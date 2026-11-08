Prasklé okno kokpitu v 11 km výšky neznamená katastrofu. Letecké sklo má víc vrstev a každá plní jinou fyzikální funkci

Večer 9. října 2026 odstartoval z Newarku Boeing 777-200ER s imatrikulací N782UA na nočním spoji UA19 do Milána. Většinu cesty letěl ve výšce přibližně 11,3 km (37 000 stop) nad oceánem. Podle první podrobné zprávy webu Paddle Your Own Kanoo se tam na straně prvního důstojníka objevila prasklina hlavního čelního skla. Posádka zahájila klesání, změnila kurz a 10. října ve 4:05 místního času dosedla v Dublinu. Data ze služby FlightAware tento profil letu potvrzují. Pohled na rozpraskané okno v takové výšce budí hrůzu. Inženýři ale přesně tuhle situaci rozpracovali dávno předtím, než letoun poprvé vzlétl.
Prasklina čelního skla ve výšce 11,3 km (37 000 stop): co se odehrálo na palubě UA19
Venku panuje mráz kolem minus padesáti stupňů a vzduch je tak řídký, že by v něm člověk bez kyslíku vydržel jen chvíli. Uvnitř kabiny udržují systémy tlak odpovídající zhruba horské chatě. Rozdíl mezi oběma světy nese trup, v kokpitu pak právě čelní skla.
Když na jednom z nich vykvete síť trhlin, piloti to zaznamenají okamžitě, protože ji mají přímo před očima. Postup pak běží podle osvědčeného scénáře: kontrolní seznamy, koordinace s řízením letového provozu, spojení s dispečinkem aerolinky, sestup do nižší hladiny a volba vhodného letiště. Dublin se pro transatlantický spoj nabízel přirozeně. Leží na okraji Evropy, má dlouhé dráhy a United tam pravidelně létá.
Přetlakování kabiny podle dostupných informací vydrželo a kyslíkové masky nevypadly. Pro cestující se celá událost scvrkla na hlášení z kokpitu, delší klesání a nečekaný příjezd do Irska místo do Lombardie.
Z kolika vrstev je čelní sklo kokpitu a co která vrstva dělá
Slovo „sklo“ zavádí. Okno v kokpitu dopravního letadla připomíná spíš sendvič, kde každá vrstva plní vlastní úlohu. Jednotný počet vrstev pro všechny typy strojů neexistuje, výrobci volí skladbu podle konkrétního modelu. Princip však zůstává stejný a americký úřad pro civilní letectví FAA ho rozebírá v
oběžníku AC 25.775-1: nejméně dvě nosné vrstvy, mezi nimi lepicí mezivrstvy, ochranné povlaky, topný film nebo drátky a pevné uchycení v rámu.
Nejpodrobnější veřejný řez nabízí americký vyšetřovací úřad NTSB, který loni rozebíral poškozené čelní sklo Boeingu 737-8 z letu United 1093. Zvenku dovnitř vypadala skladba takto:
Vrstva Úloha Vnější tepelně tvrzené sklo ochrana povrchu, u tohoto návrhu nenosná Vodivý topný film odmrazování a odmlžování Uretanová mezivrstva spojení vrstev, pohlcení energie Vinylová mezivrstva záložní nosná rezerva při selhání Další uretanová mezivrstva pojivo a tlumič Vnitřní tepelně tvrzené sklo hlavní nosná vrstva
Z tabulky vyplývá jedna zásadní věc: popraská-li vnější tabule, letadlo tím ztrácí především výhled a kus ochrany, kdežto pevnost celku zůstává zachována. Podle NTSB muselo toto sklo odolat nárazu ptáka o hmotnosti 1,8 kg bez průniku, unést plný přetlak i po selhání jedné vrstvy a vnitřní tabule musela být z materiálu, který se netříští na ostré úlomky.
Obdobnou logiku najdeme u Airbusů rodiny A320, které z Prahy startují denně. Technický list výrobce PPG popisuje chemicky zpevněné skleněné nosné vrstvy, uretanové pojivo, těsnění proti vlhkosti a vyhřívání proti námraze i zamlžení.
Certifikace FAA a EASA: letadlo s poruchou skla počítá předem
Evropská agentura pro bezpečnost letectví má v pravidlech
EASA CS-25 prakticky totožný požadavek jako americký předpis 14 CFR § 25.775. Okna i čelní skla tlakových dopravních letadel musí snést kombinaci maximálního rozdílu tlaků, aerodynamického zatížení a krajních teplot, a to i po jednotlivém selhání v instalaci či systému. Jinými slovy: jedna vrstva smí odejít a zbytek musí bez potíží držet.
Testy proto simulují mnohem víc než jediný let. Zkoušejí tisíce cyklů natlakování a vypuštění kabiny, rozdíl mezi teplým vnitřkem a mrazivým okolím, stárnutí materiálu, únavu, působení ultrafialového záření, pomalé tečení plastů i chování mezivrstev. EASA ve svém výkladu otevřeně uvádí, že tyto záložní konstrukce už v řadě případů selhání čelních skel zabránily dekompresi.
Stejné texty ovšem připomínají, proč se trhlina nebere na lehkou váhu. Provozní zkušenost zná kombinace opotřebovaného těsnění, vlhkosti, výrobních nebo montážních vad a poruch vyhřívání, které ve vzácných případech vyústily v částečnou či úplnou ztrátu skla. Podle nás právě tady leží jádro celé věci: pravidla počítají s první závadou jako s řešitelnou událostí, a proto od posádky čekají, že druhé už nedá šanci.
Sichuan Airlines 2018: když okno kokpitu skutečně vypadne
Jak vypadá opravdu zlý scénář, ukázal 14. května 2018 Airbus A319 čínských aerolinek Sichuan Airlines na lince 3U8633 z Čchung-čchingu do Lhasy. Ve výšce 9 750 metrů pravé čelní sklo nejprve prasklo a poté celé vylétlo ven. Následovala dekomprese, z panelů spadly kyslíkové masky, posádka vyhlásila stav nouze Mayday a odklonila se do Čcheng-tu. Proud vzduchu poškodil ovládací panel autopilota. Francouzský úřad BEA ve svém záznamu eviduje dvě lehká zranění.
Rozdíl oproti UA19 je propastný. V Číně zmizela celá skladba okna najednou, kdežto u amerického Boeingu se podle dostupných zpráv objevila prasklina, při níž kabina zůstala natlakovaná. Případ Sichuan Airlines přitom zůstává v moderním letectví výjimkou, kterou odborníci rozebírají právě pro její vzácnost.
Proč piloti raději odbočí na nejbližší letiště
Kdyby sklo drželo, proč nedoletět do Milána? Odpověď zní opatrnost. Trhlina se může šířit, výhled se může zhoršit, může selhat vyhřívání nebo se mohou začít odlupovat vrstvy. Navíc z kokpitu nikdo s jistotou neurčí, která vrstva povolila. U letu United 1093 to NTSB zjistil až po demontáži skla a laboratorním rozboru. Předpisy proto počítají s tím, že posádka po zjevné závadě sníží tlakový rozdíl a zvolí postup, který zachová bezpečné pokračování letu. Sestup a přistání na vhodném letišti tuhle logiku naplňují.
Podobné odklony se v poslední době vrší:
únor 2025: Boeing 787-9 společnosti KLM s prasklým čelním sklem při letu do San José, přednostní a bezpečné přistání, říjen 2025: United 1093, náraz neznámého předmětu do skla ve výšce asi 11 km (36 000 stop), kabina zůstala stabilně natlakovaná, červenec 2026: Norwegian DY1922 z Osla do Dubrovníku odbočil do Vídně, srpen 2026: United UA108 z Washingtonu do Mnichova přistál v Bostonu, dopravce potvrdil poškození vnější vrstvy vícevrstvého skla, říjen 2026: British Airways BA2660 se vrátil na Gatwick kvůli prasklému oknu v kabině cestujících u řady 3R.
Společný bulletin, který by tyto události spojoval jednou příčinou, jsme nedohledali. Pravděpodobně jde o souběh jednotlivých závad na obrovském množství letů, který média řetězí pod jedno téma.
Pro cestující z toho plyne prosté poučení. Při samotné trhlině nemusí na palubě poznat nic kromě hlášení a klesání. Masky by se uvolnily až při skutečné ztrátě tlaku. Pak platí: nasadit nejprve vlastní, dýchat normálně, zůstat připoutaný a řídit se pokyny posádky. Na finanční kompenzaci podle evropského nařízení č. 261/2004 cestující z UA19 nejspíš nárok mít nebudou, protože let startoval v USA a provozoval ho americký dopravce. Ubytování a náhradní přepravu však řeší aerolinka podle svých přepravních podmínek.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková