Osm zemí pod finským vedením
Vstup Nizozemska oznámilo 19. listopadu finské ministerstvo obrany. Vedle Finska jsou členy programu už Lotyšsko, Švédsko, Německo, Dánsko, Norsko a Velká Británie. Program spojuje výzkum a vývoj, nákupy i správu vozidel v průběhu celého jejich životního cyklu.
„Rozšíření programu CAVS ukazuje, že spolupráce mezi státy a společné vývojové projekty hrají klíčovou roli při budování budoucích schopností,“ uvedl finský ministr obrany Antti Häkkänen.
„Jako mnohonárodní iniciativa se program CAVS soustředí na společné nákupy a vývoj modulárního obrněného vozidla. Sloučením poptávky Nizozemsko spojuje síly s evropskými partnery, aby posílilo standardizaci, bezpečnost dodávek a obrannou spolupráci. Jsme vděční Finsku, že se ujalo vedení a tuto zásadní schopnost posouvá vpřed,“ řekl nizozemský ministr pro nákup výzbroje a personál Derk Boswijk.
Od finsko-lotyšského projektu k evropským penězům
Program odstartovala v roce 2020 ministerstva obrany Finska a Lotyšska s cílem vyvinout obrněný systém vozidel 6x6 podle potřeb zúčastněných států. Podle finského resortu posiluje evropskou obranu i spolupráci s NATO, protože na několika úrovních zvyšuje obranné schopnosti, interoperabilitu a bezpečnost dodávek členských zemí. Evropská komise na něj přes nástroj EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act, nástroj na posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím společného zadávání zakázek) vyčlenila 60 milionů eur (přibližně 1,5 miliardy Kč).
Dodávky už běží
Vozidla už dostávají Finsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko a Německo. Tyto státy si u finské společnosti Patria dohromady objednaly zhruba 2 000 obrněných vozidel. Finsko v rámci programu objednalo obrněné transportéry a těžké obrněné transportéry určené pro úkoly krizového řízení. Alespoň předběžný zájem o vozidla CAVS projevily také ozbrojené síly několika dalších zemí.
Program je otevřený evropským státům s podobnými požadavky na flotily vozidel 6x6. Usnadňuje spolupráci uživatelů, společná cvičení a operace krizového řízení v severní Evropě a zároveň zlepšuje logistiku a bezpečnost dodávek.