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Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů

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Dennívýzva
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Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení čeká od 1. července 2027 významná změna. Skončí současný systém takzvaného klouzavého měsíce a penze budou nově náležet vždy za konkrétní kalendářní měsíc. Přechod zároveň znamená konec zvláštního doplatku, který důchodci dostávají při lednové valorizaci.
Klouzavý měsíc skončí v červenci.

Klouzavý měsíc skončí v červenci.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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