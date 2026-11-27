Ze tří základen do jednoho bodu
Při
cvičení 12. listopadu odstartovaly tři stroje z různých základen a sletěly se na stejném místě. Bayraktar TB2, který Baykar používá k výcviku a zkouškám, vzlétl z Keşanu. Akıncı odstartoval z Çorlu a druhý TB2 z výzbroje Velitelství tureckých pozemních sil vyrazil z Izmiru. Všechny tři letouny na dálnici bez potíží přistály a opět vzlétly. VIDEO
Šlo o první praktické využití terénních studií, které Baykar zahájil, aby jeho bezpilotní letouny mohly fungovat bez přerušení i při vyřazení letištních drah. Cvičení scénáře pro mimořádné situace vycházelo z průzkumu lokalit v různých částech Turecka a z tras, které se na jeho základě vytipovaly.
Stejnou schopnost mají získat všechny platformy
Operační koncept vyvinutý pro krizové scénáře se nyní rozšiřuje na všechny bezpilotní letouny z dílny Baykaru. Podle současných plánů mají být všechny domácí platformy firmy schopné přistávat na vhodných dálničních úsecích a vzlétat z nich bez závislosti na letištích. Patří mezi ně i Kızılelma, první turecký domácí bezpilotní stíhací letoun, a Bayraktar TB3, který dokáže startovat z lodí s krátkou palubní dráhou a přistávat na nich.
Koordinace napříč úřady
Akci připravilo turecké Ministerstvo národní obrany (Ministry of National Defense, MSB) společně s Generálním ředitelstvím silnic (General Directorate of Highways, KGM) a společností Baykar. Na trase platila veškerá bezpečnostní opatření a v pohotovosti byli hasiči i záchranáři. O zabezpečení dálnice se postaraly úřad guvernéra provincie Manisa, provinční velitelství četnictva a provinční policejní ředitelství. Na místě cvičení sledovaly týmy velitelství jednotlivých složek tureckých ozbrojených sil, Generálního ředitelství bezpečnosti, Generálního velitelství četnictva a velitelství pobřežní stráže, které spadá pod ministerstvo vnitra.
Exportní šampion
Baykar podle vlastních údajů od svého založení financuje všechny projekty výhradně z vlastních zdrojů. V roce 2025 zůstal největším světovým vývozcem bezpilotních letounů a poslední tři roky vede globální trh s bezpilotními bojovými letouny (Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV). Loni překonal vlastní rekord, když vyvezl zboží za 2,2 miliardy USD (přibližně 49 miliard Kč). Export mu v posledních letech tvoří 90 procent příjmů.
V letech 2023, 2024 a 2025 se firma zařadila mezi deset největších tureckých vývozců napříč všemi odvětvími a získala ocenění Export Champions Award. Podle dat Agentury pro obranný průmysl a Shromáždění tureckých exportérů byla v letech 2021 až 2024 exportní jedničkou obranného a leteckého sektoru. V roce 2023 připadla na Baykar třetina vývozu sektoru a v roce 2024 čtvrtina. Exportní smlouvy má firma uzavřené se 40 zeměmi, z toho TB2 si objednalo 37 států a Akıncı zatím 16.