Vedení teď musí ukázat, že jeho představa o dalším směřování klubu je konkrétnější než pět inkasovaných gólů v Hradci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl