Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů

Současný systém funguje tak, že měsíční důchod není navázán přímo na období od prvního do posledního dne měsíce. Pokud má například senior výplatní termín 10. října, dostává penzi na období od 10. října do 9. listopadu. Právě proto se používá označení klouzavý měsíc a jednotliví příjemci mají podle data výplaty odlišně vymezené období, za které jim peníze náleží.
Od 1. července 2027 tento princip u důchodů vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení skončí. Důchod vyplacený v červenci tak bude náležet na celý červenec, srpnová splátka na celý srpen a stejný princip bude pokračovat i v dalších měsících. Systém se tím sjednotí s penzemi vyplácenými některým příslušníkům bezpečnostních a ozbrojených složek, u nichž se kalendářní měsíc používá už nyní.
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Valorizační doplatek dostanou senioři naposledy
Změna se projeví také při pravidelném lednovém zvyšování důchodů. V současném systému dostává část seniorů kromě zvýšené penze ještě valorizační doplatek za první lednové dny, které zasahují do důchodu vyplaceného už v prosinci. Pokud například člověk dostává penzi 14. den v měsíci, prosincová splátka pokrývá také prvních třináct dnů ledna, přestože od 1. ledna už platí nová valorizovaná částka.
Rozdíl proto stát následně dorovnává zvláštním doplatkem. V lednu 2027 bude tento mechanismus použit naposledy, protože po přechodu na kalendářní měsíc už nebude potřeba. Důchody se od ledna 2027 zároveň zvýší o 270 korun v základní výměře a procentní výměra vzroste o 0,2 procenta, takže průměrný starobní důchod má po valorizaci dosáhnout 22 196 korun měsíčně.
Přechod nemá důchodcům peníze krátit
Samotná změna výplatního období neznamená, že by penzisté přišli o část důchodu nebo o jednu měsíční splátku. Právní úprava počítá přímo s přechodnými pravidly pro situace, kdy se část období zaplaceného v červnu překryje s červencovou splátkou podle nového systému. Důchod vyplacený po 30. červnu 2027 se kvůli takovému překryvu krátit nebude.
Pokud by se některému příjemci měnil samotný výplatní termín na pozdější datum, náleží mu za vzniklý rozdíl jednorázový doplatek poměrné části důchodu. Při posunu termínu na dřívější datum se předchozí ani nově vyplacená penze rovněž krátit nemá. Nový výplatní termín navíc musí být příjemci písemně oznámen nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.
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Změna měla přijít už o dva roky dříve
Přechod na kalendářní měsíc se původně připravoval už od 1. července 2025. Nakonec byl legislativně odložen o dva roky na červenec 2027, mimo jiné kvůli přípravě informačních systémů potřebných pro elektronizaci důchodové agendy. V současnosti se důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení soustřeďují do první poloviny měsíce, standardně na sudé dny od 2. do 14. dne.
Toto zúžení výplatních termínů proběhlo už dříve a není totožné s přechodem na kalendářní měsíc, který přijde v roce 2027. Zákon i po změně počítá s tím, že výplatní termín bude spadat mezi první a čtrnáctý den kalendářního měsíce. Pro většinu seniorů proto půjde především o změnu toho, za jaké období konkrétní měsíční splátka náleží, nikoliv o snížení jejich penze.
autorský text, ČSSZ, MPSV